FOTO:Vaje na klopci

Odlične vaje, ki jih lahko izvajate kar v dnevni sobi

Vadite s Poletom in Majo:

Za ogrevanje izberemo gibalne naloge, ki jih opravimo skupaj s tekom okoli klopi, izmenično v eno in drugo smer. FOTO: Arhiv Polet

Vaje naredimo na klopi oziroma v različnih oporah na klop, na sedalo in naslonjalo. FOTO: Arhiv Polet

Statične raztezne vaje. FOTO: Arhiv Polet

Predstavljajte si eno lepo klopco ob jezeru ali morju, na dopustu … Ja, seveda lahko najprej v dvoje pogledate sončni zahod, s telovadbo pa na primer pozdravite sončni vzhod. Pretiravam? Poleti, na dopustu, sončni vzhod?? Kakor koli, čas telovadbe ni pomemben, pomembna je lokacija, ki je tokrat v naravi, ob klopi, okoli nje in na njej.Za ogrevanje izberemo gibalne naloge, ki jih opravimo skupaj s tekom okoli klopi, izmenično v eno in drugo smer. Temu sledi nekaj dinamičnih razteznih telovadnih vaj, nato vaje za moč v glavnem delu.Vaje naredimo na klopi oziroma v različnih oporah na klop, na sedalo in naslonjalo. Predlagam, da se stopanju na klop izognemo, kadar imamo preveč blatne superge. Saj veste, se ne spodobi.V zadnjem delu se še raztegnemo s statičnimi razteznimi telovadnimi vajami, pri čemer zadržimo neki položaj in … uživamo v preostanku dopustniškega dne. Aja, saj smo rekli, da pretiravam s tem sončnim vzhodom ...***prof. dr. Maja Dolenc, prof. šp. vzg., Fakulteta za šport