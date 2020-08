V naravo s pohodnimi in tudi bosonogimi čevlji

Kakšne pohodne čevlje torej obuti

»Čevlji Proalp mi dajejo tisto, kar v hribih potrebujem: zanesljivost in udobje. Ni mi treba razmišljati, ali bo čevelj držal na skali, kako bom prišla čez melišče, ali bo zdržal en teden hoje s težkim nahrbtnikom … Čevlje Proalp dobro poznam, vem, kako se obnašajo in nanje se lahko zanesem. To pa v hribih najbolj potrebuješ – da se v čevljih, ki te nosijo, dobro počutiš in da jim zaupaš.Kadar je pred mano lep teden, se na pot podam s čevlji Kofce, pa naj gre za lažji ali zelo zahteven gorski svet. Ko pa imam slabšo napoved, nižje temperature, več dežja, bolj zahtevne terene (npr. melišča), pa raje izberem bolj robustne čevlje in z membrano: model Kanin.Bosonogi čevlji so mi super, ker mi omogočajo direkten stik s tlemi, občutek, da res STOJIM na tleh, na Zemlji. In če sem na splošno veliko v gorah in ‘blizu nebu’, mi zelo usreza, da sem doma zelo NA TLEH, zelo blizu zemlje. Gre za zanimiv občutek, ki ga spoznavaš, če te od tal ne loči velik kos plastične mase. Tako se mi zdi, kot da lahko bolje občutiš svoje telo, da si bolje postavljen na tleh, pa ne le z nogami ampak tudi z glavo. Meni bosonogice res pašejo, ker rada občutim tla pod nogami, me povezujejo z Zemljo in prizemljujejo. Na morju sem najraje bosa, okoli doma, na potovanjih in po lažjih terenih pa grem z bosonogicami.« Nina Kopčavar , planinska vodnica, alpinistka, kulturologinja, organizatorica potovanj in trekingov

