FOTO:Tudi ženske lahko kvihtajo

Pred desetletji je tovrstna vadba začela močno pridobivati na popularnosti, vendar jo danes prehitevajo številne t.i. funkcionalne vadbe. Če želimo biti gibalno učinkoviti, moramo namreč v vadbo vključiti vse vrste funkcionalnega gibanja in dati velik poudarek stabilizacijskim mišicam trupa. Te mišice so največkrat izključene pri vadbi na trenažerjih , na katerih večinoma sedimo ali ležimo. Torej, če gremo kvihtat, potem vzemimo v roke proste uteži! Izberimo kompleksne vaje, v katere so vključene mišice vsega telesa.Kakšne uteži potrebujemo? Na voljo imamo številne pripomočke, največkrat pa uporabljamo ročke, ki nam omogočajo dober oprijem. Celo improviziramo lahko. Utež je lahko tudi plastenka, ki jo napolnimo z vodo, peskom in tako dobimo želeno težo. Pri vajah v pripravljalnem delu uporabimo lažje ročke (teže pol kilograma ali kilogram), pri vajah v glavnem delu pa izberemo takšno težo, da nam omogoča izvedbo v dveh ali treh nizih po 10 do 15 ponovitev.Mogoče še nekaj. Da se ne bo kdo ustrašil, da bo začel pridobivati mišično maso. Če ste sposobni narediti dva ali tri nize vaje (v prej omenjenih ponovitvah), potem je skrb odveč. S tako metodo bolj kot ne vplivamo na povečanje vzdržljivosti v moči, za večjo rast mišic pa so metode nekoliko drugačne (predvsem je teža uteži načelno večja).Današnje vaje, ki so namenjene ogrevanju, naredimo na mestu, kjer uporabljamo ročke med dinamično aktivnostjo. V nadaljevanju pa z njimi delamo različne vrste potegov, potiskov in zasukov, ki jih naredimo v stoji, opori, leže in sede.***dr. Maja Dolenc, je profesorica športne vzgoje in predstojnica katedre za športno rekreacijo na Fakulteti za šport.