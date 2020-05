FOTO:Uživanje z otrokom na kolesu, kot ga že dolgo ni bilo

Sedalni del



Opora za noge

Namestitev zahteva nekaj časa in orodja, saj je treba najprej odstraniti ročke zavore in vzmetenja s krmila kolesa. Vendar je res vredno!



Ročici za roki (opcijsko za doplačilo)

Namestitev vpenjalnega distančnika

Namestitev

Enostavna in hitra namestitev sedeža na kolo (potem ko imate nameščen vpenjalni distančnik).



Prednosti in slabosti

Mac Ride s svojim bananasto oblikovanim silikonskim sedežem varno drži otroka na mestu, pri tem pa je zlahka prenosljiv z enega kolesa na drugo.

Pod črto

Starejši se bodo spomnili časov, ko otroških sedežev, ki bi se namestili zadaj, sploh ni bilo, ker so bili samo taki, ki so se namestili na balanco, na zgornjo cev. Tale model, ki ga predstavljamo, je nekaj povsem drugačnega , kot smo vajeni, ko se pogovarjamo o otroških sedežih za na kolo.V poplavi ponudb otroških sedežev za kolo se je težko odločiti za tistega pravega. Kaj sploh pomeni pravi? Ali je pravi tisti, ko otrok sedi spredaj ali zadaj, in že smo pri vprašanju; ali sploh še obstaja tak, ki se montira spredaj? Kakšna je vloga otroka med kolesarjenjem: aktivna ali pasivna? Na koncu pa seveda cena. Na ta in številna druga vprašanja si mora starš odgovoriti, preden skoči v bazen ponudb.Univerzalnega odgovora ni. Vsak ima svoje prednosti in slabosti. Osredotočimo se na nekoliko drugačen, lahko rečemo celo unikaten spredaj nameščen sedež za kolo Mac Ride, ki s svojim bananasto oblikovanim silikonskim sedežem varno drži otroka na mestu, pri tem pa je super prenosljiv z enega kolesa na drugo. Omenimo še njegovo kompatibilnost s skoraj večino koles na trgu: mestna, MTB, polno vzmetena in e-kolesa.Vseeno je, ali furate singlco, skočite v trgovino ali mestni park, zjutraj odpeljete otroka v vrtec ali pa se odpravite v center mesta na sladoled, Mac Ride je namenjen širokemu spektru kolesarjev in načinov vožnje. To je pa tisto, kar ta sedež loči od večine ostalih: otrok gre lahko z vami na pravo singlco.Sedalni del je narejen iz brizgane plastike, ki ne drsi in je prijetna na dotik. Občutek je, kot bi sedeli na udobnem, obrnjenem športnem copatu. Inovativna oblika sedalnega dela tako varno drži malčka na mestu in pripomore k stabilnosti kolesarja, saj je teža razporejena sredinsko (gledano levo/desno) in med krmilom sedežno oporo (gledano naprej/nazaj). Ja, tudi na to so pomislili pri Mac Ridu.Inovativna oblika in kvalitetni materiali so bili uporabljeni tudi pri oporah za noge. Tako je sedež​ Mac Ride ​eden redkih, če ne kar edini, pri katerem lahko nastavljate dolžino (pet različnih nastavitev, teleskopska palica) in naklon (z vijakom) opor. Te nastavitve omogočajo nastavitev optimalnega položaja otroka med kolesarjenjem.Da noge ne opletajo med kolesarjenjem po brezpotjih in gozdnih trailih, poskrbijo silikonski trakovi na koncu nožnih opor. Trakovi so mehki in odlično opravljajo svojo nalogo: držati nogo na mestu. Imajo štiri luknje za različne obsege noge.Da bi se otrok počutil še bolj samozavestno in varno priporočamo nakup penastih ročk, ki se namestijo na krmilo kolesa. Tudi vam ni neprijetno držati aluminija ali karbona med kolesarjenjem, hitro postane drseč.V osnovi zelo enostavno cilindrično oblikovane penaste ročke bodo pripomogle z varnejšemu kolesarjenju. Otroške roke se posebej hitro spotijo in to lahko poslabša oprijem na kovini. Pena bo poskrbela za varen in nedrseč oprijem v tej in drugih situacijah, recimo kakšen bolj zahteven spust ali trail.Namestitev zahteva nekaj časa in orodja, saj je treba najprej odstraniti ročke zavor in vzmetenja s krmila kolesa. Vendar je res vredno!Poleg sedeža dobite dva vpenjalna distančnika. Drugega tako lahko namestite na drugo kolo (ženino, mestno, ...) in sedež uporabljate na dveh kolesih, odvisno od potreb.Standardni distančnik, ki je priložen, je primeren za veliko večino današnjih koles. Ostaja nekaj izjem pri znamki Giant in mestnih kolesih, vendar za vse te posebnosti obstajajo adapterji, ki jih lahko dokupite.​Namestitev je enostavna in potrebujete osnovno kolesarsko orodje. Odvijete krmilo in preprosto zamenjate originalni distančnik z vpenjalnim​ Mac Ride ​ (višina deset milimetrov).preverite, da ste dobro privili krmilo nazaj!To je še ena prednost tega sedeža, saj ne potrebuje nobenega dodatnega prostora na krmilu za namestitev.Po namestitvi vpenjalnega distančnika na krmilo je sedež otročje lahko vpeti na kolo. Sedež se zapne z dvema zaponkama. Najprej fiksiramo sprednjo, zaponka objame vpenjalni distančnik po utoru. Ima varnostni vijak, ki ga je treba priviti. To je zelo pomemben korak pri namestitvi, na katerega nikakor ne smete pozabiti.​Zaponka, s katero dokončno fiksiramo sedež na kolo, objame sedežno oporo vašega kolesa. Za to potrebujete vsaj dva centimetra višine na sedežni opori. Zaponka ima enostaven zapiralni in zategovalni sistem.Kot že omenjeno, sta poleg sedeža dva vpenjalna distančnika, ki omogočata izjemno hitro menjavo sedeža med vašimi kolesi. Z nekaj prakse vam bo to uspelo v manj kot minuti. Ko pa sedeža ne potrebujete, je vaše kolo popolnoma funkcionalno in vpenjalnega distančnika tudi opaziti ni.- enostavna in hitra namestitev sedeža na kolo (potem, ko imate nameščen vpenjalni distančnik- inovativna oblika sedalnega dela;- nožne opore, nastavljive v več smereh, kar omogoča nastavitev optimalnega sedelnega položaja za otroke različnih velikosti ni starosti;- namestitev možna tudi na polno vzmetenih kolesih in kolesih s potopno sedežno oporo;- otrok je neposredno vključen v kolesarjenje, saj se drži vašega krmila;- širok spekter uporabe (singlce, brezpotja, mestno raziskovanje ...);- je varnejši, kot je videti (kljub temu, da otrok ni privezan);- spredaj nameščen sedež omogoča neposredno komunikacijo z otrokom, kar naredi vožnjo izjemno zabavno;- cena (vemo, da je otrokov nasmeh neprecenljiv);- otrok ni pripet z varnostnim pasom;Drugačen, spredaj nameščen otroški kolesarski sedež za kolo bo spremenil marsikatero vožnjo v nepozabno doživetje. Kvalitetna izdelava, enostavna uporaba, neverjetno zabaven tako za odraslega kot otroka – Mac Ride je preprosto zmagovalec. Sedež so nam posodili v muc-up.si.