Ko se odpravimo na razgibane površine v naravi, pa s hojo v hrib in navzdol ter prečno po pobočjih z vsakim korakom stopimo malo drugače. Svojo vlogo pri tem imajo čevlji, ki jih nosimo. Gorski svet je tako zahteven, da si ga težko zamislimo brez pravih pohodnih čevljev; na nezahtevnih terenih pa lahko obujemo tudi bosonoge čevlje, kar je za marsikoga nov izziv in ima svojo vrednost.To je odvisno od terena, v veliki meri pa tudi od naše izurjenosti. Ne le splošne telesne, saj je tudi izurjenost naših stopal prav posebnega pomena. Z izurjenimi, dobro razvitimi stopali bolje prehodimo katerokoli turo in tudi bolje nosimo pohodne čevlje.Mnogo pohodnikov se v naravo poda s čevlji, ki jih sicer nosijo vsak dan v urbanem okolju, kar pa ni najboljše. Bolje je izbrati kakovosten pohodni čevelj, ki ima čvrsto jedrno osnovo in je narejen iz boljših materialov kot športni copati. Če je usnjen, tudi bolje diha in se prilagodi obliki nog. Podplat pohodnega čevlja je iz gume, njegova narebrenost pa ima boljši oprijem s podlago in je na neravnih terenih mnogo bolj stabilen. Podplat športnih copatov je narejen iz pene, ki se zvija, stopalo pa se v njem ugreza. Ojačitve pohodnih čevljev na zgornjem delu ščitijo stopalo in gleženj pred udarci v skale in drug grob teren.Pri slovenskem izdelovalcu pohodne obutvepoudarjajo, da torzijsko stabilen pohodni čevelj obdrži svojo formo, ko hodimo po zahtevnih terenih, na pobočjih se čvrsto ugnezdi v teren. S tem je naš korak varen tudi na skalnatih in strmih terenih, pa v slabih vremenskih razmerah in na dolgih turah, ko smo tudi že utrujeni. Izpostavljajo dobro klimo v čevljih in prilagodljivost glede na obliko nog. Njihovi pohodni čevlji so iz prvovrstnih pretežno naravnih materialov; iz globinsko maščenega usnja, ki diha in se v začetku uporabe lepo »uleže po nogi« in to ohrani skozi leta uporabe.Nove pohodne čevlje zares dobro spoznamo na prvih turah, ki jih prehodimo z njimi. Možnost poznejših korekcij Proalpovih čevljev , s katerimi prilagodimo (razširimo, podaljšamo in/ali dvignemo) volumen čevljev, je več kot dobrodošla. V čevljih bomo dobro hodili , če se nas čez nart in okrog gležnjev lepo oprimejo, v predelu prstov pa imamo dovolj prostora. Premajhne čevlje pogosto doživljamo kot pretrde, saj gnetejo naša stopala skupaj, z utesnjenimi stopali pa ne moremo razviti koraka. Pri nakupu pohodnih čevljev je zato dober nasvet prodajalca, ki zna oceniti prileganje čevljev našim stopalom, zares dobrodošel.Preživljanje časa v naravi je zagotovo ključ do zdravja, koristno je, če v to večkrat vključimo tudi stopala. Da se sezujemo in tudi z njimi začutimo poživljajoč vpliv narave, vsaj na mehkih terenih, saj so ustvarjena za to, da občutijo okolico. Stopala so zmožna zaznati nešteto raznovrstnih konfiguracij terena in se jim prilagajati tako, da se prožijo v vse strani in objamejo teren. Njihove kosti, sklepi in mišice tvorijo po številu kar eno četrtino celotnega telesa, evolucijsko smo se razvili tako in predstavljajte si, kako si lahko okrepimo celotne zmožnosti telesa, če krepimo stopalo! Glede na način življenja, boso hojo vključujemo le sem in tja, večinoma v poletnih mesecih, in da ta možnost ne bi bila zamujena, uporabljajmo še bosonoge čevlje! bosonogimi čevlji , ki so oblikovani tako kot stopalo, so prožni in imajo tanek podplat, se zelo približamo bosi hoji. Ti čevlji varujejo naše podplate pred ostrimi kamni. Prostornost in tanek podplat omogočata, da čutimo konfiguracijo terena in prožimo stopalo v vse smeri. Za blaženje stika s terenom uporabljamo lastne stopalne loke, prsti pa aktivno sodelujejo pri oprijemu in odrivu. Čevlji se odlično oprimejo stopal in tako krepimo zmožnosti stopal in gležnjev.Ko jih prvič obujemo, je občutek v njih za vsakogar različen. V podjetju Proalp priporočajo postopno navajanje na uporabo bosonogih čevljev, da stopal naenkrat ne obremenimo preveč. V modernih čevljih naša stopala izvajajo le malo naravno prirojenih funkcij, veliko pa je tudi pridobljenih deformacij. Hoja v bosonogih čevljih je hkrati osvobajajoča in prijetna, upoštevajmo pa ranljivost stopal, ki bose hoje niso vajena.Z nošenjem bosonogih čevljev krepimo svoja stopala, dosežemo pa še veliko drugih ugodnih učinkov na celotno telo. Ne gre le za zdravstveni vidik, tudi doživljajski je pomemben, saj je občutek s takimi čevlji mnogo bolj živ, naraven. Zaradi teh dobrih učinkov želijo v podjetju Proalp vse pohodnike spodbuditi k temu, da se za lažje terene preobujejo tudi v bosonoge čevlje. S tem poživimo stopala in telo, da je nadaljnja tura v pohodnih čevljih (še) boljša. Bosonogi čevlji so ekstremno lahki in mehki in jih z lahkoto nosimo v nahrbtniku. Tako so odlični za to, da jih med dolgotrajnimi turami obujemo za lažji teren. Na tem mestu bi omenili še, da kot dodatno obutev dostikrat jemljemo s seboj natikače ali sandale – ker so lahki in zračni. Vsi ti (pol)čevlji se pomanjkljivo oprimejo stopal, zato se z mikrogibi pri vsakem koraku prilagajamo temu, da jih obdržimo na nogah. Bosonogi čevlji pa se v celoti oprimejo stopal in je gibanje v njih lahko popolnoma naravno.Z vsakodnevnim nošenjem bosonoge obutve se stopala okrepijo in razvijejo veščine, ki so potrebne za boso hojo. S tem se ob toplem vremenu lahko bolj pogumno sezujemo in bosi uživamo v pristnem stiku s pomladansko travo, gozdnimi tlemi, peščenimi plažami in drugimi vabljivimi naravnimi tereni.