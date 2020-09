V Žalcu dan s športniki invalidi

Njegov tek na robu živčnega zloma Preberite še:

Pred športno dvorano v Žalcu so obiskovalcem prikazali številne paraolimpijske discipline, mladi člani iz športnih društev pa so se s športniki invalidi tudi pomerili.Na ploščadi pred športno dvorano v Žalcu je potekalo druženje s športniki invalidi, ki so predstavili paraolimpijske discipline in se v njih pomerili z mladimi člani različnih športnih društev iz regije.»Zbranim so prikazali parakolesarstvo, odbojko sede, paranamizni tenis, paraatletiko, golbal/poligon za slepe, parakošarko, curling in boccio, igro s kroglami, podobno balinanju,« so pojasnili na Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ). Vsi, tako obiskovalci kot tudi udeleženci, so lahko za nasvet in mnenje vprašali izkušenega športnika invalida ter trenerja.Danes, 29. septembra, pa bo Evropski teden namenjen aktivnostim starejšim. Tudi v jeseni življenja je namreč pomembna skrb za gibanje in redno telesno dejavnost. Zato kar 15 slovenskih krajev organizira Aktivni dan starejših, kjer bodo na voljo meritve, posvetovanje s strokovnjaki in tudi jutranja vadba.