Večna vprašanja o moči, hujšanju in fitnesu

Zbrali so jih pri švicarskem Datasport, zelo kakovostni publikaciji o tekmovalnem in ljubiteljskem športu, nanje pa je odgovoril znani osebni trener in inštruktor fitnesa Andreas Lanz.

Ali je mogoče graditi mišično maso z vajami z lastno telesno maso?

Če pogledamo konstitucijo orodne telovadke, očitno da. Vaje s telesno težo na koncu premaknejo tudi našo telesno maso. Če na primer nenehno delate sklece, se bo vaše telo prilagodilo tej dodatni obremenitvi in ​​temu primerno gradilo mišično maso. Če brez težav naredite 5 nizov po 20 sklec, se bodo prilagoditve glede razvoja mišic bistveno zmanjšale.

Takrat je čas, da mišico izpostavimo novemu dražljaju z napredovanjem vadbe (npr. drugačen položaj rok, sprememba tempa), da se doseže nadaljnja prilagoditev.

Bo veliko trebušnjakov drastično spremenilo podobo trebuha?

Žal pa ni tako enostavno. Vaje, kot so trebušnjaki, nedvomno krepijo trebušne mišice. Vendar to ne pomeni, da odvečna maščoba na trebušni steni izgine, hkrati pa se pojavi še zloglasni šesterček mišic, sikspek.

Na žalost ne moremo doseči, da bi telo izgubilo maščobo samo na problematičnih območjih, tam, kjer želimo. Če želimo zmanjšati telesno maščobo, potrebujemo dobro delujoč metabolizem in negativno kalorično ravnovesje. To najlažje dosežemo tako, da vadbo za vzdržljivost združimo z vadbo za moč in z uravnoteženo prehrano.

Ali se maščoba kuri samo pri nizki intenzivnosti?

Mnogi verjamejo, da telo kuri maščobe le v aerobni coni, torej med sproščenim treningom s srčnim utripom okoli 130 utripov v minuti. To ne drži. Če želite med treningom shujšati, morate poskrbeti, da telesne elektrarne, mišice, med vadbo pokurijo čim več kalorij. Jasno je torej, da boste med 60-minutnim intenzivnim treningom moči pokurili bistveno več kalorij kot pri udobnem vrtenju pedalov na kolesarskem trenažerju v enakem času.

Nikakor si ne dovolite, da vas odgovori, če niso taki, kot si želite, odvrnejo od prizadevanja, da bi »postali in ostali fit«. Uspeh vedno prihaja iz najboljše kombinacije treningov za moč in vzdržljivost, uravnotežene prehrane in zadostne količine spanca.