FOTO:Užitek, ki zahteva preudarno glavo

V Sloveniji je vse več rekreativnih turnih smučarjev. Kako ste se vi seznanili s tem športom?

Kako je z opremo?



Bralci Poleta potrebujemo nasvet. Kakšni so trendi v turnem smučanju, kakšno opremo priporočate, kako je s tečaji, ali sploh obstajajo, kam se odpraviti, kadar je sneg?

Luka tam, kjer je najraje. Foto: osebni arhiv

Verjetno si jih je za prvi stik s turno smuko najbolje izposoditi v kateri izmed naštetih trgovin, kjer izposojajo vse, kar potrebujete. Foto: Phillip Reiter

Verjetno rekreativec ne potrebuje takšnih smuči in turnih smučarskih čevljev kot tekmovalec?

Trenutno je turno smučanje zanj popolna dopolnitev teku, s katerim se sicer ukvarja poleti. Foto: Phillip Reiter

Luka je edini Slovenec, ki na planiško velikanko priteče v manj kot petih minutah. Foto: Samo Vidic

Občasni rekreativni turni smučarji smo stalno željni nasvetov, takšnih in drugačnih, o vsem, še najbolj pa o opremi. Zato smo k pogovoru povabili državnega reprezentanta v tej izjemni športni panogi,, Kranjčana, absolventa fizioterapije, ki ga poleg športa zanimata še marketing in ekonomija. Morda je ta 23-letnik celo človek z največjim VO2 maxom v Sloveniji; govori se o številki čez 80. Zaradi te odlike ga prijatelji kličejo Haski (znano je, da ima sibirski haski okoli 250 VO2 max).je edini Slovenec, ki na planiško velikanko priteče v manj kot petih minutah.Turno smučanje je v zadnjih letih vse bolj priljubljeno, tako kot drugi športi v naravi in gorništvo. Gre za izjemno lep šport, ki združuje hojo v hribe in smučanje. Tako kot je primeren za ljubitelje gora, je zelo mikaven tudi kot zimska dopolnitev treninga za vrhunske športnike, na primer kolesarje in tekače, da imajo nekoliko bolj pester zimski trening.Sam sem se srečal s turno smučarijo že v mladih letih, ko sem šel pri 14-letnik prvič s turnimi smučmi na Rodico nad Bohinjem, ki je precej enostavna in zelo znana turnosmučarska izbira. Nato zaradi mojega udejstvovanja v drugih športih kar nekaj let ni bilo možnosti za turno smuko, vendar je želja po gorah nenehno tlela v meni. Ko sem se s prvim letnikom študija našel v bolj ekstremnih gorskih športih, je bilo turno smučanje logična dopolnitev poletja, saj pozimi, ko se sneg udira do kolen, hoditi peš v hribe ni noben užitek.Pa še ena prednost je: v dolino preprosto odvijugaš na smučeh in se ob tem neizmerno zabavaš. Trenutno je turno smučanje zame popolna dopolnitev teku, s katerim se sicer ukvarjam poleti.Dobiti je mogoče kar nekaj rabljene opreme, vendar je lahko dotrajana. Zagotovo se je preudarno po nasvet oglasiti v kateri izmed specializiranih trgovin. Da ne bo pomote, ne delam reklame, le nasvet dajem, v dobro varnosti: mislim, da so v Sloveniji največji strokovnjaki v trgovinah Šport 11 (Šenčur pri Kranju), ActionMama in ExtremeVital (Ljubljana), Bokal Šport (Škofja Loka).V turnem smučanju je največja dilema pri izbiri opreme, ali ti več pomenijo trening na smučeh in hiter vzpon in v tem primeru lažja oprema ali pa staviš na užitke v spustu, ko ti težja oprema, ki jo vlačiš seboj pri vzponu, ne bo delala težav. Seveda se moramo najprej odkrito vprašati, bolje, si odgovoriti, kakšna je raven našega znanja smučanja, saj lahko