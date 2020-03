Vadba doma, nujnost in užitek (VIDEO)

V času, ki ga doživljamo, nam je vsem skupno le eno – želja, da ostanemo zdravi. Kot organizacija, ki že dvajset let deluje na področju promocije in uveljavljanja zdravega načina življenja, si ob nastali situaciji seveda želimo ljudem ponuditi različne načine za ohranjanje le-tega tudi doma.Ker nas je trenutna situacija bolj kot kadarkoli povezala kot skupnost, smo se odločili narediti poseben in pomemben korak k ozaveščanju in skrbi zase. Naša tendenca in navdih so že od nekdaj ljudje; videti ljudi, ki nas obdajajo in jim pomagati do lepšega in bolj kakovostnega FIT vsakdana . Preventivno. Ali pa jim pomagamo, da se okrepijo, opolnomočijo in z lahkoto kljubujejo »virusom« v vseh možnih preoblekah (virusi imajo mnogo mask, s katero vdirajo v naša življenja!).Ker se nahajamo v času, ko je treba zase skrbeti in paziti na druge bolj kot kadarkoli, skrbimo za obče zdravje, izboljšanje počutja in dvig oz. krepitev imunskega sistema tudi mi – čeprav smo zaprli vse Bodifit centre. In pomagamo z orožjem, s katerim smo najmočnejši in ki je hkrati eno najbolj učinkovitih zoper vse viruse – z gibanjem.Vsak dan snemamo in pripravljamo videe z našimi najbolj učinkovitimi in uspešnimi vadbenimi koncepti, s katerimi vzpodbujamo ljudi h gibanju.Ponujamo pester izbor najboljših vadbenih zalogajev za zdravje vseh nas. Vsak dan se lahko z nami pošteno razgibate in spotite na eni izmed skupinskih vodenih vadb, ki jih v živo objavljamo prek družbenih omrežij. Vsakodnevno skrbimo za gibanje, osveščanje, pomagali bomo z nasveti glede vadbe doma, prikazali različne druge možnosti razgibavanja telesa … Vsebine so namenjene vsem, torej vsej populaciji, seveda brez takšnih in drugačnih gibalnih omejitev.Dejstvo je, da obstajajo 3 temeljni vojščaki, ki so aduti v boju zoper oslabljen imunski sistem, to so gibanje, prehrana, počitek in še pozitivna naravnanost do življenja.Zato bodo na voljo vsebine iz vseh naštetih tematik. Ker nam je mar.Vaš Bodifit skupaj s Poletom