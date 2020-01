Vadbene napake, ki zavirajo naš napredek

Neredna vadba

Monotonost

Premalo časa za počitek

Na silo ne gre

Enostranski trening

Trava ne raste hitreje, tudi če jo vlečemo. Foto: Matej Družnik

Zdaj, na začetku leta, je pravi čas, da razmislimo, če morda nismo med tistimi, ki delajo napake, kot jih je za švicarskiizpostavilNovoletne resolucije in atletski cilji so zelo pomembni za vašo motivacijo in še posebej vam pomagajo, da začnete z navdušenjem začeti trenirati že takoj v začetku leta. Vendar imajo zaobljube včasih kratek rok trajanja … Za dolgoročni uspeh p je ključnega pomena, da več mesecev treniramo redno, postopoma povečujemo obremenitev in redno vključujemo v vadbeni ciklus tudi obnovitvene tedne, ko se spočijemo.Najpomembnejše je, da v vadbo vnesemo elemente, ki nas bodo pri le-tej vzpodbudili. Če pa je glede trening glede na trajanje in intenzivnost vedno enak, bo tudi odziv telesa zgolj zmeren in ne bomo napredovali kot bi sicer lahko. Z drugimi besedami, naše telo se bo prilagodilo na manj dražljajev kot bi se sicer z bolj pestro vadbo. V resnici bi morali nenehno izzivati ​​svoje telo z intenzivnimi ali daljšimi in obsežnimi vadbenimi enotami različnega trajanja, ki bi se jim moralo telo vedno znoja prilagajati.. Tri četrtine vadbenih enot naj bi bilo v območju dlje trajajočih treningov, in ena četrtina v intenzivni coni - doslej se je to izkazalo za najbolj učinkovito pot k napredku.Trening in počitek spadata skupaj, to je tako kot plima in oseka – oboje zahteva svoj čas. Kdor glede tega dela napake jih bo prej ali slej plačal v obliki padca kondicije, poškodbe ali pomanjkanja motivacije. Poskrbimo, da se bo obseg vadbe ujemal z drugimi obveznostmi v našem življenju kot so delo, družina in drugi hobiji, in dajmo pred bdenjem pozno v noč prednost spanju - to je najpomembnejša metoda regeneracije.Trava ne raste hitreje, tudi če jo vlečemo. Ta afriški pregovor velja tudi v športu. Različni prilagoditveni procesi kot je na primer polnjenje energijskih zalog ali regeneracija vezivnega in podpornega tkiva preprosto potrebujejo čas. Ni jih mogoče pospešiti. Lahko pa jih podpremo, na primer ,z optimalno skrbjo za telo, z vadbenimi dražljaji, ki so smiselno usklajeni, pa tudi potrebnimi obdobji počitka.Številni športniki še vedno delajo napako, ker razmišljajo napačno, da je njihov tekmovalni cilj mogoče doseči le s čim več treninga. Takšna enostranska vadba pa našo športno pot vodi na zelo tanek led!Pomembno je razumeti, da našo sposobnost vzdržljivosti podpira več stebrov, kot so moč, koordinacija, prilagodljivost, hitrost. In najšibkejši od teh stebrov bo zelo omejil našo uspešnost. Nasprotno pa je predpogoj za povečanje zmogljivosti mogoče doseči s krepitvijo tega najšibkejšega stebra. Zato se poskušajmo izogniti zgolj enostranskemu treningu in namesto tega opravimo vsestranskega. Tako bomo postali uspešnejši, bolj vsestranski, in z manj težavami kot smo jih imeli doslej.