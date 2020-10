Trenirane mišice imajo spomin

Težave s križem in pravilo 30 minut Preberite še:

Vse v zmernih količinah

Dejstvo, ki govori v prid treningu moči. Še posebej za vse, ki imajo službo za mizo in ki večino dneva preživijo sede. FOTO: Shutterstock

Bolezen ali nesreča, poklicne ali družinske obveznosti - vsi ti dogodki ali stanja lahko zabrišejo dosedanji napredek pri treningu. Naše telo je v stalnem procesu prilagajanja. To vpliva tudi na naše mišice. Če jih treniramo, se kopičijo - in se spet zmanjšajo, če določeno časovno obdobje ne skrbimo več zanje. Ta mehanizem v telesu zagotavlja notranje ravnovesje, tako da je naše energetsko ravnovesje pravilno.Raziskave kažejo, da tudi če smo si prisiljeni narediti daljši odmor brez treningov, naša prejšnja prizadevanja niso bila povsem zaman. Razlog za to je učinek mišičnega spomina. Tako pišepri švicarskem Datasport.Predstavljajte si ta učinek kot spomin, ki spominja na nekdaj dobro izurjena mišična vlakna, da se spomnijo, kako močna so bila nekoč. Mišice lahko tako bistveno bolje reagirajo na treninške dražljaje. To je razvidno iz predhodno naučenih gibalnih zaporedij. Kar pomeni, da se lahko izkušeni športniki po odmoru za trening veliko hitreje vrnejo k svojim jazom kot nekdo, ki ni nikoli delal.Športnikova izkušnja. »Ta pojav sem lahko večkrat opazil na svojem telesu. Na primer, obseg stegna se mi je v enem tednu po zadnji operaciji kolena zmanjšal za 15 centimetrov. Samo z rehabilitacijskim treningom je bila razlika le štiri centimetre zgolj osem tednov po operaciji. Ta pojav sem lahko večkrat opazil na svojem telesu. Na primer, obseg stegna se mi je v enem tednu po zadnji operaciji kolena zmanjšal za 15 centimetrov. Samo z rehabilitacijskim treningom je bila razlika le štiri centimetre zgolj osem tednov po operaciji.«Dejstvo, ki govori v prid treningu moči. Še posebej za vse, ki imajo službo za mizo in ki večino dneva preživijo sede. Učinek mišičnega spomina je kot nekakšno zavarovanje, ki se vedno splača.To ne pomeni, da se morate petkrat na teden odpraviti v fitnes. Namesto tega bi si morali prizadevati, da ostanete realistični pri upravljanju časa in poskusite opraviti 90 minut vadbe moči, dvakrat na teden. V tem času trenirate vsako glavno mišično skupino.Na primer, to bi lahko pomenilo vadbo večjega števila ponovitev (najprej dvanajst, nato deset, nato osem, nato šest ponovitev), ki vključuje naslednje vaje: počepi, mrtvi dvigi, dvig s prsi s klopi, veslanje, dvig uteži s prsi ali z višine ramen nad glavo in dvig na drogu.Pred treningom za moč je mišice jedra potrebno aktivirati z različnimi stabilizacijskimi vajami. Trening zaključimo s sproščenim ohladitvenim tekom (približno 20 do 30 minut) in nežnim raztezanjem.