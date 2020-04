Tomaž Grm: Sem optimist, kolesarstvo se bo nadaljevalo 1. junija

Kako je drugje po svetu?

Kakšne so kazni?

Se bi dalo zmeniti, da licencirani kolesarji kolesarijo neomejeno?

Kakšen je vaš pogled na vso to dogajanje?

Najprej zdravje potem pa ostalo. Trenutno sem mnenja, da kolesarji lahko izvajajo svoje treninge po programu oziroma z minimalnimi popravki. FOTO: Arhiv Delo

Kako bo letos z dirkami pod okriljem KZS?

Licence so plačane, kako bo, če ne bodo »izkoriščene«?

Kolesarska sezona se je začela po svojem ustaljenem urniku. Nič ni kazalo, da bo letošnja sezona ena najslabših v dolgi zgodovini kolesarskega športa.Večina klasičnih dirk je v svoji stoletni zgodovini odpadlo samo med obema svetovnima vojnama, a bomo zdaj s črnimi črkami pripisali še koronavirus , kot vzrok, zaradi katerega bo šla sezona 2020 na temno stran kolesarskega športa. Kako bo s slovenskim kolesarstvom v tem letu in kaj se sploh trenutno dogaja, nam je na kratko povedal predsednik kolesarske zveze Slovenije»Kolesarji se gibljemo glede na trenutno veljaven odlok in trenutno je v veljavi ta, ki omogoča gibanje znotraj meja občine. Seveda apeliramo na vse, da se vozijo posamično, da ne izzivajo nevarnosti. Sploh pri spustih, saj so ceste še neočiščene, pa tudi v križišča je potrebo pripeljati previdno. In kot eno osnovnih pravil, ki ga mora vedeti vsak kolesar, da zna predvidevati gibanje ostalih udeležencev v prometu. Posebej pazljiv pa je potrebno biti tudi na kolesarskih stezah, ki si jih delimo s pešci, saj pešci navadno zavzamejo srednji del steze.Vsekakor pa odsvetujemo nevarne spuste po gozdnih poteh z gorskimi kolesi in izvajanje kakšnih ekstremnih elementov na BMX kolesih in na splošno vse, kar bi pomenilo ogrožanje sebe in drugih.« Je uvodoma povedal Grm.Zelo raznoliko, so države, ki so omejile kolesarjenje na minimalno in so države, kjer je kolesarjenje dovoljeno enako kot pred izbruhom COVID 19 krize. Odvisno od resnosti oziroma števila okuženih prebivalcev.Kakor je nam znano so kolesarji disciplinirani in se gibajo glede na trenutno veljavni odlok vlade… So pa tudi državni organi življenjski in po večini se morebitni prekršek prične z opozorilom.Verjamemo, da bodo omejitve zaradi sodelovanja vseh kmalu sproščene, zato ne želimo, da bi se kolesarji posebej izpostavljali. Kakorkoli, imajo podobne želje v še kar nekaj športih. Se bomo pa zagotovo še naprej trudili, da nam bo omogočeno največ svobode glede na trenutno stanje.Najprej zdravje potem pa ostalo. Trenutno sem mnenja, da kolesarji lahko izvajajo svoje treninge po programu oziroma z minimalnimi popravki. Če pa ima kak posameznik težave je pa prav, da se obrne na matični klub in potem še na zvezo, da pristopimo na pomoč. Ne bo prvič. No, je pa res tudi to, da v primerjavi z drugimi športnimi zvezami, kot je recimo plavanje enostavno ne moremo jamrati.Do 1. junija sigurno ne bo možno izpeljati dirk, ravnali pa se bomo po priporočilih in navodilih s strani države in s strani UCI-ja. Bo pa potrebna ponovna sestava koledarja. Nekatere dirke, ki so odpadle, bodo dobile drug datum, nekatere pa bodo žal šele naslednje leto.V tem letu smo že izpeljali državno prvenstvo v ciklokrosu in na velodromu ter podelili medalje najboljšim. Tako da imamo dve disciplini že pod streho. Ostale discipline bomo pa še izpeljali. Sem optimist.Po pogovoru z našimi najboljšimi kolesarji ugotavljam, da so zelo zrelo vzeli trenutno situacijo in me ne skrbi, da se ne bi ustrezno prilagodili...še bomo navijali in jokali. Od sreče seveda.KZS se bo morala zelo potruditi, da bomo zbrali potrebna sredstev. Je pa res, da v kolesarstvu nikoli nismo živeli v izobilju in da smo navajeni skromnosti, tako da ne vidim večjih težav po »resetiranju«. Pretekli teden sem na seji predsedstva zveze začutil voljo, pogum in strast tudi pri ostalih članih. Smo optimisti…Licenca je dokument, ki velja celo leto in ni potreben samo za dirke, oziroma bi jo vsak kolesar moral imeti, ne glede na to, ali je tekmovalec, rekreativec, ali se s kolesom vozi samo po opravkih (služba, šola, trgovina,…)Med drugim vključuje zavarovanje odgovornosti, vrsto ugodnosti pri bonitetnih partnerjih KZS, za tiste, ki trenirajo pa tudi zakonska dopustnost vožnje po dva vzporedno in vse to velja, ne glede na trenutne okoliščine. Verjamemo, da jo bodo vsi kmalu potrebovali, tako na rekreativnih prireditvah, kjer licenca na vseh akcijah Slovenija kolesari omogoča popust pri startnini, kot tudi na tekmovanjih.