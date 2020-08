Vaje za najboljši poletni tek

Najboljša poletna tekaška opcija Preberite še:

Tekaške vaje za moč. FOTO: Arhiv Polet

Dolgi poletni dnevi ali večeri so kot idealni, da v njih nekako stlačimo še vadbo moči in stabilizacije. Kdor tega ne počne vsaj dvakrat na teden vse leto, ima gotovo primanjkljaj pri tem delu treninga Vadbo moči lahko imate kadar koli v dnevu. Zjutraj, opoldne ali zvečer. Vseeno je, pomembno je, da jo opravite. Vadečim vedno predlagam, da to naredijo pred televizijo ter tako čim bolj koristno porabijo svoj čas.Vendar so mi tekači povedali, da jim to ne gre najbolje. Jaz še vedno mislim, da je ležanje pred televizijo čas, ki ga lahko izrabimo za trening, pa naj bo to moč ali strečing.Za vadbo moči ne potrebujete nobenih posebnih pripomočkov, vaše telo bo povsem dovolj. Se pravi, izvajanje vaj z lastno telesno težo je povsem zadovoljivo. Osredotočite se na mišične skupine, ki so najbolj šibke, ter jih poskušajte z vadbo čim nbolj aktivirati. Ne pozabite delati tudi kompleksnih vaj za vse telo. Tako boste aktivirali svoje telo in ustvarili dobro podlago za tekaški trening. Kajti kompleksne vaje so tiste, pri katerih so obremenitve podobne kakor pri teku. Priložene imate tri sklope vaj za moč.Prvi sklop je za osnovno stabilizacijo, kar lahko počnete vedno, ko imate čas. Torej večkrat na teden. Drugi sklop je namenjen splošni vadbi moči in je primeren za vse, ki se bodo s takšno vadbo šele začeli. Tretji sklop so težje vaje in so primerne za tiste, ki imajo splošno moč na visoki ravni in si jo želijo še izboljšati.***Klemen Laurenčak je v mladinskih letih bil aktivni atlet, tekel je na srednje in dolge proge, bil tudi clan mladinske državnereprezentance za Evropsko prvenstvo v krosu, profesorj športne vzgoje. S študijsko usmeritvijo v športno treniranje je opravilusmerjanje triatlona in atletike, ter si s tem pridobil kvalitetno in široko znanje, predvsem na podrocju vzdržljivostnihšportov. Postal je zunanji strokovni sodelavec fakultete za šport na katedri za atletiko.Že kot študent je pricel z delom z rekreativnimi tekaškimi ekipami pod vodstvom dr. Škofa. V zadnjih devetihletih je sodeloval s skoraj 1000 tekaci, na vseh nivojih, od zacetnikov do maratoncev.