FOTO:Umetni sneg tudi za smučarje tekače

Kako so v Medvodah povezali tek in turizem

Na tek v Kranjsko Goro in Rateče

Vse več družin opušča alpsko smučanje in ga nadomešča s tekom ali hojo na smučeh. Foto: Miroslav Cvjetičanin

Med pokljuškimi smrekami

Tudi tek na smučeh je letos najbolj zanesljiv tam, kjer zasnežujejo. Foto Matej Družnik

Rogla je vedno pripravljena

Okrnjeni bohinjski užitki na snegu

Letos je tudi Bloški tek odpadel. Foto: Tomi Lombar



Jezersko se vrača

Smučarske tekaške proge v Sloveniji so, če le zapade kaj snega, potegnjene skozi skoraj vsako slovensko vas. Zadnja leta pa vse bolj kaže, da se bo zaradi zelenih zim više preselil tudi ta šport, ki ga že lep čas ne povezujemo samo z rekreacijo, temveč tudi s turizmom. Vse več družin namreč opušča alpsko smučanje in ga nadomešča s tekom ali hojo na smučeh.Široke alpske smučke so torej zamenjali z ozkimi tekaškimi, kar je veliko ceneje in za mnoge koristneje oziroma bolj sproščujoče. Da je res tako, dokazujejo skoraj vsa smučarska središča, saj večinoma ponujajo tudi urejene tekaške proge. Za tekače je morda minus le to, da je treba proge v teh središčih plačati, vendar se ne hudujejo , saj so tam vselej lepo urejene. V takih primerih že lahko govorimo o smučarskotekaškem turizmu. Poglejmo samo primer Bonovca v Medvodah. O snegu ne duha ne sluha, a so kljub temu uredili progo, po kateri je mogoče teči tudi v večernih urah. Zato jepostal sinonim za tek na smučeh v zelenih zimah.Javni zavod Sotočje Medvode je za Nordijski center Bonovec pridobil status regijskega športnega centra v Sloveniji; podelil mu ga jeBonovec ima vse tekaške proge homologirane z najvišjo FIS-homologacijo. Najbolj vzdrževani so deli, ki so primerni za rekreacijo, ob največjih tekmovanjih pa uredijo vse tekaške proge.Stalno vzdrževana tekaška proga poteka po razgibanem terenu in je dolga 2,5 kilometra. Široka je od šest do osem metrov in je namenjena tako klasični kot prosti tehniki. Na njej ne manjka vzponov, povsod pa je urejen prehod, križišče, ki omogoča, da se vzponu izognemo, zato je proga odlična za začetnike in tekmovalce. Poligon je primeren tudi za tiste, ki čez dan nimajo časa za vadbo in se lahko pod lučmi sprostijo ter pretečejo nekaj krogov. Tudi osvetljena proga je urejena za obe tehniki teka.V zelenih zimah so proge utrjene z umetnim snegom, vsak dan jih teptajo s strojem. Urejeno je tudi parkirišče, na voljo so toaletni prostori, gostinska ponudba, izposojevalnica tekaške opreme in šola teka, ki pripravlja različno dolge tečaje. Najeti je mogoče tudi osebnega vaditelja, za podjetja pripravijo skupinske tečaje z izposojo opreme ali celo tekmovanja. Za stalne obiskovalce so na voljo ugodnejše karte.Spet moramo omenjati zeleno zimo. Ta letos niti Kranjskogorčanom ni prizanesla, zato je treba naprej do Ratečanov. Pri njih je mogoče odlično tekati, saj za to poskrbi, nekdanji smučar tekač, olimpijec, ki se vsako leto trudi in mu uspe privabiti čedalje več tekačev. Trenutno je tudi tam čutiti pomanjkanje snega, a so kljub temu skupaj s turistično organizacijo uredili proge, ki pa so plačljive. Za okrepčilo, izposojo opreme ali servis je na voljo prodajalna Ponca, ki se je že uveljavila kot nekakšen smučarskotekaški »brlog«.Ljubitelji tega športa sicer pravijo, da je najlepše teči po Pokljuki, seveda kadar zima ne skopari s snegom. Trenutno lahko krožite po progi, ki je pred kratkim gostila tekmo svetovnega pokala v biatlonu. Pripravljeni so štirje kilometri prog za rekreativni tek, tako za klasično kot drsalno tehniko. Spust zje zaradi neustreznih razmer oziroma ledu trenutno zaprt za rekreativce. Ta proga je težka, vendar lahko zavijete po precej položnejših delih.