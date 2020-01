FOTO:Vaje, s katerimi boste zelo dvignili srčni utrip in pokurili ogromno kalorij

Lažje vaje za povečanje moči. FOTO: Arhiv Polet

Srednje težke vaje za povečanje moči. FOTO: Arhiv Polet

Težke vaje za povečanje moči. FOTO: Arhiv Polet

O vzdržljivostnih športnikih pravimo, da nikoli ne smejo zanemariti vadbe za moč. Predstavljamo skupek vaj s sklecami, s katerimi boste dobili trening za vzdržljivost in moč v enem.Za tokratno vadbo ne boste potrebovali ničesar, le blazino in vaše telo, saj boste večino dela opravili z vašo telesno težo , torej vaša utež bo vaše telo. Vse vaje spadajo med funkcionalne, kar pomeni, da vključujejo veliko število mišic in velike mišične skupine, obenem pa izboljšujejo kondicijo in krepijo vaše telo.S temi vajami boste dvignili srčni utrip, pokurili ogromno kalorij in okrepili telo za vsakdanje izzive. Ker za vadbo ne potrebujete ničesar, jo lahko izvajate v zavetju vaših štirih sten ali v najljubšem fitnes kotičku, kjerkoli in kadarkoli.Predstavljamo tri skupine vaj za povečanje moči, ki temeljijo na sklecah in s katerimi si lahko pomagajo začetniki, rekreativci ali vrhunski športniki.