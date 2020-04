FOTO:Veliki Poletov spomladanski test tekaških copat 3. del

Teže modelov

Pred nakupom

Oblike stopalnega loka

Nevtralni stopalni lok – vmesna stopnja med pronacijo in supinacijo.

Dirkalniki

MIZUNO WAVE RIDER 23

Mizuno Wave Rider 23 FOTO: Leon Vidic

Mizuno Wave Rider 23 FOTO: Leon Vidic

JOMA R 4000

Joma R 4000 FOTO: Leon Vidic

Joma R 4000 FOTO: Leon Vidic

ASICS GEL-DS TRAINER 25

Asics Gel-DS Trainer 25 FOTO: Leon Vidic

ADIDAS SL20

Adidas SL 20 FOTO: Leon Vidic

Tek je osnova za vse športe in najučinkovitejša pot do zdravja. Potebujemo voljo in primerno obutev – in pri tem vam lahko pomagamo bolje kot kdor koli v državi. Združimo se v koraku do dobrega počutja in boljše odpornosti.Testna ekipainje za vas preizkusila 50 parov tekaške obutve. Test je potekal v okolici Radovljice (klasični krog z asfaltno, makadamsko in gozdno-travniško podlago), na Ruthinem teku okoli Blejskega jezera in na tartanski podlagi atletskega stadiona v Radovljici.Vse tekaške modele, ki so na voljo na prodajnih policah slovenskih športnih trgovcev, so nam za test prijazno namenili slovenski uvozniki preizkušenih blagovnih znamk.Podatki, ki smo jih uporabili na našem velikem tradicionalnem preizkusu tekaških copat so:Vse modele smo stehtali v velikostih, kot smo jih uporabljali na testu. Moški modeli so velikosti EUR 44, ženski pa EUR 40.Glede na težo delimo tekačice in tekače na:Ženske:lahke tekačice: do 55 kgsrednje težke tekačice: od 55 do 70 kgtežke tekačice: nad 70 kgMoški:lahki tekači: do 75 kgsrednje težki tekači: od 75 do 90 kgtežki tekači: nad 90 kgOsnovne značilnosti, ki jih je dobro vedeti pri izboru tekaških copat:– udobje (dobro počutje in oprijem stopala),– blaženje (glede na težo tekača in tekaško podlago),– stabilnost (glede na stopalni lok in tekaško podlago).Zelo pomembno je, da izberemo pravo velikost in širino tekaškega copata glede na naše stopalo (ozko, srednje široko, široko). Velikost tekaških copat naj bo približno pol številke več od velikosti naših stopal. Pri nakupu tekaških copat moramo vedno obuti, zavezati in preizkusiti (hoja po trgovini, tek na tekaški preprogi) oba.Pronacija – naravni prenos teže pri koraku, ko se teža ob dotiku stopala s podlago na zunanji strani pete prenese proti notranjemu delu prstov (palcu). Če se naše stopalo preveč nagne na notranjo stran, govorimo o čezmerni pronaciji.Supinacija – če se teža ne prenese na notranji del stopala, ostane na zunanjem delu in gre proti prstom bolj v smeri mezinca, govorimo o supinaciji.Najenostavnejši način, kako sami ugotovimo, kakšne oblike je naš stopalni lok, je odtis mokrega stopala na papir ali karton. Vsi ponudniki tekaške obutve pa nam jo lahko pomagajo odkriti z raznimi meritvami ali snemanjem našega bosega teka na tekaški stezi.Največja ponudba tekaških copat je za tekače in tekačice z nevtralnim stopalnim lokom, ki lahko uporabljajo tudi modele za zmerne pronatorje in supinatorje. Tisti z močnejšo pronacijo oziroma supinacijo pa naj obvezno izberejo tekaške copate, namenjene njihovi obliki stopalnega loka.Seveda pa je izbor tekaških modelov odvisen tudi od naše tekaške pripravljenosti in tehnike teka.Pri počasnejšem teku govorimo o načinu teka peta – prsti, ko pa smo hitrejši, tečemo po sprednjem delu stopala oziroma po prstih.Copat odlikuje in vsebinsko zaznamuje plošča Cloudwave v vmesnem podplatu, ki zagotavlja stabilno amortizacijo in je mehkejša in udobnejša od prejšnje izvedbe. V vmesnem podplatu je vgrajena pena U4iCX, ki zagotavlja še boljše blaženje, večje udobje in boljšo odzivnost. Izboljšan je nadzora prehoda peta – prsti in prožnost v sprednjem delu copata. Za dober oprijem na vseh tekaških podlagah poskrbi karbonska guma X10.Primernost:10 km; 40 min; tempo pod 4:00 min/km21 km; 1h:30 min; tempo pod 4:16 min/km42 km; 3h:15 min; tempo pod 4:37 min/kmPrevladujoča značilnost: copat je hiter, zelo odziven in ima dobro oporo in blaženje, zato je primeren tudi za dolge tekaške razdalje.Teža moški model: 295 gTeža ženski model: 255 gModel, ki je namenjen lahkim in srednje težkim hitrim tekačem. Zgornji del copata je narejen iz najlona, v srednjem delu poskrbi za stabilnost in odzivnost plošča PVC. Blaženje zagotavlja tehnologija EVA v podplatu.Primernost:10 km; 40 min; temo pod 4:00 min/km21 km; 1h:30 min; tempo pod 4:16 min/km42 km; 3h:15 min; tempo pod 4:37 min/kmPrevladujoča značilnost: tekaški copat, ki ima v najnovejši izvedbi poudarek na blaženju. Model je namenjen dolgim treningom in tekmovanjem na urejenih tekaških podlagah.Teža moški model: 301 gTeža ženski model: 246 gCopat je namenjen tekačem z nevtralnim načinom teka in tistim z blago pronacijo. Njegove karakteristike bodo najbolj prišle do izraza pri hitrih tekačih z dobro tehniko teka. Srednji del podplata sestavljajo tri tehnologije, ki poskrbijo za odzivnost, blaženje in daljšo obstojnost copata.Primerna razdalja: 10, 21 in 42 kilometrov v tempu pod 4:00 min/km.Prevladujoči značilnosti: že četrt stoletja ga odlikujeta odlično udobje in prileganje stopalu.Teža moški model: 260 gSloviti Adidas ostaja zvest svoji tehnologiji Boost, vendar so za hitrejšo tekaško populacijo razvili nov tekaški model. Copati z nevtralnim blaženjem so primerni za tekače s klasičnim načinom teka in za tek po urejenih podlagah, kot sta asfalt ali urejen makadam. Lahek tekaški model s tanjšim podplatom je primernejši za hitrejše teke in lažje tekače. Tanjši del pod prsti nudi dobro odzivnost modela, kar predvsem občutimo pri hitrem teku. Continental guma na podplatu zagotavlja dober oprijem s podlago tudi v deževnih razmerah.Primerna razdalja: 10, 21 in 42 kilometrov v tempu pod 4:00 min/km.Prevladujoči značilnosti: lahkotnost in dober oprijem copata s celotnim stopalom.Teža moški model: 230 gTeža ženski model: 193 g