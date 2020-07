Kljukuša, bosanska narodna Pripravite si še:

V vročih poletnih dneh katerih se trenutno nahajamo in so na naših vrtovih kumare na pohodu, prav tako pa je na višku sezona obračanja čevapčičev in podobnih žar specialitet, se poleg obvezne grške solate (podobni pravimo tudi šobska), neomejenih količin paradižnika in paprike čudovito prileže tudi solata iz kumar , pravijo pa ji tudi tzatziki solata. Govorimo o še ena hladni, sočni, kumarični solatni klasiki, ki je grškega izvora.Kumaram kot zelenjavi gre pripisati kar veliko dobrih lastnosti. So izrazito nizkokalorične, z visoko vrednostjo mineralov, vitaminov imajo malo manj. Pospešujejo odvajanje vode iz telesa in so zelo bazična vrsta zelenjave. Z veliko količino selena v kumarah pa zaužijemo tudi proti rakotvorno snov. Uravnavajo pa tudi raven sladkorja v krvi in s tem razbremenjujejo delovanje trebušne slinavke.Solati prav poseben čar doda začimba koper, ki v njej nikakor ne sme manjkati. Če imate vrt, se gotovo razrašča po njem, lahko pa ga tudi kupljenega stresete iz kozarčka.Naša tzatziki solata je hitra in enostavna jed. Da bo užitek popoln pa bo najbolje, da jo pripravimo malo prej tako, da nas ohlajena počaka v hladilniku.3 do 4 kumare2do 3 stroke sesekljanega česna2 do 3 dl grškega jogurtaŽlica kisle smetaneŽlička majonezeŽlička olivnega oljaVejice kopraSol, poperKumare olupimo in nastrgamo. Sama sem pristaš lupljenja kumar, sicer pa se več vitaminov nahaja ravno v njihovi lupini. Kumaram primešamo jogurt, sesekljan česen, koper. Nato dodamo še vse ostale sestavine in dobro premešamo. Solato za nekaj časa postavimo v hladilnik, da se sestavine dobro prepojijo.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.