Viseča mreža ali šotor

FOTO: Arhiv proizvajalca

Proizvajalci tega hibrida, doma iz dežele samurajev, Hond in Kawasakijev so za »punchline« - vrstico za pridobivanje pozornosti, napisali: »Hammock – meet tent«, kar bi v jeziku dežele Kekcev in Mojc pomenilo (v grobem prevodu): »Viseča mreža, spoznaj šotor«.In tukaj se zgodba začne. Vsi, ki smo kdaj koli preizkusili visečo mrežo, vemo, da je stvar super za popoldanski počitek v deželi Dragojevičevih melosov in »škržatenja« škržatov.Vsaj pri meni pa je bilo tako, da sem dostikrat zaradi teorije gospoda Isaaca in lastne nerodnosti: A: padel iz mreže. B: se sredi noči zbudil ves popikan od ženskih krvosesk – komarčic. (zvočnih efektov dvonožnih krvosesk danes ne bom omenjal).Zdaj lahko mirno spim. In to dobesedno. Naši sobivalci na vzhodni strani naše žoge so čisto zares združili visečo mrežo in šotor. Vse kar potrebujete sta dva, dovolj močna stebla dreves, nekaj vrvic in seveda »Nebesno gnezdo«. Po besedah proizvajalca lahko zadevo postaviš sam, uživaš pa v dvoje. Super, ni kaj! Da pa bi bilo doživljanje narave res popolno, so japonski geniji šotor opremili z mrežo, ki vam omogoča pogled v zvezdnato nebo, in tako zganjati noro romantiko.Sky nest je seveda dvignjen od tal, tako da žuželke in drugi plazilci do vas ne morejo. Pomislili so tudi na obutev. Ta ostane varno spravljena v posebni vreči pod šotorom, tako da vas vonj preznojenih »štumfov« ne zmoti pri opazovanju konstalacije »Ursa major« s svojo drago ob sebi. Oziroma vas ne spravi do glavobola. No, glavobol vam bo pa z zagotovostjo povzročila cena tega visečega gnezda: za 1300 dolarjev vas bo olajšalo to viseče čudo. Ja, ni malo,ampak….