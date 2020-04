FOTO:Veliki Poletov spomladanski test tekaških copat 2. del

Veliki Poletov spomladanski test tekaških copat 1. del Preberite še 1. del testa:

Teže modelov

Glede na težo delimo tekačice in tekače na:

Nevtralci in supinatorji

BROOKS GHOST 12

Brooks Ghost 12 FOTO: Leon Vidic

Brooks Ghost 12 FOTO: Leon Vidic

BROOKS RICOCHET 2

Brooks Ricochet 2 FOTO: Leon Vidic

Brooks Ricochet 2 FOTO: Leon Vidic

BROOKS GLYCERIN 17

Brooks Glycerin 17 FOTO: Leon Vidic

Brooks Glycerin 17 FOTO: Leon Vidic

JOMA HISPALIS

Joma Hispalis FOTO: Leon Vidic

Joma Hispalis FOTO: Leon Vidic

JOMA STORM VIPER

Joma Storm Viper FOTO: Leon Vidic

Joma Storm Viper FOTO: Leon Vidic

SALMING GREYHOUND

Salming Greyhound FOTO: Leon Vidic

SALMING ENROUTE 3

Salming Enroute 3 FOTO: Leon Vidic

MIZUNO WAVE SKY 3

Mizuno Wave Sky 3 FOTO: Leon Vidic

Mizuno Wave Sky 3 FOTO: Leon Vidic

MIZUNO WAVE SKYRISE

Mizuno Wave Skyrise FOTO: Leon Vidic

Mizuno Wave Skyrise FOTO: Leon Vidic

HOKA CLIFTON 6

Hoka Clifton 6 FOTO: Leon Vidic

Hoka Clifton 6 FOTO: Leon Vidic

NIKE AIR ZOOM VOMERO 14

Nike Air Zomm Vomero 14 FOTO: Leon Vidic

Nike Air Zomm Vomero 14 FOTO: Leon Vidic

NIKE LEGEND REACT 2

Nike Legend React 3 FOTO: Leon Vidic

NIKE RENEW RUN

Nike Renew Run FOTO: Leon Vidic

Nike Renew Run FOTO: Leon Vidic

NEW BALANCE M1080

New Balance M180 FOTO: Leon Vidic

NEW BALANCE FRESH FOAM TEMPO

New Balance Fresh Foam Tempo FOTO: Leon Vidic

New Balance Fresh Foam Tempo FOTO: Leon Vidic

NEW BALANCE M680

New Balance M680 FOTO: Leon Vidic

New Balance M680 FOTO: Leon Vidic



Veliki Poletov spomladanski test tekaških copat 1. del Preberite še 1. del testa:

