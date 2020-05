Tilen Cvetko: Šport moram uskladiti s študijem, ne gre drugače

Opozorilo: spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa in lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj na sploh.

Mladi slovenski reprezentantje v svoji prvi sezoni v tujini z velikim uspehom igral za ekipo SG Übelbach/Don Bosco 1, s katero je bil pred prekinitvijo avstrijskega državnega prvenstva na prvem mestu v drugi bundesligi. Tudi v prihodnji sezoni bo igral v Avstriji, njegov nov klub pa bo St. Urban, s katerim bo igral v najmočnejši avstrijski ligi.Po treh sezonah, ko je z novomeško Krko osvojil tri naslove državnega prvaka in imel ob vseh treh naslovih zelo pomembno vlogo v ekipi, je mladi, dvajsetletni igralec z Mute, letos prvič zaigral v tujini. Zanj je bil to, čeprav je šlo za drugo avstrijsko ligo, korak naprej v njegovi karieri, še večjega pa bo naredil v prihodnji sezoni, ko bo zaigral v prvi ligi.»Do prekinitve državnega prvenstva zaradi koronavirusa smo bili na prvem mestu, žal pa so tudi v Avstriji, podobno kot v Italiji, predčasno zaključili vsa prvenstva, brez določenih zmagovalcev. Zame je bilo pomembno, da sem bil med posamezniki prvi igralec lige. Vsekakor bo v prihodnji sezoni več obveznosti, zagotovo bodo močnejši tudi tekmeci in bo potrebno tudi več priprave na tekme. Si pa želim predvsem napredovati in se iz izkušenj čim več naučiti. Upam zgolj, da se bo situacija glede virusa do jeseni umirila, da bomo sploh lahko normalno začeli z ligo in tudi drugimi tekmovanji,« je želja študenta drugega letnika psihologije na ljubljanski Filozofski fakulteti.»Zase ne morem ravno reči, da sem na prvo mesto postavil namizni tenis . Odločil sem se, da bom poskušal kar se da usklajevati šport in študij, ki ga je pandemija popolnoma spremenila. Vsa predavanja in tudi vaje, ki so možne za izvedbo, imamo na daljavo. To je neprijetno tako za nas študente kot tudi za profesorje, saj menim, da imamo tako vsi še več dela in dodatnih obveznosti. Verjetno bomo na daljavo opravljali tudi izpite, ki jih imamo predvidene junija in julija. Je pa res to, da sem imel sedaj v času epidemije več časa za študij, saj dva meseca nisem smel trenirati namiznega tenisa. Delal sem lahko zgolj vaje za telesno pripravljenost.«Že zaradi študija bi sio, tako kot veliko drugih nadarjenih igralcev, želel, da bi v Sloveniji spet prišli do namiznoteniškega centra. Na ta način bi prišel do kakovostnega treninga, hkrati pa tudi ne bi trpel študij.»Glede na to, da študiram v Ljubljani nimam nekega organiziranega treninga niti dvorane, ki bi bila stalno na razpolago. Zato se moram znajti in organizirati za treninge sam, kar pa velikokrat ni preprosto. Večkrat se tudi zgodi, da trening ni možen. Tukaj imam ogromno srečo, da mi je v veliko pomoč, s katero tudi opravim večino treningov.Že zato si želim, da bi imeli v Sloveniji center, kjer bi lahko normalno treniral, hkrati pa bi bila to zagotovo dobra rešitev za kakovostnejši trening ne samo zame, ampak tudi za druge igralce in igralke v Sloveniji. Menim pa, da v kolikor želi slovenski namizni tenis v prihodnosti ponovno ustvariti vrhunske igralce, kot so Bojan Tokič, Darko Jorgič in Deni Kožul , je ustanovitev dobro organiziranega centra edina možnost,« pravilno razmišlja igralec, ki zagotovo še ni rekel svoje zadnje besede.V prihodnosti si želim predvsem napredovati in izboljšati nekatere stvari v svoji igri. Želel bi si tudi odigrati več mednarodnih turnirjev, saj bi imel zgolj tako možnost, da napredujem tudi na svetovni lestvici. Je pa pri nas tako, da si moram stroške za večino mednarodnih tekmovanj kriti sam, kar pa seveda ni poceni.«***Pogovor s Tilnom nam je priskrbel Miha Štamcar