Uredite si fitnes kar doma!

Uredite prostor za fitnes opremo

Jogo lahko izvajate kjerkoli. Potrebujete le podlogo. FOTO: Hervis

Katera oblika vadbe vam najbolj ustreza?

Vadba na sobnem kolesu omogoča sočasno opravljanje najpomembnejših klicev. FOTO: Hervis



Na dolgi rok boste pravzaprav privarčevali

Ne pozabite na primerna oblačila

Športna oblačila so pomemben del vadbe! FOTO: Hervis

Ostanite sproščeni in se ne silite k vadbi

Morda se vam je vadba v okolici doma vedno zdela prijetnejša, ki pa je bila pozimi omejena zaradi vremenskih razmer. Za vas imamo popolno rešitev – fitnes si lahko uredite kar doma!Velikost doma pravzaprav ni pomembna, saj je s pravo fitnes opremo vse izvedljivo, četudi živite v manjšem stanovanju. V tem primeru vam priporočamo nakup, s katerimi lahko izvedete na stotine vaj, po zaključeni vadbi pa jih. Če ste lastnik hiše in nimate prostorskih omejitev, lahkoin jo opremite sPonudba na trgu je široka, zato je dostopna vsem športnim navdušencem, ki si lahko privoščijo obisk centra –ste lahko ponosni lastnik sobnega kolesa, ki bo samo vaše ter vam bo služilo še mnogo let.Kot že omenjeno, si lahko svoj domači fitnes omislite tudi, če živite v manjšem stanovanju. Pomembno je le, da siter si postavite naslednja vprašanja: Kje v prostoru bom telovadil/-a? Kolikokrat tedensko se bom posvečal/-a vadbi? Katera oblika vadbe mi najbolj ustreza?Tovrstna vprašanja so še kako pomembna, saj želite z. Ne želite namreč, da se težko pričakovano sobno kolo spremeni v oviro, ki vam je v napoto na vsakem sprehodu od kuhinje do dnevne sobe. Zato se še pred nakupom fitnes opreme odločite,, nato pa ga temu primerno tudi uredite.Če živite v večji hiši, predlagamo, da si uredite fitnes sobo. Če nimate odvečne sobe, pa. Če je vaš dom majhen, potem lahko podlogo za jogo odvijete kar v dnevni sobi, ali pa z utežmi vadite na preprogi ... Prepričajte se le, da imate na voljo dovolj prostora za shranjevanje.Ko določite prostor, ki bo služil namenom domače fitnes vadbe,. Ste navdušen tekač, ki hrepeni po osvajanju gozdnih stez tudi v dneh, ko dežuje? Potem je nakupza vas zagotovo prava odločitev. Če za, še vedno pa želite ostati fit in v odlični telesni pripravljenosti, razmislite o nakupu sobnega kolesa, ki je, saj zaradi svoje praktičnosti omogoča večopravilnost. Usedite se na sobno kolo, prižgite dnevna poročila, opravite najpomembnejše službene klice ali pa poslušajte svoj najljubši podkast ... Tako boste, kar pomeniČe so vam bližje umirjene aktivnosti, na primer sproščanje in meditacija, in, potem izberite primerno. Joga je ena izmed najbolj prilagodljivih športov, saj jo, potrebujete le podlogo za jogo. Tako se lahko zbudite z vzhajajočim soncem in na balkonu začnete nov dan s pozdravom soncu, ali pa v času nevihte vadite v zavetju dnevne sobe.Morda se vam nakup fitnes naprave sprva zdi kot težko dostopna investicija, vendar temu ni tako –! Sobna kolesa so na voljo že za ceno treh mesečnih kart za obiskovanje fitnes centra. Na ta način boste privarčevali tako čas kot tudi denar, saj boste lahko vadili kar v zavetju doma, brez izgubljanja časa na poti do fitnes centra. V Hervisovi spletni trgovini lahko najdete veliko fitnes opreme po ugodnih cenah: od tekalnih stez do sobnih koles in ostalih vadbenih naprav.Ker boste vadili doma, kjer ste povsem sproščeni, ne boste toliko časa porabili za videz, kot če bi se odpravili v fitnes center. Kljub temu pa to ne pomeni, da je vadba v pižami razumna! Poskrbite, da. Tako boste pripomogli tudi k večji razgibanosti dneva, če ga večinoma preživite doma., kot so kuhanje, pospravljanje ter lenarjenje, zato je najbolje, da to nakažete z drugačno “uniformo”.Naj bo vaš trening kot nekakšen ritual, za katerega se želite primerno pripraviti, tako umsko kot tudi s športnimi oblačili. Nekateri so celo mnenja, da nošenje vadbenih oblačil pripomore k uspešnosti vadbe. Mi povsem verjamemo, saj je vse v glavi!Čeprav imate fitnes center doma, to ne pomeni, da ga morate koristiti vsak dan. Trenirajte, ko vam dopušča čas in še naprej živite uravnoteženo življenje, z zadostno količino gibanja ter s primernim vnosom zdravih živil v organizem.