Testna ekipainje za vas preizkusila 50 parov tekaške obutve. Test je potekal v okolici Radovljice (klasični krog z asfaltno, makadamsko in gozdno-travniško podlago), na Ruthinem teku okoli Blejskega jezera in na tartanski podlagi atletskega stadiona v Radovljici.Vse tekaške modele, ki so na voljo na prodajnih policah slovenskih športnih trgovcev, so nam za test prijazno namenili slovenski uvozniki preizkušenih blagovnih znamk.Podatki, ki smo jih uporabili na našem velikem tradicionalnem preizkusu tekaških copat so:Vse modele smo stehtali v velikostih, kot smo jih uporabljali na testu. Moški modeli so velikosti EUR 44, ženski pa EUR 40.Ženske:lahke tekačice: do 55 kgsrednje težke tekačice: od 55 do 70 kgtežke tekačice: nad 70 kgMoški:lahki tekači: do 75 kgsrednje težki tekači: od 75 do 90 kgtežki tekači: nad 90 kgZdaj že znani ghost 12 uspešno združuje ravnotežje, blaženje in majhno težo. Za odlično udobje in zračenje poskrbita nova mrežica in zračen jezik, ki nudita veliko udobja in zračnosti. Kombinacija BioMoGo DNA in DNA LOFT v petnem delu podplata zagotovi prilagodljivo blaženje, ki je hkrati zelo prožno. Primeren je za vse teže tekačev z nevtralnim tekaškim stopalom in supinatorje.Primernost:10 km; 45 min; tempo okrog 4:30 min/km21 km; 1h:50 min; tempo okrog 5:15 min/km42 km; 4h:00 min; tempo pod 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: odličen copat za trening, ki je dovolj dober tudi za hitrejše tekače.Teža moški model: 295 gTeža ženski model: 257 gGre za povsem nov model iz skupine odzivnih copat, ki ponuja blaženje BioMoGo DNA v kombinaciji z novo, zelo odzivno peno DNA AMP. To je copat, ki vam med tekom vrača energijo. Nizek padec, zmerna teža in agresiven podplat ga uvrščajo med copate, ki so primerni tudi za tempo teke. Za udobje poskrbi mrežica Fit Knit.Primernost:10 km; 45 min; tempo okrog 4:30 min/km21 km; 1h:50 min; tempo okrog 5:15 min/km42 km; 4h:00 min; tempo pod 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: posebno oblikovan opetnik, ki ščiti Ahilovo tetivo.Teža moški model: 285 gTeža ženski model: 243 gTekaški copat je primeren za tekače z nevtralno postavitvijo stopala. Priporočamo ga tekačem vseh tež in širin stopal. Za optimalen prenos teže med tekaškim korakom poskrbi stabilizator Omega Flex Groove. Odlično udobje nam zagotavljata brezšivna konstrukcija 3D Fit in dvojna zračna mrežica. Copat je primeren tudi za hitre teke po agresivnejši podlagi.Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: udobno blaženje DNA LOFT, ki je najmehkejše doslej!Teža moški model: 320 gTeža ženski model: 270 gPrenovljen model, ustvarjen za tekače z nevtralno postavitvijo stopala, ki iščejo copat s poudarkom na blaženju. V podplat je vgrajena tehnologija REBOUND, ki poskrbi za vračanje energije med tekaškim korakom. Zgornji del je iz najlona. Tehnologija FIX COUNTER v prenovljenem petnem delu nam zagotavlja še večje udobje. Ventilacijski sistem VTS poskrbi za dobro zračnost.Primernost:10 km; 60 min; tempo okrog 6:00 min/km21 km; 2h:10 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: copat je primeren za tekače začetnike, ki iščejo več blaženja. Z njim se lahko podamo na treninge na vseh tekaških podlagah, še zlasti primeren je za počasnejše teke in težje tekače.Teža moški: 359 gTeža ženski: 278 gTa copat z dobrim blaženjem je primeren za srednje težke in težke tekače z nevtralnim načinom teka, ki iščejo lahkotnost in dobro vračanje energije. Tehnologija JOMA SPORTECH poskrbi za udobje in dobro prileganje copata stopalu. Ventilacijski sistem VTS skrbi za zračnost med tekom in ohranjanjem temperature stopala. Sistem FIX COUNTER zagotavlja dobro podporo in udobje v petnem delu, tehnologija EVA pa poskrbi za dobro blaženje.Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoči značilnosti: udobje in blaženje.Teža moški model: 368 gTeža ženski model: 280 gObuvalo, ki nosi ime pasme angleških hrtov, pooseblja misel manj je več! Ustvarjeno je za tek po agresivnih podlagah in blaženje velikih sil, ki nastajajo pri teku. Triplastna konstrukcija zgornjega dela copata nam zagotavlja odlično prileganje tega dela obuvala s stopalom in zračnost. Natančno prileganje dosežemo z zavezovanjem izredno tankih vezalk. Odlikuje ga odličen oprijem s podlago – suho ali mokro.Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: odziven in hkrati blažen podplat, ki zagotavlja odlično vračanje energije.Teža moški model: 298 gIzpopolnjen model, ustvarjen spomladi 2017, je postal izredno priljubljen treninški tekaški čevelj, predvsem zaradi lahkotnosti in udobja. Primeren je tako za krajše vsakodnevne treninge kot tudi nastope na maratonski razdalji. Odlikuje ga popolnoma nov minimalističen in izredno lahek dizajn zgornjega dela čevlja. V podplatu je vgrajena izredno odzivna komponenta Recoil PLUS, ki blaži sile med tekaškim korakom, hkrati pa zagotavlja lahkoten odriv.Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: nova podoba zgornjega dela copata.Teža ženski model: 184 gRečemo lahko, da je to najudobnejši nevtralen tekaški model s poudarkom na blaženju. Revolucionarni Mizunov dosežek na področju nevtralnih tekaških copat z vgrajeno ploščo FoamWave nudi še več mehkobe in udobja. Zgornji del copata sestavlja dvoslojna tekstilna mreža AeroHug. Spodnji sloj je elastičen in nudi dober oprijem, zgornji pa je manj elastičen, zavira raztezanje in deluje kot stabilizator. Primeren je tudi za težje tekače – zaradi stabilnosti, ki jo daje nova valna plošča. