FOTO:Veliki Poletov spomladanski test tekaških copat 1. del

Teže modelov

Glede na težo delimo tekačice in tekače na:

Pred nakupom

Oblike stopalnega loka

Pronatorji

MIZUNO WAVE INSPIRE 16

Mizuno wave inspire 16. FOTO: Leon Vidic

Mizuno wave inspire 16. FOTO: Leon Vidic

HOKA ARAHI 4

Hoka arahi 4. FOTO: Leon Vidic

Hoka arahi 4. FOTO: Leon Vidic

ASICS GT-2000 8

Asics GT-2000. FOTO: Leon Vidic

Asics GT-2000. FOTO: Leon Vidic

ASICS GEL KAYANO 26

Asics gel kayano. FOTO: Leon Vidic

Asics gel kayano. FOTO: Leon Vidic

BROOKS RAVENNA 11

Brooks ravenna 11. FOTO: Leon Vidic

Brooks ravenna 11. FOTO: Leon Vidic

BROOKS ADRENALINE GTS 20

Brooks adrenaline GTS20. FOTO: Leon Vidic

Brooks adrenaline GTS20. FOTO: Leon Vidic

NIKE AIR ZOOM STRUCTURE 22

Nike air zoom structure 22. FOTO: Leon Vidic

Nevtralci in supinatorji

SALOMON SONIC 3 BALANCE

Salomon sonic 3 balance. FOTO: Leon Vidic

SALOMON SONIC 3 CONFIDENCE

Salomon sonic 3 confidence. FOTO: Leon Vidic

ASICS GEL NIMBUS 22

Asics gel nimbus 22. FOTO: Leon Vidic

Asics gel nimbus 22. FOTO: Leon Vidic

Tek je osnova za vse športe in najučinkovitejša pot do zdravja. Potebujemo voljo in primerno obutev – in pri tem vam lahko pomagamo bolje kot kdor koli v državi. Združimo se v koraku do dobrega počutja in boljše odpornosti.Testna ekipaine za vas preizkusila 50 parov tekaške obutve. Test je potekal v okolici Radovljice (klasični krog z asfaltno, makadamsko in gozdno-travniško podlago), nateku okoli Blejskega jezera in na tartanski podlagi atletskega stadiona v Radovljici.Vse tekaške modele, ki so na voljo na prodajnih policah slovenskih športnih trgovcev, so nam za test prijazno namenili slovenski uvozniki preizkušenih blagovnih znamk.Podatki, ki smo jih uporabili na našem velikem tradicionalnem preizkusu tekaških copat so:Vse modele smo stehtali v velikostih, kot smo jih uporabljali na testu. Moški modeli so velikosti EUR 44, ženski pa EUR 40.Ženske:lahke tekačice: do 55 kgsrednje težke tekačice: od 55 do 70 kgtežke tekačice: nad 70 kgMoški:lahki tekači: do 75 kgsrednje težki tekači: od 75 do 90 kgtežki tekači: nad 90 kgOsnovne značilnosti, ki jih je dobro vedeti pri izboru tekaških copat:– udobje (dobro počutje in oprijem stopala),– blaženje (glede na težo tekača in tekaško podlago),– stabilnost (glede na stopalni lok in tekaško podlago).Zelo pomembno je, da izberemo pravo velikost in širino tekaškega copata glede na naše stopalo (ozko, srednje široko, široko). Velikost tekaških copat naj bo približno pol številke več od velikosti naših stopal. Pri nakupu tekaških copat moramo vedno obuti, zavezati in preizkusiti (hoja po trgovini, tek na tekaški preprogi) oba.Pronacija – naravni prenos teže pri koraku, ko se teža ob dotiku stopala s podlago na zunanji strani pete prenese proti notranjemu delu prstov (palcu). Če se naše stopalo preveč nagne na notranjo stran, govorimo o čezmerni pronaciji.Supinacija – če se teža ne prenese na notranji del stopala, ostane na zunanjem delu in gre proti prstom bolj v smeri mezinca, govorimo o supinaciji.Nevtralni stopalni lok – vmesna stopnja med pronacijo in supinacijo.Najenostavnejši način, kako sami ugotovimo, kakšne oblike je naš stopalni lok, je odtis mokrega stopala na papir ali karton. Vsi ponudniki tekaške obutve pa nam jo lahko pomagajo odkriti z raznimi meritvami ali snemanjem našega bosega teka na tekaški stezi.Največja ponudba tekaških copat je za tekače in tekačice z nevtralnim stopalnim lokom, ki lahko uporabljajo tudi modele za zmerne pronatorje in supinatorje. Tisti z močnejšo pronacijo oziroma supinacijo pa naj obvezno izberejo tekaške copate, namenjene njihovi obliki stopalnega loka.Seveda pa je izbor tekaških modelov odvisen tudi od naše tekaške pripravljenosti in tehnike teka.Pri počasnejšem teku govorimo o načinu teka peta – prsti, ko pa smo hitrejši, tečemo po sprednjem delu stopala oziroma po prstih.