FOTO:Vozi me kolo na Ljubljansko barje

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Jože Suhadolnik Suhadolnik

Mateja Bajc, lastnica gostilne in hotela Bistra. FOTO: Arhiv Delo

Barjanka, ki so jo letos priredili tretjič, je razširila in popestrila dogajanje na maratonu Franja, k sodelovanju s prireditelji pa privabila nove partnerje. Eden ključnih je hotel in gostilna Bistra, prva postaja na 83 km dolgi poti po Ljubljanskem barju, kamor zahaja vse več kolesarjev in kolesark, pravi»O maratonu Franja pred barjanko nisem vedela veliko, le tisto, kar smo zasledili v medijih. Nova trasa pa je gotovo lepa popestritev prireditve. Za nas je dobrodošla, ker veliko novih obiskovalcev spozna, da je v okolici Vrhnike mogoče marsikaj videti, doživeti in tudi kaj dobrega pojesti,« pravi Bajčeva, lastnica gostilne in hotela Bistra, kjer se je v zakon vzel že marsikateri okoliški par. Vendar se vam za obisk teh koncev ni treba poročiti.»Če pridete s kolesom, si lahko ogledate Tehniški muzej, razstavišče Moja Ljubljanica, lahko se vzpnete na Planino, kjer je največji leseni stolp v Sloveniji. Imamo zelo dobre vrhniške štruklje, ob gostilni imamo tudi zeliščni vrt, iz katerega zelišč pridelamo čaje, sirupe, marmelade. Poleti kolesarjem ponudimo osvežilne zeliščne napitke. Ko se začne ohlajati, se preusmerimo na čaj. Trudimo se, da ponudimo čim več domačega in lokalnega,« je o bistriški ponudbi povedala Mateja Bajc, za katero je bilo logično, da je vskočila v karavano barjanke.»Bilo je samoumevno, da sodelujemo pri takšni stvari. Kolesarji so prijetna družba, so nezahtevni in dobre volje. Imamo zelo veliko kolesarskega obiska tudi zunaj maratona Franja, še posebej v letošnjem koronskem letu. Odkar imamo lahko odprto, se pri nas ustavlja vse več kolesarjev, na Cankarjevi kavi, hišnem sladoledu, domačih tortah. Posebej ob lepih koncih tedna je ogromno kolesarjev. Kljub temu upamo, da bodo čim prej uredili cesto, in jih bo še več,« je Bajčeva opozorila na to, da bi z bolje urejeno cestno in kolesarsko infrastrukturo lahko privabili še več kolesarskih gostov.Tudi tujih, ki prihajajo že zdaj. »Večkrat na leto pridejo tuji kolesarji, večinoma Avstrijci in Nemci. Pri nas spijo, ker smo v središču Slovenije, naložijo kolesa na avtomobile in gredo na različne konce, kolesarijo pa tudi v naši okolici. Kolesa tudi izposojamo, vključena so v pakete nočitev. Prihodnje leto bomo kolesarjem za na pot pripravili košarico lokalnih dobrot,« o širjenju ponudbe za kolesarje pravi Bajčeva, saj se zaveda, da je zunaj naših meja ta trenutno precej bogatejša.»V Sloveniji imamo še veliko rezerv pri kolesarskem turizmu, v tujini je ponudba precej bolj pestra. Pot za kolesarje bi lahko bila boljša od Vrhnike do Borovnice, kolikor vem, se že dogovarjajo za izboljšanje kolesarske infrastrukture, upajmo, da postopki ne bodo preveč zapleteni, ker je treba zaščititi Tehniški muzej. Če se bo to uredilo, bo imela Bistra gotovo porast kolesarskih gostov. Zaradi lokacije, tradicije, zgodovine, to vse imamo tukaj na enem mestu, za povrh pa še dobro kulinariko,« je gostinka in hotelirka prepričana, da lahko pri njih kolesarji dobijo malodane vse, kar si želijo.Še naprej pa jih bi k sebi vabila tudi s pomočjo barjanke: »Barjanko bi lahko dolgoročno podprli, zakaj pa ne. Drug z drugim lahko naredimo precej več kot vsak sam.«