Če pa bo letos sneg še zapadel, bo mogoče uživati v gozdnem teku, med najlepšimi slovenskimi smrekami od Rudnega polja do Javornikov in tja proti Bohinju. Tudi na Pokljuki so proge plačljive, razen v slabem vremenu, takrat lahko tečete brezplačno. Pokljuka je tesno povezana s turizmom, prenočitvenih zmogljivosti nima prav veliko, vendar se ob pravočasni rezervaciji gotovo najde kakšna prosta postelja.Rogla se ponaša s 24 kilometri urejenih prog. Letos je sicer treba pred odhodom preveriti, koliko jih je zares pripravljenih za tek. V tekaškem centru Rogla so dobrodošli vsi, tekači začetniki, rekreativni ljubitelji teka na smučeh in vrhunski tekmovalci. Poligon, ki je stalno pripravljen, se razprostira v idiličnem okolju in je odprt v času obratovanja smučišča, z dnevno vstopnico pa je mogoče teči od jutra do poznega popoldneva. Vsi smučarji z veljavno smučarsko vozovnico lahko brezplačno uporabljajo poligon, prav tako je brezplačen za otroke do 14. leta. Od športnega centra, hotelov in klimatskega zdraviliščaje oddaljen le nekaj sto metrov.Ne prav daleč odin Arehu, so ravno tako tekaške proge, ki so odlično opremljene z označevalnimi tablami, na katerih so podatki o dolžini in višinskem profilu proge. Dolge so do šest kilometrov, speljane po gozdu, večinoma ravninske, ne manjka pa niti vzponov.V dobrih snežnih razmerah ima Bohinj kar 70 kilometrov tekaških prog, letos pa so te omejene na samo 450-metrski krog v, vendar upamo, da bo kmalu zapadlo nekaj snega in bo območje spet doživelo vrvež smučarjev tekačev. Bohinj spada med tiste turistične kraje, ki so zelo dobro povezali tek na smučeh in turizem. Na voljo je dovolj prenočitvenih paketov in pestra vsebina.Jezersko je v preteklosti veljalo za eno vodilnih tekaških središč v Sloveniji. Danes je spet tako, saj so tamkajšnji turistični delavci dojeli, da brez te vrste športne rekreacije preprosto ne gre. Trenutno je zasnežen tekaški poligon v dolžini 700 metrov, za popolne začetnike je urejen učni poligon ali tekaške jasli, ažurne informacije vedno najdete na njihovi spletni strani.Če bo zapadlo kaj naravnega snega, bodo v doliniuredili 15 kilometrov prog. Tereni so primerni za vse starostne kategorije in vse tipe tekačev. Proge vsak dan urejajo s teptalcem in so plačljive. Karte je mogoče kupiti v gostišču ob Planšarskem jezeru, na Šenkovi domačiji in na prodajnem mestu tik ob tekaškem poligonu (500 metrov od Planšarskega jezera). Parkirišča so urejena in brezplačna.Na koncu se vrnimo tja, kjer se je vse začelo – na Bloke. Pravijo, da kdor ni smučal na Blokah, ni smučar. Ne bomo ugovarjali, počakali bomo na sneg in se odpravili tja. Vselej, ko je na Bloški planoti sneg, so urejene tekaške proge, v nestanovitnem vremenu so krajše, v lepem vremenu pa dolge tudi do 20 kilometrov. Vedno imajo obliko pentlje, ki vas vrne na izhodišče. Veliko parkirišče je ob večnamenski dvorani Bloški smučar v Novi vasi. Devetega februarja bi na Blokah moral biti maraton, a je zaradi pomanjkanja snega odpadel.