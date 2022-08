To so znaki, da vam primanjkuje železa

Železo je mineral, ki ga človeško telo potrebuje za svojo rast in razvoj. Polovica vsega železa se nahaja v obliki hemoglobina, rdečega pigmenta v krvi, ki prenaša kisik iz pljuč v tkiva.

Naše telo uporablja železo za ustvarjanje hemoglobina, beljakovine v rdečih krvničkah, ki prenaša kisik iz pljuč v druge dele telesa.

Železo je pomembno tudi za prenašanju elektronov, pomembno vlogo pa ima pri obrambni sposobnosti organizma.

Zaradi teh razlogov pomanjkanja tega minerala v telesu ne smemo jemati zlahka, zato je pomembno, da simptome pomanjkanja železa pravočasno prepoznamo in začnemo ustrezno terapijo.

Zakaj pride do pomanjkanja železa v telesu?

Obstaja več razlogov, ki pojasnjujejo pomanjkanje tega minerala, vendar so naslednji štirje najpogostejši: izguba krvi (zaradi poškodbe, menstruacije, notranje krvavitve), neustrezna prehrana (nizek vnos živil, bogatih z železom), slaba absorpcija železa, nosečnost (pomanjkanje železa se pogosto pojavi pri nosečnicah).

Pet skupin ima največje tveganje za pomanjkanje železa, in sicer:

- Ženske (zaradi močne menstruacije)

- Novorojenčki (zlasti nedonošenčki)

- Vegetarijanci

- Ljudje, ki pogosto darujejo kri

- Mladi športniki

- Rekreativni športniki

Kakšni so znaki pomanjkanja železa?

Ni nujno, da so znaki pomanjkanja železa na začetku preveč izraziti.

Sčasoma pa postajajo vse bolj očitni in ljudje s to pomanjkljivostjo najpogosteje občutijo naslednje simptome: pogost občutek šibkosti, kronična utrujenost, bolečina v prsnem košu, hiter srčni utrip, težko dihanje, pogosti glavoboli ali omotica, hladne dlani in stopala, zmanjšan apetit, nenavadna želja po samo določeni hrani.

Če imate katerega od teh simptomov, ne začnite terapije sami, ampak se obvezno naročite pri zdravniku, da se prepričate, ali vam res primanjkuje železa.

Če vam bo zdravnik potrdil diagnozo, vam bo najverjetneje priporočil uživanje več hrane, bogate s tem mineralom.

Kakšno hrano je potrebno uživati?

Telesu je potrebno zagotoviti železo tudi z zdravo in primerno prehrano. Naravni viri železa so telečja, goveja in piščančja jetra, goveje meso, soja, ajdova kaša, fige, tuna, ostrige, buče, leča, špinača, regrat, jedilna čokolada, mandlji... Dobri rastlinski viri železa pa so suho sadje, kalčki, polnozrnate žitarice, orehi, lešniki, zelena listnata zelenjava, semena, stročnice in alga spirulina.