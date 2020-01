FOTO:Učenje pravih športnih vrednot naj bo glavni cilj otroških rekreativnih programov

Kognitivni razvoj

Udejstvovanje s športom otrokom pomaga pri razvoju ravnotežja, agilnosti, hitrosti in gibljivost. Foto: Jure Eržen

Motorične in koordinacijske sposobnosti

Tudi če ima vaš otrok le povprečne športno motorične sposobnosti, je še vedno zelo zaželeno, da se ukvarja s športom, saj na ta način razvija svoje kognitivne in fizične sposobnosti. Foto: Shutterstock

Športne aktivnosti so priljubljen način preživljanja prostega časa družin z otroki. Saj poznate popoldneve ali sobotne dopoldneve, ki jih družine preživijo ob športnem igrišču , na katerem njihov sin ali hčerka igrajo košarko, tenis, nogomet, tečejo, skačejo, se učijo prvih kolesarskih spretnosti ...Rekreativno ukvarjanje s športom je brez dvoma odličen način, s pomočjo katerega otroke navadite na red, na spoštovanje pravil, na fair play, na spoštljiv odnos do drugih ... Poleg tega pa otroci dobijo tudi pravo dozo svežega zraka, zabave, druženja, pozitivne energije in tistega tako potrebnega norenja.Večina uspešnih profesionalnih športnikov je svoje kariere začela na rekreativnem nivoju. In potem je iz malega zraslo veliko. Iz otroške zabave je nastala resna dejavnost in kasneje celo odlična služba. A ko otroka usmerjate v šport se je pred tovrstnimi ambicijami dobro zavedati predvsem vseh blagodejnih in koristnih učinkov, ki jih redna telesna vadba prinaša vašemu nadebudnežu. Tudi če ima vaš otrok le povprečne športno motorične sposobnosti, je še vedno zelo zaželeno, da se ukvarja s športom, saj na ta način razvija svoje kognitivne in fizične sposobnosti. Tovrstni razvoj pa jim pomaga pri razvoju drugih življenjsko pomembni področij, predvsem pa pri pravilni ocene sebe in svoje osebnosti.Otrokov kognitivni razvoj se nanaša predvsem na njihove miselne in ocenjevalne sposobnosti. Pravzaprav se vse skupaj začne že v zelo zgodnji dobi, razvoj pa se nadaljuje tudi v odraslo obdobje. Kognitivni razvoj vsebuje sposobnost reševanja problemov, komunikacijo, sprejemanje odločitev in logičnega mišljenja. In rekreativno ukvarjanje s športom lahkot a proces izboljša in pospeši. Medtem ko se otroku pojavljajo vprašanja, komu na pri košarki poda žogo, kolikokrat mora pri baseballu priti do baze, ali lahko iz določenega položaja zadane gol, se v njegovi glavi odvijajo še številni drugi procesi, ki so pomembni za razvoj njegove osebnosti.Preko športa se otrok uči pravilnega ocenjevanja različnih položajev in sprejemanja odgovornih in hitrih odločitev. Kljub temu pa številni strokovnjaki opozarjajo, naj se otroci s preveč tekmovalnimi športi ne ukvarjajo prezgodaj. Otroci se morajo na sprejemanje odločitev navaditi brez pritiska ali strahu pred morebitnim neuspehom ali porazom. Učenje pravih športnih vrednot naj bo glavni cilj otroških rekreativnih programov. Ker temeljne športne vrednote, kot so poštenost, trdo delo, spoštovanje soigralcev in tekmecev, fair play, je možno preslikati tudi na številna druga življenjska področja. Pri tem pa ne gre le za moralo in vrednote, temveč tudi za komunikacijo otrok z odraslimi in za občutek sodelovanja z vrstniki. Športni učitelji in trenerji zato z različnimi metodami skušajo otroke naučiti, kako jih lahko preprosta in enostavna strategija pripelje do rešitve problema ali sprejetja odločitev.Motorika je sposobnost nadzorovanega in natančnega izvajanja določenih gibov. Otroci se tega učijo na različne načine. Nekaterim uspe prej, drugi so bolj počasni. V vsakem primeru pa velja, da je za razvoj motoričnih sposobnosti potreben čas in da otrok pri tem ne gre priganjati.Udejstvovanje s športom otrokom pomaga pri razvoju ravnotežja, agilnosti, hitrosti in gibljivosti. Preko športov se otroci učijo brcati, metati, teči, loviti, skakati ... Na ta način razvijajo koordinacijo med očmi in rokami in nogami. Naučijo se ocenjevati razdaljo, dobijo predstavo za prostorsko globino ...In bolj ko vse skupaj ponavljajo, boljše so njihove motorične sposobnosti.Poleg tega pa rekreativno ukvarjanje s športom otrokom prinaša številne mentalne in telesne izzive, s katerimi se spopadajo in jih rešujejo. Morda je to največja korist športnega udejstvovanja, saj na ta način ugotovijo, da se je za vse pomembne stvari v življenju treba potruditi. Tovrstno zavedanje jim bo pri kasnejših življenjskih izzivih prišlo še kako prav.