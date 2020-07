FOTO:Uci bo lahko prekinila kolesarska tekmovanja v primeru covida-19

FOTO: Jure Eržen

Luka Mezgec je pripravljen na novi del sezone. FOTO: Jure Eržen

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je potrdila protokole za vrnitev na ceste v luči pandemije novega koronavirusa. Sezona v svetovni seriji se bo začela 1. avgusta, Uci pa je v izjavi za javnost sporočila, da bo lahko ob pozitivnih izidih na sars-cov-2 Uci v karavani sama odločala o nadaljnjih usodah dirk.Tako je zapisano v zadnjih protokolih, ki jih je objavila krovna kolesarska zveza pred nadaljevanjem sezone, ki se bo z dirkami nižjega ranga (Pro) začela 28. julija z etapno dirko po Burgosu v Španiji, na najvišji ravni svetovne serije (WT) pa 1. avgusta s klasiko Strade Bianche po italijanskih makadamskih cestah.Pred mesecem dni, ko so okvirno zastavili protokole za nadaljevanje sezone, ni bilo zapisano, kakšna bo usoda preizkušenj, če se v karavani pojavi okužba z novim koronavirusom. Uci se je odzval z dokumentom, ki predvideva ustanovitev posebne strokovne skupine, ki bo v takšnih primerih zbirala informacije o virusu in tekmovanju.»V primeru potrditve pozitivnega testa, bo na prizorišču ustvarjena strokovna skupina, v kateri bo predstavnik ekip, tekmovalcev, organizatorjev, Ucija, zdravniškega osebja in strokovnjaka, specializiranega za obolenja s covidom-19,« so sporočili v izjavi za javnost.»Ta skupina bo analizirala pridobljene podatke in poročala na sedež Ucija. Po posvetu z organizatorji tekmovanja in oblastmi v državi, v kateri dirki poteka, bo Uci sprejemala odločitve od primera do primera,« so še zapisali. Na dirkah bo v posebni vlogi tudi koordinator za covid-19, ki bo moral v primeru okužb raziskovati izvor le te in poiskati osebe, s katerimi so okuženi prišli v stik.O ostalih številnih scenarijih v primeru okužbe, ki jih omenja Uci, sicer v pravilniku ni podrobnih informacij, položaj pa je dodatno zapleten zaradi različnih epidemioloških slik v državah po svetu.Kolesarji bodo morali za vstop v ekipne mehurčke, iz katerih bo dovoljen nastop na dirki, opraviti dva testa šest in tri dni pred začetkom preizkušnje, so še zapisali v dokumentu. Obenem bodo morali kolesarji, ki načrtujejo daljše premore, opraviti še dodaten test deset dni po zadnjem testiranju na covid-19.Kolesarji bodo morali ob tem oddati tudi zdravniški vprašalnik, ki ga bodo bodisi sami bodisi zdravnik moštva odgovornim oddali pet dni pred začetkom dirke.Ob vsem naštetem bodo morali vsi v kolesarski karavani upoštevati minimalno razdaljo, nositi masko in držati ustrezno higieno rok. Protokoli Uci so nastali v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo in predstavništvom profesionalnih kolesarjev in kolesark.