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10, ki zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah. Priporočamo ga za splošne priprave vseh športnikov.Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: novost je pena XPoP v vmesnem podplatu, ki v povezavi s peno U4icX in U4ic omogoča vrhunsko blaženje in odzivnost ter razkošno udobje na vsakem koraku.Teža moški model: 340 gTeža ženski model: 280 gNov copat v kategoriji skupine najudobnejših copatov je namenjen rekreativnim tekačem ne glede na težo; tistim, ki iščejo maksimalno udobje, blaženje in še vedno nekaj stabilnosti. Nova tehnologija XPOP in plošča Foam wave zagotavljata dodatno blaženje in lahkotno gibanje na vseh tekaških podlagah.Primernost:10 km; 60 min; tempo okrog 6:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: novost je pena XPoP v vmesnem podplatu, ki v povezavi s peno U4icX in U4ic omogoča vrhunsko blaženje in odzivnost ter neizmerno udobje na vsakem koraku.Teža moški model: 299 gTeža ženski model: 248 gCopat za trening, ki je primeren za tek po urejenih tekaških podlagah. Nudil nam bo prepotrebno blaženje, udobje in zračnost. Clifton 6 je primeren za širok spekter različne vadbe. Glede na to, da naj bi trening obsegal 80 odstotkov nizkointenzivnega teka, je ta copat prava izbira za daljše teke.Primernost:10 km; 45 min; tempo okrog 4:30 min/km21 km; 1h:50 min; tempo okrog 5:15 min/km42 km; 4h:00 min; tempo pod 6:00 min/kmPrevladujoči značilnosti: odlično udobje in blaženje.Teža moški model: 279 gTeža ženski model: 248 gEden od najprepričljiveje blaženih tekaških modelov na trgu. Nike Air Zoom Vomero 14 (torej že 14. izvedba modela) je zelo univerzalen model za vse s klasičnim načinom teka in za vse supinatorje. Primeren je za vse teže tekačev in za različne razdalje. Srednje široko kopito bo zadovoljilo široko paleto uporabnikov. Na kratko bi ga lahko opisali kot vzdržljiv, udoben model z izrednim blaženjem. Primeren je za urejene podlage (asfalt, makadam). Za vse težje tekače je model zelo primeren tudi za tekmovanja.Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoči značilnosti: vsestranskost copata in zelo udobno blaženje.Teža moški model: 312 gTeža ženski model: 242 gUniverzalen, udoben, razmeroma širok tekaški model za vse s klasičnim načinom teka in za supinatorje. Primeren je kot udoben model za trening za vsakodnevno uporabo in za vse razdalje. Tako rekoč za vse teže tekačev, še zlasti pa za srednje težke in težke tekače in za tek po urejenih podlagah (asfalt, makadam).Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 6:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 6:30 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 7:00 min/kmPrevladujoča značilnost: za bolj umirjen tempo teka (nad 6:00 min/km).Teža ženski model: 254 gNevtralen in v smer udobja blažen model za klasičen način teka. Zaradi posebne oblike petnega dela je še izboljšana stabilnost in je tako zelo univerzalen copat za večino tekačev, predvsem začetnikov, ki za ugodno ceno dobijo zelo soliden tekaški model z dobrim in enakomernim blaženjem. Primeren je za tek po urejenih podlagah.Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 6:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 6:30 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 7:00 min/kmPrevladujoča značilnost: cenovno ugoden model, primeren za nekoliko bolj umirjen tempo teka (nad 6:00 min/km).Teža moški model: 340 gTeža ženski model: 258 gOdlika modela je odlično blaženje (Fresh Foam X) in zato seveda veliko udobja tudi na dolgih tekih. Odličen oprijem stopala nudi zgornji del, ki je oblikovan kot nogavica in ki enakomerno objame stopalo. Kljub močnemu blaženju je model vseeno dovolj odziven tudi za hitrejše teke. K temu pripomore še ukrivljena oblika podplata, ki nas že sama sili k hitrejšemu tempu in teku na srednji del podplata in ne na peto. Primeren za urejene podlage (asfalt, makadam).Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 6:00 min/kmPrevladujoča značilnost: eden redkih »pronacijskih« modelov, ki ga še najdemo na policah.Teža moški model: 296 gNevtralno blažen model za hitrejše in/ali daljše teke po urejenih podlagah. Za učinkovito in ekonomično blaženje je podplat izdelan iz nove pene Fresh Foam. Ta obdrži enakomerno močno blaženje tudi na daljših tekih. Brezšiven zgornji del se lepo prilega različnim oblikam stopala. Tempo teka, za katerega je narejen, je sicer lahko precej različen, ja pa primeren tudi za 4:00 min/km iz za vse razdalje od 10 kilometrov do maratona.Primernost:10 in 21 kilometrov v tempu okrog 4:00 min/km;42 km; tempo okrog 6:00 min/km.Prevladujoča značilnost: nudi odlično razmerje med udobjem, blaženjem in odzivnostjo. Model bi pogojno lahko dodali tudi med hitre modele za tekme.Teža moški model: 272 gTeža ženski model: 218 gNevtralno blažen model za tek po urejenih podlagah. Srednje širok model s podloženim, brezšivnim zgornjim delom se lahko prilagodi različnim širinam stopal. Blaženje je preizkušeno ABZorb, ki ga New Balance uporablja že vrsto let. Ne glede na to, da je model iz cenovno bolj ugodne skupine, vseeno nudi skoraj vse, kar običajno najdemo v precej dražjih tekaških modelih. Odličen izbor za vse začetnike s klasičnim načinom teka, ki potrebujete univerzalen model za vsakdanje treninge.Primernost:10 km; 50 min; tempo okrog 6:00 min/km21 km; 2h:00 min; tempo okrog 6:30 min/km42 km; 4h:15 min; tempo okrog 7:00 min/kmPrevladujoča značilnost: za udobne vsakodnevne treningeTeža moški model: 300 gTeža ženski model: 226 g