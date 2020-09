Vrnitev k športu po nosečnosti

Gospa Aebersold, kako se lahko ženske po porodu vrnejo k športni vadbi?

Kaj to pomeni v dneh ali tednih?

Kaj pa tek?

Če ni zapletov, bi moralo biti mogoče po šestih do osmih tednih ponovno začeti s športno aktivnostjo, ki ste jo opravljali pred nosečnostjo. FOTO: Shutterstock

Kaj pa druge vrste športa?

Kaj se zgodi, če začnemo trenirati prehitro ali preveč intenzivno?

Ali obstajajo kakšna druga tveganja?

V čem se razlikujejo amaterski in tekmovalni športi?

V bolnišnici je včasih priporočljivo počakati do šest mesecev po rojstvu, preden se ukvarjate s športom. Kaj mislite o tem?

Ni natančne opredelitve, kako in kdaj naj se ali kdaj ženske po porodu ponovno začnejo ukvarjati s športom. Splošna zdravnicaizpostavlja najpomembnejše točke, ki jih je treba upoštevati.Bistveno je, da čim prej začnemo z vajami za krepitev medeničnega dna. Močno medenično dno je ključnega pomena, saj je po porodu oslabljeno, kar lahko na primer povzroči inkontinenco in prolaps notranjih organov, torej zdrs maternice. Poleg tega je treba okrepiti mišice telesnega jedra, sredice, da čim prej vzpostavimo mišično ravnovesje. Šele nato lahko postopoma nadaljujete s svojim običajnim treningom.Če ni zapletov, bi moralo biti mogoče po šestih do osmih tednih ponovno začeti s športno aktivnostjo, ki ste jo opravljali pred nosečnostjo. Vendar je ta faza zelo odvisna od posameznice. Vsaka vrsta športa telo obremenjuje drugače, ženske pa se morajo na to posebej pripraviti.Lahen tek, džoging, zelo obremeni medenično dno, zato je nujno, da že vnaprej izvajamo trening medeničnega dna - poleg že omenjenih vaj za krepitev jedra. Po tem bi bilo idealno najprej začeti s sprehodi in takoj, ko vam bo bo šlo to dobro od nog, se lahko lotite lahkih tekov. Po tem lahko začnete nadgrajevati vadbo, kar pomeni: obremenitev naj bo sprva majhna, vadba pa počasnejša in krajša kot običajno. Nato lahko najprej povečate frekvenco, nato pa še trajanje. In šele na koncu naj povečate intenzivnost.Kolesarjenje ne obremenjuje medeničnega dna, zato bi lahko ženske z njim začele že prej. Je pa odvisno od velikosti epiziotomije, reza presredka v predelu med nožnico in zadnjično odprtino, saj je glede na brazgotino sedenje na sedežu izredno neprijetno.Po rojstvu so vezi manj napete kot prej. Če začnete trenirati preveč intenzivno - zlasti v primeru teka - tvegate bolečine in blokade v medeničnem predelu. Nosečnost tudi močno obremeni hrbet. Če ne zgradite svojih osnovnih mišic, se pogosto pojavijo težave s hrbtom.Če začnete trenirati prehitro in vadbo nenadoma povečate, lahko to povzroči simptome preobremenitve, kot so tendinitis ali bolečine v sklepih. Doječe matere bi morale opazovati tudi učinke svojih športnih dejavnosti: preveč intenziven trening ali pomanjkanje dovolj tekočine lahko poslabšata dojenje. Poleg tega je priporočljivo, da ženske pregleda zdravnik in ugotovi, ali imajo dovolj dobro kri. Večina žensk je po porodu slabokrvnih in se zato ukvarjajo s športom utrujene. Če imate dovolj zaloge železa, lahko hitro popravite anemijo. Če so zaloge železa prenizke, pa anemija traja, kar bo povzročilo padec zmogljivosti.Vrhunske športnice imajo že pred porodom boljše mišice, zato po rojstvu običajno okrevajo bistveno hitreje kot občasne športnice. Tudi sama nosečnost je zanje pogosto manj stresna. Vrhunske športnice imajo običajno tudi dober telesni občutek in lahko dokaj dobro ocenijo, kdaj je njihovo telo pripravljeno na povečanje obremenitve.Za to ni znanstvene podlage. Šest mesecev je predolgo! Če vztrajno izvajate krepitvene vaje, se mišice, ki so bile ob rojstvu pod hudo obremenitvijo in niso v ravnovesju, ponovno zgradijo najpozneje po treh mesecih. Šest mesecev brez telesne vadbe bi privedlo do velikega upada telesne pripravljenosti.***Pogovor smo povzeli po Datasport.