Tudi občasni tekači potrebujete program vadbe

Tekaški program za občasne tekače. FOTO: Arhiv Polet

Boleča kolena, boleč hrbet, utrujenost po krajšem teku in podobno. Te težave počasi zginejo, ko se telo okrepi. Načrt za vadbo je za vas dokaj enostaven, treba je samo redno trikrat do štirikrat na teden teči.Na začetku nič intenzivnega, potem pa počasi dodajate kaj daljšega ali hitrejšega. Spet mora vsak sam presoditi, kakšne so njegove sposobnosti. Lahko pa vam iz tekaških izkušenj povemo, da je vsaka prenagljenost v teku lahko kaznovana s prisilnim počitkom.Tecite počasi, bodite potrpežljivi, hitrost boše prišla na spored. Glavni cilj za prihodnje mesece sta nabiranje kilometrov in redna tekaška aktivnost.***Klemen Laurenčak je v mladinskih letih bil aktivni atlet, tekel je na srednje in dolge proge, bil tudi clan mladinske državnereprezentance za Evropsko prvenstvo v krosu, profesorj športne vzgoje. S študijsko usmeritvijo v športno treniranje je opravilusmerjanje triatlona in atletike, ter si s tem pridobil kvalitetno in široko znanje, predvsem na podrocju vzdržljivostnihšportov. Postal je zunanji strokovni sodelavec fakultete za šport na katedri za atletiko.Že kot študent je pricel z delom z rekreativnimi tekaškimi ekipami pod vodstvom dr. Škofa. V zadnjih devetihletih je sodeloval s skoraj 1000 tekaci, na vseh nivojih, od zacetnikov do maratoncev.