Tudi najboljši slovenski kolesar je v karanteni 

FOTO: Miha Hočevar/Delo

Državni prvak Domen Novak na lanski Vuelti. FOTO: La Vuelta, Sarah Meyssonnier

Trenutno najboljši slovenski kolesar je v isti godlji kot vsi njegovi sotrpini na najvišji ravni kolesarskega športa. Trenutno so vsi brez dirk in obsojeni na treniranje med štirimi stenami. Redke države še dovoljujejo trening zunaj, kot vemo, je v Sloveniji možno kolesariti le znotraj svoje občine.e član moštva Bahrain McLaren, lani je v Radovljici prehitel vso slovensko kolesarsko smetano in prvič postal najboljši kolesar v državi. Poklicali smo ga, da bi zvedeli, kako se znajde v trenutnih razmerah.Situacija je resna, zato se zadržujem doma. Treniram sam, v domačem okolju, v primeru slabega vremena pa na trenažerju. V ekipi je zelo dobro poskrbljeno, saj imamo na voljo tudi virtualne vaje za vzdrževanje fizične in mentalne pripravljenosti.Trenutno je zelo težko tako za nas kot tudi za organizatorje. Moja pripravljenost pred odpovedjo dirk je bila na dobrem nivoju, zato moram vzdrževati pripravljenost do prve dirke, ki bo, ko bo to mogoče. Upam, da bodo vse izpeljane, četudi v drugem terminu. Predvidevam, da bo sezona lahko trajala vse do decembra.Rad bi dirkal čim več, moja naloga je, da sem optimalno pripravljen in po dogovoru z ekipo bomo sestavili plan dirk in naloge.Moj vsakdan je malo drugačen kot ponavadi. Zdaj imam več časa za družino, počnem stvari, za katere sicer nimam toliko časa, vzamem si tudi več časa za počitek. S klubskimi prijatelji pa se slišimo prek socialnih omrežij.Ekipa doktorjev v naši ekipi je od vsega začetka pojava virusa zadolžena za posredovanje vseh protokolov in procedur, katerih se tako kolesarji kot osebje držimo in jih dosledno upoštevamo. Ali je kdo okužen, pa nimam podatka.