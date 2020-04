Vozili smo »velikana« polnega novosti

Giant Reign E+ 1 PRO

Najnovejše različice, ki opremljajo kolesa Giant, so neprimerno tišje, imajo šest senzorjev moči namesto štirih, kar pomeni boljše delovanje. FOTO: Arhiv proizvajalca

Značilnosti

Ne glede na to, da je Giant največji proizvajalec koles na svetu, lahko napišemo, da boste težko našli boljšo paketno ponudbo, ko gre za okvir, opremo, motorje z baterijo vred. Imena, kot sta Yamaha in Panasonic, povedo veliko, ko pa ves »paket« preizkusite na terenu, lahko tem besedam samo še prikimate in dvignete palec. »Yamahini motorji so trenutno najboljši ali vsaj med najboljšimi tremi. Najnovejše različice, ki opremljajo kolesa Giant, so neprimerno tišje, imajo šest senzorjev moči namesto štirih, kar pomeni boljše delovanje, ni več motečega zamujanja in imajo pet stopenj moči. Ponujajo izjemen navor v celotnem območju obratov, maksimalna kadenca je 170 in še in še,« nam je hitel pripovedovatiiz Gianta. »Z enim polnjenjem kolesar premaga do 3000 višinskih metrov! Doseg baterije je do 150 kilometrov, če ste varčnejši tip kolesarja, pa tudi do 200 kilometrov.«Enduro kolo s polnim vzmetenjem s tehnologijo Hybrid Cycling ponuja resnično vsegorsko akcijo in zabavo. Ima 160 mm vzmetenja Maestro in visokozmogljivo motorno tehnologijo SyncDrive Pro, kar vam nudi 360-odstotno nastavljivo pomoč pri pedalih, tako da lahko z zaupanjem in nadzorom osvajate strme, tehnične vzpone in uživate v razgibanih spustih. Lahek, a zelo močan aluminijast okvir ALUXX je povezan s posodobljeno baterijo EnergyPak500, ki bo delala vrsto let. Povezovanje je zagotovljeno z Giant's E-bike App, ki ima funkcije navigacije, zdravja in fitnesa. In RideControl ONE ponuja do uporabnika prijazne gumbe za upravljanje.Tehnologija Trail: vzmetenje Maestro (160 mm) in Giant's SyncDrive Pro povečata zmogljivosti kolesarja na strmih vzponih in tehnično zahtevnih spustih.RideControl ONE: ponuja integrirane, do uporabnika prijazne gumbe.Dolgotrajna moč: vzpenjajte se po strmih gorah in ves dan uživajte v zabavnih spustih z vgrajenim EnergyPakom, ki ima 500 Wh zmogljivosti. S hitrim polnilcem 6A se akumulator napolni do 80 odstotkov v 2,2 ure.