Več kot 10 tisoč otrok iz 120 slovenskih šol, je širilo sporočilo o varnosti v prometu

Svoje znanje o varnosti v prometu so učenci uporabili tudi v praksi, in sicer na kolesarskih športnih dnevih ali med zbiranjem prekolesarjenih kilometrov za svojo šolo. FOTO: varnonakolesu.si

Kljub epidemiji COVID-19, ki je predvideni izpeljavi razpisa nekoliko prekrižala načrte, so šole po svojih sposobnostih in z ozirom na dane razmere zaključile svoje dejavnosti in uspešno oddale naloge.Letos je v razpisu sodelovalo več kot 10 tisoč otrok iz več kot 120 slovenskih šol, ki so širile sporočilo o varnosti v prometu in aktivnem življenjskem slogu, obenem pa so se potegovale za širok nabor praktičnih in denarnih nagrad.Glavne nagrade v sklopu razpisanih nalog so osvojile OŠ Tišina, OŠ Bršljin in OŠ Jurija Vege Moravče.Letošnji razpis je prinesel kar nekaj novosti, in sicer so se poleg učencev, ki se pripravljajo na kolesarske izpite, opravljanju zanimivih kolesarskih nalog pridružili prav vsi osnovnošolci od 1. do 9. razreda. V sklopu razpisanih nalog so učenci opazovali promet in prometno infrastrukturo v svojem kraju, spoznavali pozitivne vplive kolesarjenja in pravilno opremljeno kolo ter opozarjali na najpogostejše kolesarske prekrške.Svoje znanje o varnosti v prometu so učenci uporabili tudi v praksi, in sicer na kolesarskih športnih dnevih ali med zbiranjem prekolesarjenih kilometrov za svojo šolo. Pri slednji nalogi se je najbolje odrezala OŠ Selnica ob Dravi, kjer je 113 učencev od oktobra do aprila prevozilo 85.726 kilometrov.Za izvedbo športnega dneva na kolesu pa je največ točk zbrala OŠ Ivanjkovci, ki je jeseni organizirala teden kolesarjenja v šolo in je med celim letom aktivno ozaveščala o pomenu trajnostne mobilnosti. Učenci so v svoji občini iskali tudi zanimive kolesarske izlete, ki so primerni za družinske izlete, pri čemer je najboljšo nalogo oddala OŠ Bršljin za nalogo S kolesom med novomeškimi drevesi. Vse tri šole bodo za svoje odlično delo prejele servis koles za učence in lokalno skupnost.»Zaradi aktualnih razmer je bilo letos opravljanje nalog oteženo, a so se vse sodelujoče šole kljub vsemu odlično odrezale in še enkrat dokazale, da lahko o tako pomembni tematiki, kot je varnost v prometu, ozaveščamo tudi na kreativen način, ki je otrokom blizu. Prav v preteklih mesecih smo spoznali, kako pomembno je, da pri ozaveščanju o varnosti stopimo skupaj in vsi s svojimi dejanji pripomoremo k dosegu skupnega cilja. S programom Varno na kolesu želimo pri najmlajših ozavestiti prav te vrednote in glede na navdušenje, ki ga vsako leto izkazujejo pri opravljanju nalog, smo na dobri poti,« je izpostavila, vodja projekta Varno na kolesu.