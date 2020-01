FOTO:Uravnavanje telesne mase ali hujšanje

Medicinski problem in novo leto

Zgodba iz soseščine

Kopičenje maščevja lahko z nepremišljenim pristopom zelo hitro postane resen medicinski problem. Foto: Shutterstock

Večina si zmotno predstavlja, da je najlaže zmanjšati vnos hrane, zato se odločijo za dieto in nato v skladu s svojimi zamislimi ali idejami drugih zmanjšajo vnos hrane. Foto: Getty Images

Nauk

Zdravstvene težave, povezane s kopičenjem trebušnega maščevja in znotraj organov, so znane in so velik del bremena različnih nenalezljivih kroničnih bolezni. Posledica kopičenja maščobnih celic so številni presnovni učinki, ki sicer niso samo slabi, vendar neizogibno načenjajo notranje ravnovesje telesa in pripomorejo k nastanku bolezenskih motenj. Precej posledic debelosti je psiholoških, kar močno podcenjujemo.Debelost je tako večslojen, zelo zapleten problem, ki ga moramo zaradi tesne povezave z zdravjem opredeliti kot medicinski problem. Gre za zdravje, še več, gre za življenje posameznika. Kako živi, kakšna je kakovost njegovega življenja in katere (bolezenske) težave ga tarejo? Z odvečnimi kilogrami sala ali brez njih.Čezmerna telesna masa in debelost kažeta prevelik delež maščobne mase v telesu, ne glede na število kilogramov.Novo leto se zdi najboljši čas, da začnemo izpolnjevati načrte, povezane z manjšo telesno maso. Ne samo zaradi videza, številni si poenostavljeno predstavljajo, da bodo z zbijanjem kilogramov rešili tudi svoje zdravje. Čeprav to potencialno velja za enostavne oblike čezmernega kopičenja maščevja, lahko »samozdravljenje« hitro postane pogubno in je začetek dolgotrajne poti v napačno smer.Večina si zmotno predstavlja, da je najlaže zmanjšati vnos hrane, zato se odločijo za dieto in nato v skladu s svojimi zamislimi ali idejami drugih zmanjšajo vnos hrane. Človeška domišljija pri tem res nima mej. Žal pa so zelo redki, in še ti imajo praviloma blage oblike kopičenja maščevja, pri katerih ta novoletni načrt deluje. Za večino je samo še dodatna stopnička v procesu pridobivanja maščobne mase.Kopičenje maščevja lahko z nepremišljenim pristopom zelo hitro postane resen medicinski problem.V družino je tragično posegla smrt. Mati umrle je nosila na svojih ramenih že tri vogale hiše, ko je v nesreči umrla hči, je postala teža teh vogalov prevelika. Sesedla se je za mizo. Žalosti ni mogla izjokati niti je ni mogla deliti z družinskimi člani. V družini je življenje zastalo, vsak je poskušal težave reševati po najboljših močeh. Ker nesreča nikoli ne pride sama, je mož izgubil službo. Uteho je iskal pri prijateljih, otroci so se razbežali. Mati je sama obsedela za mizo. Hrana je postala tolažba. Številka, ki je kazala kilograme na tehtnici, je bila vedno večja.Po mesecih sedenja v predoru je mati počasi vstala od mize in v daljavi začela videvati svetlobo. Ker je bila pametna ženska, je sklenila urediti težave s prehrano. Začela je prebirati nasvete o hujšanju, izločati različna živila z jedilnika, hotela si je pomagati tudi s prehranskimi dopolnili. Počasi je ugotovila, da je postala žrtev svojih prehranskih navad. Bolj se je tega zavedala, teže je bilo. Za vsak izgubljen kilogram je hitro pridobila tri nove in se nato še teže rešila naslednjega …Ni ji pomagalo niti organizirano predavanje v bližnjem zdravstvenem domu. Vse, kar so povedali, je pravzaprav že vedela, ne pa, kako naj to uporabi za svoje stanje. Življenje je šlo svojo pot naprej, trebuh ji je šel na živce, tudi motil jo je. Zaradi povišanega krvnega pritiska je začela jemati zdravila za pritisk, zdravnik ji je svetoval, naj vendarle shujša. Ker zna?Ko se je bližal konec spet enega leta, si je rekla, z novim letom začnem. Res! Zbila bom kilograme in ozdravela. Nato se je lotila posta. Pila je samo vodo, se klistirala ter ure in ure hodila po gozdovih. Niti ni bilo zelo hudo, drevesa v gozdu so postala njeni prijatelji. Z njimi se je lahko pogovorila vse. Pogovori so bili včasih zelo težki, tudi jokala je. Žal ji je bilo, da ni sedenja za mizo zamenjala za pogovore in pohode že prej.A kaj ko je bila vzgojena, da je telesna aktivnost le za tiste, ki doma nimajo kaj početi. Dokler je ni začel boleti najprej levi, nato pa še desni gleženj. Res jo je prej že bolelo koleno pri hoji navzdol, a nekaj časa je nekako »šla skozi bolečino«. Novoletna zaobljuba je novoletna zaobljuba! A boleči gležnji so začeli zatekati, zatekala so tudi stopala. Nenadoma je obsedela doma. Šla je k zdravniku, povedal ji je, da je pač preobremenila gležnje s svojo težo. Naj počiva. Za post mu ni povedala. Postopoma je začela spet jesti. Počasi je doumela številne stvari.Da je postenje pravzaprav stradanje. Tako piše v učbenikih fiziologije. Stradala je svoje telo in tudi mišice, telo ni več preneslo naporov. Tudi psihičnih ne. Telesna aktivnost »na prazno« je bila njena dodatna poguba. Ugotovila je, da jo noge, kadar je lačna, še bolj bolijo. Še danes, po več kot 20 letih, težko hodi. Novoletna zaobljuba jo je za vedno pribila na tla. Ker ima težave s hojo, ni omejena samo njena telesna aktivnost, omejen je postal radij gibanja in življenja.Reševanje problema prevelike telesne mase je na prvi pogled morda preprosto, zlasti v blažjih primerih. A hitro se lahko ujamemo v številne pasti, zato je smiselno, da vedno razmislimo, kaj nas je pripeljalo do težave s preveliko telesno maso. Če njenih korenin ne vidimo dobro, si poiščimo strokovno pomoč.