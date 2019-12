FOTO:V iskanju pravih smuči

Pred nosom, do kod?

Takšne (rocker) smuči imajo stranski profil z upogibom navzdol in stično točko s podlago na sredini. Foto: Jure Eržen/Delo

Če si želite smuči, ki se znajdejo povsod, potem so vsegorske idealna izbira za vas.Foto: Jure Eržen/Delo

Kaj pa ženske?

Ne le višina, tudi širina šteje

Ženske stojijo na smučeh nekoliko drugače kot moški, njihova središčnica pada malo drugače in na drugem mestu. Foto: Matej Družnik

Ne le dolžino, smuči premorejo tudi, kar se tiče umetnosti smučanja, zelo pomembno širino. Foto: Reuters

Profil, ukrivljenost

Zakaj bi se mučili na dirkalnih smučeh, če niste tekmovalec, užitek pa leži pod in pred vami? Foto: Matej Družnik

Kje radi smučate?

Tako kot pove že ime, so vsegorske (all-mountain) smuči namenjene smučanju povsod. Foto: Vornac Vogel/Delo

Poletov nasvet na koncu

Manj ko je alpsko smučanje slovenski nacionalni šport, teže je najti ustrezne smuči: ne zato, ker jih ne bi bilo mogoče dobiti, ampak ker je splošnega znanja o njih veliko manj, kot ga je bilo včasih, hkrati pa je ponudba modelov skoraj nepregledna.Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da je splošno znanje smučanja zaradi družbenih sprememb, standarda in milih zim veliko slabše kot nekdaj. Ne glede na to, da se je z zareznimi, karving smučmi neprimerno laže naučiti smučanja , kot je bilo s klasičnimi smučmi, ki jim tisti, ki so jih včasih obvladovali, nostalgično pravijo sulice.Zarezna tehnika je privlačna, a pri njej je, predvsem zaradi varnosti pred poškodbami pa tudi resničnega užitka pri vijuganju, zelo pomembno, da izberemo prave smuči.Nove so drage, rabljenih ne znamo izbrati – morda vam bo naš zapis prišel prav, da se boste laže odločili. Vsekakor pa boste na spletu našli veliko uporabnih informacij in opisov smuči. Predlagamo, da si ogledate več testov in skušate izluščiti iz njih bistvo o smučeh, ki vas zanimajo. Ocene dobite že za desetletje nazaj ...Zakaj več testov? Ker so nekateri nevtralni, drugi napol, tretji pa, milo rečeno, usmerjeni. Mimogrede: upamo, da so minili časi, ko so bile smuči istega izdelovalca in istega modela v eni veliki športni trgovini za pol boljše kot v drugi veliki trgovini. Ista oblika in fasada, znotraj pa neverjetne razlike. Veliko večje, kot je približek v ceni.Včasih smo smuči izbirali glede na dolžino. Kasneje še glede na težo. Ti postavki sta nujni kot osnova našega iskanja – vendar pa se bo treba za pravo odločitev še malo potruditi. Celo za dva enako visoka in težka smučarja z identičnim znanjem ni nujno enako dobra ista smučka. Predvsem je seveda pomembno, da realno ocenimo svoje tehnično znanje, moč in vzdržljivost, po kakšnem snegu bomo največkrat smučali in kakšni tereni so nam pri srcu.Za povprečno izurjene smučarje je »smuči do nosu« kar dobro pravilo, no, nič ne bo narobe, če bomo višino iskali med brado in lasiščem; če ga kdo nima, pa do vrha glave.Izkušeni in zelo dobri smučarji bodo zmogli tudi s smučmi, ki jih za kakšen centimeter presegajo, začetniki pa ga ne bodo prav nič pokronali, če bodo višino spustili nekaj centimetrov pod brado.Nujno vprašajte za nasvet prodajalca v specializiranih trgovinah ali na oddelkih, usposobljenih za smučanje, vsekakor pa se pozanimajte, kdaj pride tja svetovat strokovnjak. Verjetno bo priporočal znamko, za katero dela, izbrali pa boste zagotovo pravi par; slabih smuči skorajda ni več.Seveda so nam lahko v pomoč razpredelnice, s pomočjo katerih laže izberete. Že od sulic naprej je tako, da je s krajšimi smučmi