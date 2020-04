Video vadba z Markom Mrakom, drugič

Domača videovadba z Markom Mrakom Ogljete si še prvo vadbo:

Marko, kakšna naj bo vadba doma, v teh posebnih okoliščinah?

Delamo sami, brez nadzora, to ni enostavno

Drugi del Markove vadbe. FOTO: Studio Marko Mrak

Znani osebni trener in trener vrhunskih športnikov in športnih ekip, tudi lastnik Studia Mrak, je pripravil drugi video zapis vadbe doma, ki ga je zasnoval tudi ta bralce in gledalce Poletove spletne strani. V njem bomo veliko tekli To sijajno vadbo lahko opravimo blizu doma v naravi, pa tudi doma, le pazite, da vas ne bodo preveč slišali sosedje. Vadba je primerna za vse , ki so zdravi in si želijo ohraniti dobro telesno in seveda mentalno pripravljenost.Če razmišljam o vadbi kot o procesu, kjer trener ne more biti fizično prisoten in ima veliko število obiskovalcev in bi rad podal čim bolj verodostojno informacijo za vadeče, potem je moj koncept, da se prikaže vadba kot celota, z veliko informacijami, to je pravi pristop. Saj je vadba posneta v celoti z neposredno komunikacijo, ki jo vadeči potrebuje.Vadba mora biti enostavna, ne preveč motorično zahtevna, po drugi strani pa dovolj učinkovita, da vadečega pritegne in ga zadrži, da trening zaključi. Zato se odločam za klasiko, brez prevelikega kompliciranja, saj ni čas za to, zdaj je čas za vadbo in gibalne vzorce, ki jih imamo kot posamezniki zapisane v spominu motoričnih gibanj.