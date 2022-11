Trije zdravi in enostavni recepti iz sladkega krompirja

A sladki krompir je nadvse uporaben za pripravo raznih jedi. Danes je že stalnica tudi v trgovinah z oddelki eksotične in sploh tujerodne zelenjave pri nas, sploh pa je razveseljivo, da ta rastlinski čudež, ki izvira iz Južne Amerike, zlahka gojimo v domačem vrtu.

Sladki krompir ni le neverjetno okusen, je tudi zelo zdrav in ga morate zagotovo uvrstiti na seznam zdravih jedi.

Zakaj je sladki krompir tako zdrav? Sladki krompir je poln vitaminov in mineralov. Še posebej so bogati z beta karotenom (antioksidant, ki se spremeni v vitamin A), vitaminom E in kalijem.

Bogat je z antioksidanti, ki ščitijo naše telo pred prostimi radikali. Dokazano delujejo proti procesu staranja in boleznim, kot je rak. Ta sladka zelenjava je bogata z vlakninami, ki so zelo pomembne za zdravo prebavo. Srokovnjaki za prehrano in dietetiko priporočajo približno 30 g vlaknin na dan. Jejte ga kot zajtrk, prigrizek, v juhi, kot prilogo, glavno jed ali sladico. Je neverjetno vsestranski! Okusen so ne glede na to, kako ga skuhate – kuhan, pire, ocvrt, na pari ali pečen, uporabite pa ga lahko celo v pecivu.

Spoznajte zdravstvene prednosti te zelenjave in poskusite te tri jedi



Polnjena skorja sladkega krompirja (ena porcija)

FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

Sestavine: 1 sladki krompir, 2 jajci sol, poper zdrobljen poper po okusu

Priprava: Pečico segrejemo na 200°C. Sladek krompir položimo v pekač, obložen s papirjem za peko. Pečemo 45 minut, dokler se ne zmehča. Nato krompir prerežite na pol in odstranite večji del mesa, tako da ostane 5 mm velika rezina krompirja. Nikar ne zavrzite okusnega mesa – lahko ga uporabite kot prilogo ali pa ga spremenite v pire iz sladkega krompirja. Previdno ubijte jajce in vsako polovico sladkega krompirja ter olupke pecite še 15-20 minut. Začinimo s soljo, poprom in dodamo malo mletega popra po okusu.

2. Juha iz buče, sladkega krompirja in kokosa

FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

Sestavine (štiri porcije): 1 buča, 1 sladki krompir, 1 čebula, 1 majhen košček ingverja, 1 liter zelenjavne juhe, 200 ml kokosovega mleka, kokosovo olje, sol, poper

Priprava: Bučo operemo, prerežemo na pol in odstranimo semena. Narežemo na velike kose. Čebulo in ingver olupimo in drobno nasekljamo. Segrejte nekaj kokosovega olja. Čebulo in ingver olupimo in drobno nasekljamo. Dodamo bučo in sladki krompir ter zelenjavo kuhamo nekaj minut. Prilijemo zelenjavno juho. Juha naj vre približno 15 minut, da se buča in sladki krompir zmehčata. Juho vlijemo v blender in zmiksamo. Nato nalijte kokosovo mleko. Juho začinimo s soljo in poprom. Okrasimo s praženimi bučnimi semeni.

3. Veganska pečena solata iz sladkega krompirja z medom in gorčično omako

FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

Sestavine (šest obrokov): 4 veliki sladki krompirji, 1 žlica oljčnega olja, poper, pest češnjevih paradižnikov (po okusu) 285 g, koruze (1 skodelica), 255 g fižola (1 pločevinka), 2 mladi čebuli, sok, 2 limetI, žlico medu, ščepec gorčice, sol.

Priprava: Pečico segrejemo na 190°C. Olupite in narežite sladki krompir. Damo jih v skledo in zmešamo z malo olivnega olja, nato dodamo papriko. Začinite s soljo in poprom. Sladke krompirje položimo na pekač, obložen s papirjem za peko in pečemo v pečici približno 30 minut. Medtem paradižnik drobno nasekljamo, mlado čebulo pa na kolobarje. Ko je sladki krompir pripravljen, ga preložimo v skledo. Kombinirajte ga z mlado čebulo, paradižnikom, koruzo in fižolom. Dodamo limetin sok, med, gorčico, sol, poper in vse dobro premešamo. Solato lahko postrežete toplo ali hladno.