Že 16. izvedba znanega tekaškega copata Wave Inspire z novo tehnologijo Fanshaped wave daje vso potrebno oporo, ki jo potrebujete med tekom, hkrati pa izjemno blaženje. Lahek in zelo stabilen tekaški copat je namenjen tudi močnejšim pronatorjem. Popolnoma nov zgornji del omogoča zelo udoben občutek in stabilnost copata. Nova pena U4iCX v vmesnem podplatu nudi še več udobja in vzdržljivosti. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10, ki zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah.10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: stabilnost.Teža moški model: 307 gTeža ženski model: 245 gArahi je revolucionaren, stabilen tekaški copat, ki v svoji četrti različici znova premika meje z izjemno udobno podporo. Omogoča nam udoben in stabilen tek, ob tem pa nikakor ne zapostavlja zmogljivosti. Posebna patentirana stabilna tehnologija J-Frame krepi in vodi stopala skozi njihov naravni cikel koraka ter zagotavlja oporo in zaščito brez uporabe togih in neprizanesljivih materialov. To pomeni, da lahko prav vsi tekači brez izjem uživajo v blaženih, ultralahkih copatih brez omejitev. Četrta izvedba je dopolnjena s čisto novim lahkim in elegantnim zgornjim delom, ki nam zagotavlja odlično zračnost in prileganje.10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: copat za cestni tek.Teža moški model: 285 gTeža ženski model: 244 gCopat je primeren za pronatorje različnih tekaških sposobnosti, ki iščejo stabilen in odziven model za vsakodnevne treninge. Primeren je za tekače s srednje širokim in širokim stopalom ne glede na njihovo težo. Zaradi dokaj majhne teže in dobre odzivnosti je primeren tudi za hitre treninge in tekmovanja. Nova tehnologija REARFOOT GEL v petnem delu poskrbi za učinkovito blaženje sil.10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: lahkoten copat za trening, ki zagotavlja udoben, učinkovit in stabilen tekaški korak.Teža moški model: 318 gTeža ženski model: 266 gSloviti GEL-KAYANO nam tudi v 26. generaciji zagotavljajo udobje, podporo in stabilnost na vseh tekaških razdaljah. Preizkušena tehnologija GEL v sprednjem in petnem delu copata skrbi za blažen in udoben tekaški korak, tehnologija DUOMAX v srednjem delu preprečuje čezmerno zvračanje stopala navznoter. Inovativna tehnologija FLYTEFOAM Propel zagotavlja izvrsten odboj od podlage ob hkratni majhni teži tekaškega copata. Zračen vrhnji del skupaj z odstranljivim vložkom EVA skrbi za svežino naših stopal ter nam v kombinaciji z naborom naprednih tehnologij ASICS zagotavlja udoben in odziven tek.10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: v sprednjem delu je, na željo uporabnikov, copat zasnovan nekoliko širše in nudi več svobode prstom in boljše ravnotežje ter stabilnost med tekom.Teža moški model: 334 gTeža ženski model: 277 gPovsem nova ravenna 11 nudi podporo za zmerne pronatorje, ustreza pa tudi tekačem z nevtralnim načinom teka. V primerjavi s predhodniki je copat še udobnejši, saj je zgornji del narejen brez šivov, mrežica pa je mehkejša. Nova izdaja tega modela je precej bolj športna, lažja, v sprednjem delu pa zato tudi veliko bolj odzivna. Copat odlikujeta prilagodljivo blaženje BioMoGo DNA in nova pronacijska podpora Guide Rails. Težišče podplata je