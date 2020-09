FOTO:Veličasten sprejem dvakrat drugega na Touru

FOTO: Facdebook profil Luka Mezgec

Nasledniki med ogledom zadnje etape Toura. FOTO: Facdebook profil Luka Mezgec

»Družina in prijatelji so največ, kar imamo in prav oni so mi pripravili čarobno dobrodošlico pri vrnitvi iz Toura.« Je povedal Luka in se tako zahvalil vsem, ki so ga tako lepo presenetili.je na letošnji dirki po Franciji bil v dveh etapah drugi, obakrat ga je na zvit način premagal isti kolesar Soren(Team Sunweb). Prvič je 2. mesto osvojil v 14. etapi . Vsi smo pričakovali skupinski šprint, obračun najboljših šprinterjev, vendar je Andersen vsem prekrižal načrte.Napadov ni bilo več vse do zadnjih 10 kilometrov, ko sta sledila še dva zaključna klanca 4. kategorije. Sunweb je vseskozi napadal, izšlo pa se je, Norvežan je tako v solo vožnji slavil svojo prvo zmago na Touru. Sledil je tehnično zahteven šprint, v katerem se je najbolje znašel prav Luka Mezgec. Zelo podobno je bilo tudi v 19. etapi. Vse je kazalo, da bo to izvrstna priložnost za popravni izpit iz 14. etape. Ampak, kolesarji Sunweba so bili letos res v formi, Andersen je na isti način, s pobegom daleč od cilja, 13 kilometrov pred ciljem in spet je zdržal. V cilj je prišel sam, slabo minuto za njim pa drugi, ki jih je odšprintal Luka Mezgec in tako dodal še eno svečko na torti letošnjega slovenskega Toura. Potem smo Luko čakali na Elizejskih poljanah, v tretje gre rado, kajne? »V četrto pa od Radota br't.« je bil duhovit Luka in etapo končal na nesrečnem, srečnem 13. mestu.Doma pa je njegova partnerka s prijatelji pripravljala veličastno slavje na dvorišču Plečnikove hiše v Ljubljani. Prijatelji so dobili sporočilo, da se dobijo v ponedeljek popoldan, vse je bilo strogo varovana skrivnost, tako, kot se spodobi za take priložnosti. Presenečenje je uspelo, Luka je rekel, da je sicer pričakoval nekaj prijateljev pred hišo, ne pa takega slavja sredi Ljubljane. Ganjen do solz, je obljubil, da bo še naprej lovec na najčastljivejše zmage na svetu, mogoče že to nedeljo na svetovnem prvenstvu v Imoli.