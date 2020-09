Tretja najbolj obiskana turistična točka v državi

Novi produkti z doživetji

Stolp Vinarium, ki je bil letos zaradi epidemije covid19 dobra dva meseca zaprt, nemoteno obratuje od 23. maja naprej. FOTO: Jože Pojbič

Turistična atrakcija stolp Vinarium Lendava je prav na včerajšnji dan (2. sptember) pred petimi leti s slavnostno otvoritvijo pričela obratovati. Kljub več kot dvomesečnemu zaprtju v času epidemije covid19 v letošnjem letu je stolp zabeležil visok obisk v poletnih mesecih, letošnji avgust pa je dosegel svojevrsten rekord, saj je s prodanimi 18.246 vstopnicami najbolje obiskan mesec kadarkoli v kratki zgodovini stolpa.Stolp Vinarium, ki je bil letos zaradi epidemije covid19 dobra dva meseca zaprt, nemoteno obratuje od 23. maja naprej. Če je lani bil zabeležen dnevni rekorden obisk prvega maja z 2.121 prodanimi vstopnicami, pa je z novim rekordom postregel pravkar minuli mesec avgust z 18.246 vstopi na stolp (za primerjavo je lani avgusta bilo prodanih 14.872 vstopnic). Od samih začetkov pa vse do sedaj si je tako stolp ogledalo že več kot 446.000 obiskovalcev, pretežno iz Slovenije in sosednjih držav.V času po majskem odprtju je opazen predvsem individualni obisk domačih gostov, v počitniškem času pa tudi obisk družin in manjših skupin, k čemur je zagotovo pripomoglo tudi koriščenje turističnih bonov. Tako se je tudi ponudba v času razmer prilagodila v smeri posebnih doživetij za obiskovalce. Zavod za turizem in razvoj Lendava je sredi avgusta prvikrat v dveh zaporednih večerih za skupno 60 oseb izvedel večerjo z razgledom na razgledni ploščadi, ki je požela veliko zanimanja - kulinarično razvajanje na edinstveni lokaciji je bilo razprodano v prvih štirih dneh, novi termini tovrstnega doživetja bodo znova naslednje leto v poletnih mesecih.Župan Občine Lendavaizzive, povezane z lokacijo stolpa vidi v nadaljnjem razvoju: »Lokacijo stolpa razvijamo z dodatno ponudbo v neposredni bližini, ki bo bolj pisana na kožo mlajši ciljni skupini, predvsem tistim, ki si želijo adrenalinskih doživetij – v naslednjem letu je namreč v načrtu postavitev »zip-linea«, v dolžini okoli 500 metrov.« Takšni produkti z doživetji so zelo odmevni in bodo le še povečali zanimanje za stolp in širšo Lendavo, meni župan.