pomaknjeno bolj proti sredini, gladek prehod v vseh fazah koraka pa omogoča tehnologija Quick Transitions.10 in 21 kilometrov v tempu nad 4:30 min/km;42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/km.Prevladujoča značilnost: ravenna 11 je kot vedno vaš optimalni partner za trening.Teža moški model: 284 gTeža ženski model: 244 gGre za enega izmed najbolje sprejetih modelov proizvajalca Brooks, letos že v 20. izvedbi. Priporočamo ga vsem tekačem pronatorjem, tudi močnejšim, ne glede na širino stopala in težo. Adrenaline GTS 20 je primeren za tek na vseh tekaških podlagah. Ima novo tehnologijo GuideRails, ki je zdaj narejena v enem samem kosu. Zagotavlja učinkovito podporo tako gležnjev kot kolen. Za blaženje poskrbi kombinacija BioMoGo DNA in DNA loft. Za udobno, brezšivno prileganje stopalu poskrbi 3D Fit Print.10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: odlično prileganje stopalu.Teža moški model: 314 gTeža ženski model: 268 gTo je model za pronatorje in vse s klasičnim načinom teka. Primeren je za vse teže tekačev z ožjim ali srednje širokim stopalom in nudi stabilen in še vedno solidno blažen tekaški korak za tek po urejenih tekaških podlagah (asfalt, makadam). Gre za edini model iz skupine pronatorskih modelov Nike tekaške kolekcije.10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: stabilnejši model z udobnim blaženjem.Teža moški model: 310 gNevtralci in supinatorjiV nasprotju s predhodnikom je SONIC 3 Balance opremljen s tehnologijo Optivibe, ki omili vibracije in zmanjšuje utrujenost mišic. Unikatna kombinacija pene povzroči boljše blaženje ter hitrejšo povrnitev energije v naslednji korak, hkrati pa zmanjšuje vibracije v celotnem gibanju. Za popolno nastavitev čevlja v zgornjem delu čevlja Internal SensiFit dodatno objame nogo v notranjosti čevlja, pritisk in oprijem stopala enakomerno porazdeli po celotni dolžini, stopalo pa nežno pritrdi.10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: lahek copat za vsestransko uporabo, ki je namenjen vsem tekačem ne glede na njihovo težo in širino stopala.Teža ženski model: 250 gTudi ta model je opremljen s tehnologijo Optivibe, torej zmanjša vibracije in posledično utrujenost mišic. Unikatna kombinacija pene ponuja boljše blaženje in hitrejšo povrnitev energije v naslednji korak, hkrati pa zmanjšuje vibracije v celotnem gibanju. Za popoln oprijem čevlja poskrbi Internal SensiFit, ki dodatno objame nogo in oprijem stopala enakomerno porazdeli po celotni dolžini. Mehak ovratnik izboljša udobje, zato boste lahko brez najmanjše skrbi uživali iz kilometra v kilometer!10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: tekaški copat je bil narejen za vse, ki potrebujete tisto težko opisljivo »nekaj več«, primeren je za vse terene.Teža moški model: 300 gUdobje, mehkoba s poudarkom na dobrem oprijemu stopala z nekaj podpore – to so značilnosti 22. izvedbe modela GEL NIMBUS. Za dobro blaženje poskrbita tehnologija GEL v petnem delu in dodana tehnologija FLYTEFOAM, ki je copat naredila še udobnejši v primerjavi s prejšnjim modelom. V srednjem delu podplata je dodana podpora, ki omogoča dober prehod med fazami tekaškega koraka. Tehnologija TRUSSTIC je vgrajena pod stopalni lok in pomeni, da se ta del med korakom prilagaja glede na biomehanične značilnosti tekačic in tekačev.10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: zaradi več prostora v sprednjem delu copata v kombinaciji z blaženjem je GEL-NIMBUS 22 odličen trening copat za dolge teke na vseh tekaških podlagah.Teža moški model: 285 gTeža ženski model: 250 g