FOTO:Vozili smo se z električnim genijem

En okvir, trije standardi; z novim Geniusom Eride so hoteli dosečti najboljšo versatilnost kolesa. FOTO: Scott

Tehnikalije

Genius je vedno bilo kolo zasnovano, da gre navzgor tako dobro kot navzdol. FOTO: Scott

Kakšna je baterija?

Nov metrični sistem amortizerjev omogoča več hoda za isto razdaljo med pušama in s tem več maneverskega prostora za razvoj vzmetenja. FOTO: Scott

Kaj pomeni oznaka »Wh«?

Ali je baterijo mogoče odstraniti s kolesa?

Polnjenje baterije

Vsakdo, ki se zanima za tako kolo, najprej sprašuje o kakovosti baterije. FOTO: Scott

Novi Scott Genius eRide ima renovljen okvir z integriranim Bosch performance CX 2020 sistemom in z vsemi lastnosmi klasičnega Genius modela. »Any trail any time«.Vsestranskost je njegovo drugo ime. V osnovi je Genius eRide opremljen z 29" kolesi, ki pa jih lahko hitro zamenjate tudi za 27,5" kolesa. Montaža je preprosta, kolesi namestite in hkrati obrnete insert na vijaku zadnjega amortizerja. Tako je Genius že pripravljen za nove vožnje z geometrijo, prilagojeno 27,5" kolesom. Pri 27,5-colskih kolesih lahko uporabljate širine plaščev 2,5, 2,6 ali 2,8, ko imate nameščene 29" obročnike, pa širine plaščev od 2,4 do 2,6. Moderna geometrija, 150 mm hoda spredaj/zadaj in edinstveni sistem vzmetenja Twin-Loc.Okvir je prenovljen in posodobljen z integriranim sistemom Bosch Performance CX četrte generacije, a z vsemi lastnostmi klasičnega modela genius. Ima 500 oziroma 625 Wh baterijo z možnostjo povečanja moči do 1125 Wh. To pomeni, da je osnovna baterija integrirana in tudi snemljiva na spodnjem delu poševne cevi okvirja, drugo baterijo pa s pomočjo »Range Booster« vmesnika lahko dodate, privijačite na zgornjo stran poševne cevi okvirja.Osnovna baterija doseže do 160 kilometrov, seveda smo o tem že razpravljali, kajti doseg je vseskozi odvisen od načina vožnje. Največja hitrost je 25 km/h, od tod naprej sta vaši nogi edini motor. Povsem nov je tudi sistem zadnjega vzmetenja, ki zdaj temelji na štiriležajnem vpetju; to skrbi, da je zadnje kolo vedno v stiku s podlago, pri maksimalnem pedaliranju ali popolni blokadi je sistem Horst link vedno aktiven.Z novim geniusom pridete povsod, če ste le dovolj spretni, baterija pa vam ne bo nič v napoto pri najljubših spustih. Težišče kolesa je odlično, vzmetenje prav tako, okvir je že pregovorno odličen, tako da Scottov genius eride prav gotovo spada med najboljša električna gorska kolesa na svetu.patentiran sistem Twinlock ročice omogoča hkratno kontrolo prednjega in zadnjega amoartizerja. Odprta pozocija omogoča polni hod prednjega in zadnjega, s prvim klikom pa se na zadnjem vključi traction funkcija, medtem, ko prednji ostane popolnoma aktiven. Kliknite še enkrat in prednji ter zadnji se popolnoma zakleneta. Nobeno drugo kolo na svetu nima tako uporabniku prijaznega sistema. Medtem, ko konkurenčni sistemi spreminjajo samo trdoto, twinlock sistem spremeni še krivuljo vzmetenja, s čem se dinamično spremeni geometrija kolesa.nov metrični sistem amortizerjev omogoča več hoda za isto razdaljo med pušama in s tem več maneverskega prostora za razvoj vzmetenja. S tem je bil omogočen razvoj kompaktnega okvirja, ki je hkrati lažji in bolj tog, ter ima vseeno dovolj prostora za montažo velikega bidona. Obrnjen amortizer zniža center gravitacije kolesa, omogoča čiste linije, bolj tog okvir in hitrejše reagiranje vzmetenja.integriran Bosch Performance CX četrte generacije poskrbi, da je motor 48% manjši in 25% lažji od predhodnika. »Nadgradnja baterije« na 1125Wh - Range Boosters pomočjo virtualnega linka smo izboljšali občutek vzmetenja, odzivnost pedaliranja in zaviranja, ki deluje v maksimalni harmoniji s Twinlock sistemom. Kinematično vzmetenje daje odlično odzivnost na manjše ovire ter tako poveča stik s tlemi. Perfektna podpora v sredini vzmetenja in kontroliran globok hod za udobne in zanesljive bottom-out.Genius je vedno bilo kolo zasnovano, da gre navzgor tako dobro kot navzdol. Nova geometrija ima daljši doseg (reach), večji slack in večji kot sedežne cevi, kar zbalansira sprednji del za bolj stabilno spuščanje.: patentiran sistem Twinlock ročice omogoča hkratno kontrolo prednjega in zadnjega amoartizerja.standard pogonskega sklopa, ki ga je razvil SRAM, razžiri širine pest in gonilnega ležaja. To omogoča večjo togost sistema in možnost montaže širših platišč. Scott je optimiziral okvirje prav za ta standard, tako so naredili celotni sistem še bolj tog in prilagodljiv.En okvir, trije standardi; z novim Geniusom Eride so hoteli dosečti najboljšo versatilnost kolesa. Na novem Geniusu lahko zamenjate obroče iz 27,5'' na 29'' z enostavnim obratom čipa. En okvir, več opcij!Je najbolj »občutljiv« del električnega kolesa. Vsakdo, ki se zanima za tako kolo, najprej sprašuje o kakovosti baterije. Pri Scottu je vsaka skrb odvečna, kajti na njihovih kolesih ne boste našli slabe baterije. Kakšna je slaba baterija?Watt Hour (Wh) je enota za merjenje zmogljivosti baterije. Višja je ta številka, bolj je zmogljiva. Vendar pa je treba upoštevati tudi kakovost samega kolesa, njegovo težo in opremo s katero je opremljen, nastavitev, teren po katerem se boste vozili, teža kolesarja…Baterije se lahko odstranijo na vseh Scottovih kolesih brez orodja; vse, kar potrebujete, je ključ, ki je priložen vsakemu kolesu s pomočjo katerega »odklenete« baterijo.Danes večina baterij (500W) potrebuje približno 3,5-5 ur. V manj kot treh urah se baterija napolni 80%. S sezono 2020 je pri Bosch-u že na razpolago 6A polnilec, ki poskrbi za ekstra hitro polnenje.