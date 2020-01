FOTO:Uživanje na kolesu prek meja

Italija

Maratona dles Dolomites

Francija

Le Mermotte Alps

Anglija

Kolesarjenje po Londonu. Foto: Box Hill

Roza festivali

Rapha Womens 100

Slovenske specialkarke. Foto: Marjetka Conradi

Srečanje slovenskih specialkark

Nepozabnih 51 nasmehov na Bledu, na nekaj kremšnitne podlage Foto: Ahiv Slovenske Specialkarke

Prepričana sem, da že veselo trenirate ter načrtujete, katerih kolesarskih dogodkov se boste letos udeležile . Ali bo to največja rekreativna kolesarska prireditev v Sloveniji, maraton, mala Franja ali letos mogoče velika Franja, se boste podale na Maraton treh občin, na zahtevni in čudovitiKolesarke in kolesarji bolj ali manj že dobro poznamo lepote slovenskih kolesarskih prireditev, zato bomo danes razširili obzorja in pogledali, kaj se dogaja onkraj naših meja. Zakaj se letos za spremembo ne bi odpravile na kakšen eksotičen maraton ter združile prijetnega s koristnim, poletnega oddiha in kolesarjenja? Med pregledovanjem spleta sem našla kopico kolesarskih dogodkov, ki so pritegnili mojo pozornost. Nekateri slovijo po tradiciji, nekateri pa so preprosto zanimivi in mogoče enkrat v življenju vredni obiska.Na prvem mestu je zloglasni, ki poteka v Italijanskih Dolomitih. Na njem lahko osvojite čudovite prelaze, kot soitd. v družbi 8500 kolesarjev. Maraton slovi po težavnosti in čudovitih razgledih. Izberete si lahko krajšo (Sellaronda Course), srednjo (Middle Course) in dolgo različico, imenovano Maratona, s kar 4200 višinskimi metri na razdalji 138 kilometrov. Kaj boste izbrale, je odvisno od vaše trenutne forme, na nobeni trasi pa ne boste prikrajšane za lepote kolesarjenja.Če želite ubiti dve muhi na en mah ter na enem maratonu odpeljati dva izmed najlepših kolesarskih vzponov, Passo Stelvio in Passo Mortirolo, je Gran Fondopravi naslov za vas. Poudariti velja, da ima omejeno število udeležencev, sprejmejo le 3500 kolesark in kolesarjev. Lepote prelazov v okolici Bormia lahko občudujete na krajši (60 kilometrov), srednji (137,9 kilometra) in daljši različici (150 kilometrov s 4000 višinskimi metri).(Alpe d'Huez) poteka čudoviti maratončez znamenite prelaze, ki jih radovedno spremljamo vsako leto na Dirki po Franciji. Na trasi, dolgi 170 kilometrov, se lahko skupaj s skoraj 10.000 kolesarji spopadete ster za veliki finale z vzponom na. Ta maraton zahteva visoko stopnjo ne samo fizične, ampak tudi psihične pripravljenosti. Zaradi težavnosti pa je časovno omejen, in če v določenem času ne pridete do vznožja zaključnega vzpona na Alpe d'Huez, vas bo na cilj žal odpeljala »metla«. Metla v kolesarskem žargonu pomeni vozilo, ki med dirko pobira kolesarje, ki so bodisi omagali bodisi so odstopili z dirke iz katerega drugega razloga.Za vse ljubitelje kolesarstva pa je na koledarju prireditev tudi čisto prava etapa Dirke po Franciji, maraton Etape du Tour v dolžini 169 kilometrov s 4200 višinskimi metri. Ker veliko profesionalnih kolesarjev uporablja zloglasno Stravo, amaterski pa pravzaprav vsi, se lahko na tem maratonu s kolesarji pro pelotona pomerite skoraj neposredno, in to kar na treh vzponih, Plateau des Glieres, Col de la Colombiere in Col de Romme.Če želite obiskati, storite to konec julija, ko je na sporedu. Gre za enega najštevilnejših kolesarskih dogodkov, saj se po londonskih ulicah in po trasi kolesarske dirke z olimpijskih iger leta 2012 požene več kot 20.000 navdušencev. Na tem maratonu vas torej ne bodo ovirali avtomobili, zna pa se vam zgoditi, da boste zaradi gneče morali stopiti s kolesa na znamenitem vzponu Box Hill.V zadnjem času postajajo zelo priljubljeni tudi kolesarski dogodki, namenjeni samo ženskam. Še vedno je namreč veliko ali bolje rečeno vedno več kolesark, ki si ne upajo ali ne želijo kolesariti ob boku moškim. Bodisi zato, ker se ne počutijo dovolj močne, bodisi zato, ker se jim njihova vožnja zdi prenevarna in preveč tekmovalna. Poleg tega je večina maratonov zaradi težavnosti nekako še vedno bolj primerna za moške in se jih udeleži le malo pogumnih kolesark. In čeprav se marsikomu takšno razločevanje med spoloma zdi »srednjeveško«, pa se nam puncam, ljubiteljicam specialk, zdi fino, da lahko pustimo za nekaj uric skrbi doma in za spremembo uživamo v istomisleči ženski družbi z vetrom v laseh.Eden prvih uveljavljenih ženskih kolesarskih dogodkov jeki na isti dan v letu spodbuja vse kolesarke, da na svojih cestah prekolesarijo sto kilometrov. Bodisi same bodisi v skupini. Na njihovi spletni strani lahko vpišejo svoje prevožene kilometre in tako dobijo občutek pripadnosti skupini, tudi če so kolesarile same.V Veliki Britaniji se je »prijel« kolesarkam namenjen maraton Ladies of the Lake v krajši in daljši različici s poudarkom na prijetni in netekmovalni atmosferi.V bližini Nottinghama je start prikupnega ženskega maratonaPrekolesarite lahko krajšo, sredno in daljšo različico 112 kilometrov s 1000 višinskimi metri. Na cilju postrežejo z okusno domačo pito in kosilom.Če se vam zahoče obiskati sončno Kalifornijo, pa storite to jeseni, v času eksotičnega ženskega kolesarskega dogodka. Kot smo že navajene, v krajši, srednji in daljši različici.Na koncu pa seveda ne pozabite na naš domači, največji slovenski ženski kolesarski dogodek, tradicionalno srečanje slovenskih specialkark, je vedno okoli 16. junija z izhodiščem v Ljubljani v eni, stokilometrski različici. Vabljene vse ljubiteljice kolesarstva, specialk in vetra v laseh.