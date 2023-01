Vadba, Anno Domini 2023

Kako boste vadili v novem letu, ki že čepi na vrhu božičnega drevesca? Mi vam želimo, da s čim več veselja in navdušenja, tako, da boste zadovoljni vi sami, pa čim več ljudi okoli vas.

Jasno, da ko se gibamo po športno, se pravi, da je naše početje prigarano in oznojeno, da navadno želimo napredovati. Tudi naslednje leto bo tako.

Tole dodajamo za na pot, na kateri vam želimo vsega dobrega.

Čas je en sam letni čas

Treniranje, tudi v športni rekreaciji, ni raketna znanost, da bi bila dosegljiva le redkim. Kje pa. Znanja je v Sloveniji dovolj, le na prave strokovnjake se je treba obrniti.

Če si želite kakovostne rekreacije, je pomembno, da si zagotovite dovolj dolga obdobja za trening, noben napredek ne pride čez noč.

Dovolj dolgo smo se družili, da zdaj že vemo, kako pomembna je vadba, ne glede na to, s katero športno rekreacijo se ukvarjamo.

Napaka, ki se nam rada pripeti, je, da nimamo načrta vadbe. Nič hudega, k sreči, le napredovali ne bomo ali pa zgolj neznatno. Struktura vadbe je izjemno pomembna, toplo vam priporočamo, da jo skušate dobiti osebno od trenerja, vadba po spletu ima to slabost, da vas splet ne vidi v oči in ne zazna nians, kot se pojavijo v pogovoru s trenerjem.

Prehrana je ključ uspeha. Pravilna, seveda. Smo, kar damo v usta, morda ni najlepši pregovor, bolj pomembno je, kako kaj zaužijemo in kdaj. Ne ne bomo se pustili ujeti v zanke ali meso ali ne, vsak človek se odloči sam. Manj mesa pa je nekaj, kar lahko izboljša naše počutje, če seveda znamo manjkajoče sestavine, ki so v mesu, nadomestiti drugače. Seveda se nam lahko pripeti, da nas bo kdo skušal, morda celo s pomočjo oblasti, prepričati, da se vse lahko nadomesti z dodatki.

Kdor tako misli, potrebuje dodatek med možganskimi režnji. Mali možgani so veliko več kot le medicinski izraz - so resničen pojav v družbi.

Prijetni nasveti ... A tudi najbolj želeni učinki so relativno omejeni; namreč, karkoli od naštetega lahko izboljša našo vadbo za nekaj odstotkov, vendar se nam seštevanje odstotkov napredka ne bo izšlo v čudežno številko.

Če je naš vadbeni ciklus dolg od osem do šestnajst tednov, in če vadimo po načrtu, bomo seveda napredovali. Tudi pravilna prehrana in dodatna podpora telesu pomagata. Pravilna vadba za moč bo dodala svoje, ne le naslednje leto, pač pa tudi, ko boste v zrelih letih.

Vse našteto je v redu. V prevodu: boljši bomo.

Plan B

Obstaja pa tudi lažji in učinkovitejši način, ki nam leži pred nosom, ta trenutek je časovni okvir sploh ugoden - napredek bo zagotovo prišel, če si bomo, kar se tiče vadbe, namenili več časa. Čas je merljiv na različne načine, nekateri celo pravijo, da časa ni. Morda, a nam bo pomagalo, če si ga bomo vzeli več, da bo časovni okvir, ki si ga bomo namenili za trening, širši. Dolg eno srečno dolgo leto 2023.

Če se bomo februarja in marca zakurili za cilje, ki so posajeni v poletje, v julij in avgust, je to sijajno. Vendar zagotovo ne bomo napredovali toliko, kot tisti, ki so se začeli zavedati svoje rekreativne usode že decembra in januarja. Izkušeni trenerji vam bodo povedali, da lahko napredujete skozi vse leto, zlagoma.

Ne glede na to, koliko je optimiziran obseg, intenzivnost, pogostost in specifičnost treninga, Nič, kar lahko naredimo, ne bo preseglo učinka nekaj dodatnih mesecev treninga.

Vse, kar potrebujete, je čas!

Kot je reklo znano dekle - in imelo prav in v celo ostalo živo - ne potrebujete več denarja, potrebujete več časa.

Seveda to ne pomeni, da moramo biti ves čas vadbe polno obremenjeni. Ne, nikar. Le več časa se vzemite. Več časa pa ne pomeni le več vadbe, pač pa tudi več veselja.