lažje zavijati kot z daljšimi, in tudi z zarezno tehniko se ni nič spremenilo, nič drugače ni. Smuči za karving, ki imajo manjši radij (polmer) zavoja, so laže obračljive, pod čevljem so nekoliko ožje kot smuči, ki jim pravimo vsegorske (all mountain), ki imajo večji radij, pod čevljem pa so širše, saj se z njimi vozimo tudi zunaj urejenih smučišč ali v manj ugodnih snežnih razmerah.Smuči za prosto (freeride) smučanje pa so še daljše in še širše, jasno, da se ne ugrezajo v celec.Smuči za ženske niso posebne, le zasnovane so tako, da ustrezajo lepšemu spolu; navadno so nižje in lažje od moških, zato so narejene drugače, nežneje; lahko rečemo, da so nekako prilagojene ženski anatomiji.Ženske stojijo na smučeh nekoliko drugače kot moški, njihova središčnica pada malo drugače in na drugem mestu. To pomeni, da ženske pri zavijanju težo prenašajo nekoliko drugače in njihove smuči so tako tudi zasnovane. Večina sicer brez težav smuča z mehkejšimi uniseks smučmi, vendar pa, na splošno, če niste strokovnjakinja, je priporočljivo, da izberete svoj par med tistimi, ki so namenjene ženskam. Dobro je iskati med mehkejšimi in prožnejšimi, če se vozite v vseh razmerah in na vseh terenih; če ste ves čas na urejenih smučiščih, pa bodo ustreznejše nekoliko daljše in nekoliko bolj toge, saj bolje držijo smer in bolje zagrabijo podlago, »primejo«, v žargonu.Ne le dolžino, smuči premorejo tudi, kar se tiče umetnosti smučanja, zelo pomembno širino. To je meritev širine na sredini smuči in tam je ponavadi tudi njihova najožja točka. Manjše širine med zavoji omogočajo hitrejše prehajanje z robnika na robnik, medtem ko so smuči, ki so v sredini širše, bolj plovne v celcu ali pa laže obvladljive v mehkem snegu.Dimenzije smuči so navadno določene s trištevilčno oznako za konico, sredino in zadnji del, na primer 115/90/107 mm. To pomeni 115 mm širine konic, 90 mm na širino pod čevljem, 107 mm pa je širina zadnjega dela.Za nepoznavalca so te številke skoraj kot relativnostna teorija, zato je dobro vedeti, kje želite smučati oziroma, bolje, kje ste se sposobni smučati. Bodite objektivni, to vam bo zagotovo omogočilo več užitka, kot če se boste previsoko ocenili. V zadnjih letih so zlasti med novimi generacijami smučarjev smuči, ki so širše v sredini, zelo priljubljene; te vsegorske (all-mountain) smuči pa so zaradi tehnologije med vožnjo po občutku take, kot bi smučali na smučeh, precej ožjih na sredini – v resnici pa smo še vedno deležni prednostim »plovnosti«, kot ga ponujajo širše smuči.Poglejmo, kaj pomenijo določene oznake za širino.63–68 mm so smuči za tekmovalno zarezno tehniko.67–76 mm so smuči za zarezovanje zavojev na lepo urejenih smučiščih.75–86 mm so vsegorske smuči (all-mountain), tako za urejene terene kot izlete mimo njih.83–96 mm so vsegorske (all-moutain) smuči za izlete zunaj urejenih terenov.95–110 mm so široke (freeride) smuči.109–140 mm so smuči za vožnjo po globokem celcu, pršiču.Profil (camber) je ukrivljenost smuči od konic do repa. Proizvajalci ponujajo več profilov za različne sloge smučanja. Če se boste podali na križarjenje po progah, strokovnjaki priporočajo tradicionalno ukrivljene smuči (pozitivna ukrivljenost). Za vožnjo zunaj urejenih smučišč in bolj prvinski prosti slog je na voljo nekaj drugih možnosti. Vsak proizvajalec ima svoj značilni opis ukrivljenosti, na splošno pa so si stvari podobne.To je tradicionalen profil smuči (camber), ki smučarjem ponuja veliko zadrževanja na robovih, robnikih, še posebno na tršem snegu. Imajo nežen, izbočen lok in se s podlago, ko so neobremenjene, stikajo pri konici in pri zadnjem delu; ko se pri obremenitvi