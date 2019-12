FOTO:Torta vseh tort

Potrebujemo (torta premer 26 cm):

Ohlajeno primešamo še maslo, ki smo ga predhodno z metlico strojno ali ročno dobro spenili. Foto: Tanja Drinovec

Priprava:

Njene sestavine pa so zelo preproste, jajca, orehi, maslo in nekaj malega dodatkov za boljši okus. Foto: Tanja Drinovec

V ognjevarno posodo damo rumenjake, sladkor in ostale sestavine za kremo razen čokolade. Foto: Tanja Drinovec

V nekaterih zelo mrzlih predelih sveta se na zimo pripravljajo tako, da se že v naprej prehranjujejo z bolj kalorično hrano, ki pomaga proti hudem mrazu. Pri nas običajno tako hudo ni in v naši kuhariji sicer stremimo k zdravim in lahkim receptom . Včasih pa pri težkih športnih podvigih potrebujemo močno kaloričen obrok, ki bo skrbel, da bo naš ustroj kar nekaj časa preskrbljen z zalogo energije. Kot nalašč za to pa bo naša današnja torta.Tortapo imenu je bila v naši družini daleč najbolj čislana in opevana torta. Ta recept je tudi odšel h kar nekateri gospodinji naprej. Izhaja iz. Njene sestavine pa so zelo preproste, jajca, orehi, maslo in nekaj malega dodatkov za boljši okus. Torta je torej tudi sodobno brezglutenska z masleno jajčno kremo pa prava klasična torta. Zdravi orehi in maslo za zimski čas in mraz.Krema:12 rumenjakov220 g rjavega sladkorjaVaniljev sladkorŠilce rumaŠčepec soli100 g stopljene čokolade300 g masla sobne temperatureOblati 5 kom(testo):12 beljakov (sneg)200 g rjavega sladkorja2 žlici škroba300 g mletih orehovNajprej ločimo rumenjake od beljakov. V ognjevarno posodo damo rumenjake, sladkor in ostale sestavine za kremo razen čokolade. Hitro jih premešamo in posodo postavimo nad lonec z vodo. Z metlico vse skupaj stepamo in mešamo, dokler se zmes ne zgosti.(gostota pudinga približno). Nazadnje primešamo kremi še stopljeno čokolado in odstavimo, da se ohladi. Lotimo se peke oblat. Iz beljakov in sladkorja stepemo čvrst sneg. Snegu primešamo orehe in škrob.Tortni obroč zavijemo v peki papir in nanj naložimo petino mase za testo. Če imamo obročev več, lahko pečemo po dva oblata hkrati. Testo zgladimo, poravnamo(najlažje s slaščičarsko kartico) in damo peč na temperaturo 180 stopinj približno 10 minut, da lepo porjavi. Tako spečemo 5 oblat in jih ohladimo. Ohlajene slečemo iz obročev.Zaključimo še jajčno kremo. Ohlajeno primešamo še maslo, ki smo ga predhodno z metlico strojno ali ročno dobro spenili. Vsak biskvit premažemo s kremo in nanj položimo nov biskvit. Del kreme si pustimo še za vrhnji sloj torte. Ko je vsa premazana jo še potresemo z orehi po želji.