Paziti je le treba, da vam čas za rekreacijo ne poke časa v vašem civilnem življenju. Doma, v službi, predvsem pa, da ne trpi družina.

Spomin, izkušnja

Zelo nam pomaga, če smo sposobni opazovati svoje počutje in zaznati, kdaj smo najbolj sveži in najbolj utrujeni. Seveda je za napredek treba dodajati vedno nove treninške dražljaje.

Bolj, ko smo pripravljeni, večjo obremenitev potrebujemo, da telesu zagotovimo bedno nove prilagoditve. No, svet je malo krivičen: veliko prej postanemo utrujeni, kot pa napredujemo.

Vedno več obremenitev - jasno, da utrujenost zaznamo takoj. Izboljšanje naše pripravljenosti, ko dodajamo vedno več, pa se ne pokaže zgolj, da smo boljši čez nekaj tednov ali mesecev. Za izgradnjo rdečih krvnih celic, povečanje gostote kapilar in celo vrsto pozitivnih fizioloških pojavov, ki jih želimo doseči, potrebujemo čas. Več časa. Spet več časa.

Mi pa se vedno bolj obremenjujemo, kot vemo, da je edina pot za napredek. Čarovnija je ujeti časovno okno, da se bomo znali pozabavati z utrujenostjo in najti čas za prilagajanje na nov napor.

Spet čas ...

Izkušnje so lahko ključne. Če veste,kdaj boste najbolj sveži, potem najtežje vadbe opravite takrat. In, logično, ko smo najbolj utrujeni, ne bodo delali najtežjega.

Praksa? Takoj po tednu počitka je najboljši čas za vašo najtežjo vadbo. Kolikokrat smo zapisali v zadnjih dveh desetletjih, da nikoli ne pretiravamo, kadar smo utrujeni? In na prazen želodec ... Premalo napolnjeni s tekočino ....

Berti. Einstein se pišejo pri sosedih

Ljudje smo veli kot več kot le naključna zbirka fizioloških podatkov, razmerij, vrednosti ... Dober trener vam bo pojasnil, kaj je laktatni prag, najvišji VO2 in kaj je vzdržljivost. Ni tako zapleteno, kot se zdi, verjemite.

Ko se ljubitelji športniki počutimo, da napredujemo, je to tudi res. Ko se počutimo sesuti, to tudi smo. Te občutke lahko skupaj s trenerjem potrdimo z ocenami zmogljivosti in fiziološkimi ocenami, kot je srčni utrip v mirovanju, vendar nam je že splošno počutje pokazalo, kje smo.

Včasih, pravijo, da je preteklost najbolje pozabiti in se premakniti naprej. Se strinjamo, mi prav ta trenutek počnemo prav to. Vendar je treba razumeti, kaj v preteklosti je kaj pomenilo in zakaj se je zgodilo, kot se je. Če vemo, kdaj smo s počutili najbolje, nam bo to zelo pomagalo. Kaj so bili dejavniki, ki so bili najbolj ugodni za tisti čudoviti občutek dobre telesne pripravljenosti. Iz tega boste morda lahko izluščili več kot pa iz na novo zastavljenega zahtevnega treninga.

Izkušnje, kakovosten trening, razumevanje vsega, kar počnete, in dovolj časa, brez nervoze, ali imamo dovolj časa ali ne. Preverite, dokler je še čas, kaj vse smo pisali o prehrani, hidraciji, počitku, miselnih vzorcih, ki nam pomagajo, ko gre zares.

Najboljši človek boste, ko boste spoznali, da ste le človek. Eden od mnogih in prav zato tako poseben in dragocen.

Lepo bodite, in ne pozabite, da nam je Božiček za naslednje leto spet prinesel najboljši rekvizit v vesolju. Naše telo. Z nanj navijačeno glavo, seveda.

***

»Človek je del celote, ki jo imenujemo vesolje, del, omejen v času in prostoru. Sebe, svoje misli in občutke doživlja kot nekaj ločenega od ostalih, nekakšno optično zablodo svoje zavesti. Ta zabloda je za nas nekakšen zapor, ki nas omejuje na naše osebne želje in na naklonjenost nekaj oseb, ki so nam najbližje. Naša naloga mora biti, da se osvobodimo tega zapora tako, da razširimo svoj krog sočutja, da zajamemo vsa živa bitja in celotno naravo v njeni lepoti.«

To je povedal sosedov Berti. Einstein se pišejo pri sosedih.

To je lahko naš dolg za eno srečno dolgo leto 2023.

Vse bo dobro, dobrodošli doma. Lepo se imejte.