zabredemo v resne težave, če smo začetniki in bomo imeli smuči, ki niso namenjene začetnikom.Verjetno si jih je za prvi stik s turno smuko najbolje izposoditi v kateri izmed naštetih trgovin, kjer izposojajo vse, kar potrebujete. Tako si boste lahko ustvarili realno sliko o turni smuki, saj ta v resnici ni vedno videti tako kot filmčki, ki si jih lahko ogledamo na spletu.Mladi verjetno vse bolj uporabljajo širše smuči, ki so odlične v celem, svežem snegu; a če pogledamo skozi okno, je teh dni zelo zelo malo, tako da je modro pomisliti tudi na kakšen kompromis.Zagotovo se moramo zavedati tudi vseh nevarnosti, ki prežijo na nas v gorah; te so pozimi izjemno nepredvidljive. Vsak večji kraj ima planinsko društvo, v katerem potekajo tečaji gibanja v gorah, ki se jih je smiselno udeležiti in si tako nabrati znanje o varnem gibanju.Če gremo na smuko prvič, v neznane kraje, je zelo dobra odločitev, da si priskrbite gorskega vodnika, ki bo za vas izbral primerno in predvsem varno turo, vi pa se boste neizmerno zabavali. Čedalje več je tudi organiziranih »izletov« na turno smuko, tako v naše kot tuje gore, ko gre z vami gorski vodnik, vse skupaj pa je tudi cenovno dostopnejše.Seveda moramo na vsaki turni smuki imeti s seboj vso potrebno opremo: lavinsko žolno, sondo in lopato. A če bo našteto samo v nahrbtniku, nam to ne bo v veliko pomoč. Z opremo moramo znati ravnati, saj odloča o življenju in smrti, in če se zgodi nesreča, tečejo dragocene sekunde ... Preden se odpravite na turo, je priporočljiv resen preizkus uporabe opreme, da si boste z njo sploh lahko pomagali.Turno smučanje je zelo raznolik šport, ki zajema veliko tipov turnih smučarjev, tako da univerzalnega smučarskega čevlja ali univerzalnih smuči ni. Vse stvari kupimo glede na namen, na kakšnih terenih bomo opremo uporabljali, kakšno je naše znanje smučanja, ali nameravamo smučati po zahtevnih gorah ali je zgolj dobra rekreacija in trening.Pri izbiri opreme moramo biti pošteni do sebe; če nimamo izkušenj v smučanju, verjetno ne bomo potrebovali najboljših smuči na trgu, ker nas bodo prej ovirale, kot nam pomagale. Za lažje razumevanje: veljajo približno enaka pravila kot pri alpskem smučanju.Pri turnih smučarskih čevljih bo verjetno najboljši nasvet, da se morajo popolnoma prilegati nogi, saj bomo v njih aktivno preživeli kar nekaj ur in v njih nam mora biti udobno. Zato si moramo za nakup opreme vzeti dovolj časa in se ne zaletimo v določen model, recimo zato, ker ga nosi naš prijatelj. Pomeriti je treba več modelov, ki ustrezajo našim potrebam, šele nato se odločimo. V specializiranih trgovinah vam bodo zagotovo znali pomagati pri vaših vprašanjih.Vsekakor pa svetujem vezi na sistem pin, saj so klasične vezi v zatonu, in tudi cenovno ne boste bistveno privarčevali.Če je turno smučanje za vas predvsem dober kondicijski trening, boste bržkone povpraševali po lažjih smučeh, vezeh in smučarskih čevljih, ki vam bodo omogočili hitre vzpone in nato spust, med katerim pa mogoče ne boste tako uživali.Ne glede na to, kateri tip turnega smučarja ste, vam zagotavljam nepozabne užitke in upam, da se čim prej srečamo na belih strminah. Na koncu pa: sposodite si opremo in jo preizkusite, preden se odločite, da ta šport »ni za vas«.