zaradi mase smučarja ukrivijo, to spremeni njihovo obliko, da se s podlago združijo po dolžini in z enakomerno pritisnjeno površino. Ko jih razbremenimo pri konici in zadnjem delu, se vrnejo v svoj naravni, izbočeni položaj in so že pripravljene za prehod v nov zavoj, ko jih bomo ponovno obremenili. Idealne so za zarezovanje zavojev na tršem terenu, na urejenih smučiščih – in tekmovalci uporabljajo le take smuči.To je dobesedno na glavo obrnjena pozitivna ukrivljenost. Takšne (rocker) smuči imajo stranski profil z upogibom navzdol in stično točko s podlago na sredini. Izkažejo se v globokem pršiču, ko se njihove konice dvignejo iz snega in tako preprečujejo, da bi se smuči potopile. Tak profil omogoča smučem, da konica in zadnji del manj grabita podlago, takšne smuči začnejo zelo hitro spreminjati smer, zavijati je mogoče, še preden jih smučar močno obremeni. Ta profil ni učinkovit v ledenih razmerah ali na trdem snegu, toda če veliko časa preživite v globokem, nedotaknjenem snegu, so to tam igrive smuči. Rocker je takrat odlična izbira.Tam, kjer si želite smučati večino časa, to je najpomembnejši dejavnik pri izbiri vrste in oblike smuči, ki jih iščete. To vpliva tudi na izbiro dolžine. Morda vam lahko pri odločitvi, kaj iščete, pomagamo z opisoma dveh vrst smučanja.Za tiste, ki jim je všeč klasičen občutek polaganja smuči z robnika na robnik in so ves čas v iskanju popolnega zavoja, so smuči za karving za urejene terene seveda najbolj naravna izbira. V sredini so ožje in imajo krajše radije. To omogoča hitrejše prehajanje z robnika na robnik, predvsem na trših podlagah.V tej skupini so tudi smuči za začetnike in napredne smučarje zasnovane tako, da je učenje čim bolj enostavno, bolj ko obvladujete tehniko in pravilno zarezovanje zavojev, bolj vam bodo prišle prav smuči, ki bodo bolj toge, agresivnejše in bolj odzivne. Če ste junak urejenih terenov, potem z izborom smuči za karving ne morete narediti napake – seveda pa je mnogo skrito v detajlih in več boste smučali, bolj izurjeni boste in več skrivnosti boste spoznali.Tako kot pove že ime, so vsegorske (all-mountain) smuči namenjene smučanju povsod. To postaja daleč najbolj priljubljena vrsta, ki prevzema primat tistim za urejene terene. Zasnovane so tako, da se dobro znajdejo povsod, vključno s celcem, ledom, razbito podlago, strminami, težkim snegom in vsem vmes, vendar pa niso nujno absolutne kraljice katerega koli od opisanih terenov, niso nujno gospodarice katerega koli terena.Ampak če si želite smuči, ki se znajdejo povsod, potem so vsegorske idealna izbira za vas. Glede na to, da so na voljo v različnih oblikah in širinah, ki ustrezajo specifičnim potrebam različnih smučarjev in razmeram, boste svoje želje lahko še dodatno poosebili in našli prevladujoče odlike, ki jih iščete.All-mountain smuči so pod čevljem na splošno široke od 80 do 110 mm. Še enkrat: ključno je ugotoviti, kje boste preživeli večino časa na gori in na katerih terenih najraje smučate. Ne pozabite, ne gre samo za to, kako zdaj smučate in kje, temveč tudi, česa si želite. Verjemite, v skupini vsegorskih smuči boste našli modele, ki vas bodo popeljali v resnično kraljevske dogodivščine.Zakaj bi se mučili na dirkalnih smučeh, če niste tekmovalec, užitek pa leži pod in pred vami? Popoln zavoj ni le tisti, ki je tehnično izpiljen, ampak tudi oni, v katerem najbolj uživate.Vsekakor vam ne bo žal, če boste na začetku smučarske sezone vzeli uro ali dve z učiteljem smučanja. Ponovili boste osnove, dobljeno znanje bo rodilo več sadov, kot si mislite.Znanje je vse, še za kuhanje ga potrebujete, ni res, pa ga ne bi za smučanje ...Pripravil