Vadite s Kolesarsko zvezo Slovenije

Ker je tudi v teh težkih časih fizična aktivnost še kako pomembna in je kolesarjenje zelo primeren šport, so na Kolesarski zvezi Slovenije pripravili dvotedenski program notranje vadbe na trenažerju ali sobnem kolesu. Pripravili so dva programa: enega za popolne začetnike in enega za tiste malo bolj aktivne. Programa nista zahtevna, prilagojena sta široki skupini posameznikov.Popolni začetniki, ki imate kolo, morda trenažer, sobno kolo, na katerem se nabira prah, lahko ta čas izkoristite za začetek aktivnosti. Pomembno je, da ste aktivni, se preznojite, vendar ne preobremenite.Za tiste, malo bolj aktivne, ki niste (tudi če ste) na družbenih kolesarskih omrežjih, pa je vadba že malenkost bolj kompleksna vadbo. Še vedno ni pretežka, saj nočemo preveč obremenjevati naših teles in imunskega sistema.Pomembno je poslušati svoje telo in s pomočjo priložene skale obremenitve določiti primerno intenzivnost. Če se zgodi, da na sredini posamezne vaje ne zmorete več, samo zmanjšajte obremenitev in intenzivnost ter poizkusite dokončati vajo.Dnevni program bo objavljen vsak drugi dan, zato spremljajte spletno stran KZS in naša družbena omrežja.Osnovni program, prvi dan: uvajanje, pomembno zdržati štirideset minut na kolesu, klikni TUKAJ Napredni program, prvi dan: tempo z menjavami ritma, klikni TUKAJ ***Uroš Šilar, sodelavec Kolesarske zveze Slovenije z usposobljenostjo za strokovno delo v športu 2