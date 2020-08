Tour prvič brez hostes ob zmagovalcu etape

O hrani za daljše kolesarjenje Preberite še:

FOTO: Arhiv LeTour

Torat ni kriv koronavirus, ta odločitev je padla že prej. Zdaj je uradno, nič več dveh hostes, ki sta vrsto let na zmagovalnih stopničkah.Protokol je bil vsakdanji; dve hostesi sta na zmagovalnem odru pričakali zmagovalca, mu izročili nagrado ali šampanjec, nosilcem majic sta pomagali to majico tudi obleči. Na koncu je sledilo najslajše, zmagovalca sta istočasno poljubili na lici.«Do letos smo bili vajeni, da so kolesarji na odru pomagali dve hostesi. Tega je konec, saj bo na odru le en lokalni predstavnik in en sponzor, prav tako prvič hostesa in hostesnik. Gre za novost, a tako je na drugih dirkah, kot je Liege-Bastogne-Liege že 20 let,« je pojasnil Prudhomme.Lansko leto je bila sprožena peticija, v kateri je zapisano, da »ženske niso predmeti in nagrade«, pozvala k prenehanju seksistične prakse. Zbrali so 38.000 podpisov.