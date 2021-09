V Novo mesto po naslove državnih prvakov v polmaratonu

Primož, obeta se nam odlična konkurenca najboljših tekačev v članski konkurenci in zopet napeti dvoboji.



Primož kako pa je z vašim nastopom? Lani ste nastopili ter tudi zmagali kljub temu, da ste glavni organizatore ter, da vlečete vse niti Dolenjskega tekaškega praznika.

Lani je bila to ena redkih tekaških prireditev, mislim da edina večja tekaška prireditev poleg Konjiškega 1/2 maratona?

Kako pa kaže z letošnjo prireditvijo? Kakšen je program?

Kaj pa v primeru, da vam prireditve ne bo uspelo izpeljati?

Kakšni so pogoji za udeležence?



Kako je s prijavami?

Kako je s plačevanjem prijav s turističnimi boni?

Kako je letos? Kaj je najtežje?

V čem se vaša prireditev razlikuje od drugih? So kakšne novosti?

Novomeški 1/2 maraton bo tudi letos 3.10.2021 gostil državno prvenstvo članov in članic, mlajših članov in mlajših članic ter veteransko prvenstvo Slovenije v polmaratonu v kategorijah nad 35 let.K pogovoru smo povabili vodjo prireditve, ki nam je razjasnil vse kar moramo o državnem prvenstvu vedeti.Tako je poleg članov se bodo za naslove državnih prvakov v polmaratonu potegovali mlajši člani ter veterani in veteranke. Veteranske kategorije so nad 35 let po pet let. Zato pričakujemo najboljšo slovensko udeležbo. Naj povem še, da je za nastop na državnem prvenstvu v polmaratonu potrebna prijava preko kluba (sistem AZS) ter preko naše strani. Državnega veteranskega prvenstva pa se lahko udeleži vsakdo, ki je državljan republike Slovenije in se včlani v ZAVS - Združenje atletskih veteranov Slovenije. Več informacij pa lahko najdete na njihovi strani http://zavs.siTako je. Lani mi je uspelo nekaj česar še sam nisem pričakoval. Imeti toliko skrbi in dela v okviru organizacije potem pa še zmagati je nekaj kar se še sam nisem predstavljal. Želel sem si le tekmovati, a potem sem v svojem nastopu dal vse od sebe in slavil pred Mitjo Krevsom. To mi ne bi uspelo brez moje ekipe organizacijskega odbora Novomeškega 1/2 maratona, ki so prireditev izpeljali vrhunsko.Da! Organizirati tako veliko prireditev s tako strogimi ukrepi je bila velik zalogaj. Verjeli smo v organizacijo in se sproti prilagajali situaciji. Zaradi tega je bila organizacija in tudi skrbi večje. A na koncu smo bili pravi zmagovalci.Letos bomo zopet organizirali po urniku izpred nekaj let. Se pravi v soboto Canicross, pohod in Nordijska hoja. Razpis za otroške teke bo objavljen konec avgusta, saj čakamo na odločitev ministrstva glede šolskih tekovanj. Izpeljali bi namreč radi področno šolsko tekmovanje v šolskih tekih.Nedelja pa bo namenjena osrednji tekaški prireditvi polmaratonu ter 10km teku, katerega smo lani organizirali prvič ter 6,5km teku. Štart vseh tekov bo skupaj ob desetih.Dvomite ali nam bo prireditev uspelo izpeljati? Tudi lani so dvomili pa smo organizirali enega najlepših polmaratonov. Trdno smo prepričani, da letošnja prireditev bo. A smo razmislili tudi o tem scenariju. Dobro pa je tudi vedeti da se v primeru odpovedi prireditve prijavnine prenesjo na naslednjo izvedbo. Štartni paket pa je zagotovljen.Veljali bodo PCT pogoji za vse udeležence. Zagotovili pa bomo tudi brezplačno testiranje. Naj povem, da bodo ti pogoji omogočali bolj varno prireditev, ter tudi skupinski štart. Maske bo obvezne na štartu, prireditvenem prostoru ter ob prevzemu štartnih paketov. Dvig štartnih paketov bo možen že v petek, v soboto ter v nedeljo zjutraj. Svetujemo, da dvig opravijo za več oseb hkrati.Trenutno beležimo nekaj manj prijav kot v preteklih letih. Veliko tekačev je bilo na dopustih in pa predvsem zaradi bojazni pred 4. valom epidemije. Tudi pogoji PCT nam ne gredo na roke. Vsi s prijavo čakajo do zadnjega. A mislim, da je pomebno, da tekači vedo, da delamo to prireditev za njih, ter da ne želimo, da vse ugasne v teh hudih časih, ki so ravno prireditelje najbolj prizadeli. Zavedati se je treba, da z organizacijo te prireditve damo vsaj nekaj upanja prizadetim podjetnikom, ki jih je epidemija zaradi ugasnitve družabnega življenja najbolj prizadela.Na 4. Novomeški 1/2 maraton se lahko prijavite tudi z novimi turističnimi boni - BON21. Prijavnina bo tako za vas brezplačna. Več podatkov o prijavi najdete na naši strani www.novomesto21.s i Prijava je enostavna in hitra, zato vas vabimo, da izkoristite ponujeno ugodnost in storite nekaj za vaše zdravje. Prijave s turističnimi boni sprejemamo do 28.9.2021.Prvo naj poudarim, da si res prizadevamo, da prireditev izpeljemo in ostanemo tradicionalni. Letos je najtežje. Vemo, da prireditev bo, a ni prijav. Kot da so tekači pozabili na tekaške prireditve! Letos v Sloveniji z izjemo malega maratona Kralja Matjaža sploh ni bilo polmaratona. Vse je odpadlo. Ljubljanski maraton je tudi še malo v zraku. Ni podpore tekačev, da bi vedeli zakaj to delamo. Upam, da se bodo vsi prijavljali v zadnjem momentu. Žal bodo prijave takrat najdražje.Vsak, ki je že tekel na NM21 ve kako ta prireditev poteka. Skušamo zagotavljati najboljše pogoje tako za vrhunske slovenske tekače, kot tudi za rekreativne tekače. Poleg tega se trudimo, da vsako leto pripravimo tudi Nordijsko hojo in pohod za malo manj pripravljene ter otroške teke za otroke. Letos pripravljamo najbogatejši denarni sklad do sedaj. Te nagrade dajemo kot pomoč slovenski atletiki in želimo, da bi se po njej zgledoval še kakšen prireditelj.Za rekreativne tekače pripravljamo bogat štartni paket (letos je to tekaški anorak) z željo da bi tekači tekli tudi v tistih (manj prijetnih) dneh, ko dežuje ali je bolj mrzlo. Lani smo imeli zaradi korone pozno naročilo in težave z velikostjo številk, letos pa bodo številke po zagotovilih dobavitelja prave.Z ekipo srednje elektro in tehniške šole Novo mesto ter ŠPORT TV pripravljamo neposredni televizijski prenos. Letošnj novost so tempo tekači za končne čase 1:30, 1:40, 1:50, 2:00 in 2:10.