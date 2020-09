Vsako tele ima svoje vesel‘e in to v medicinskem pomenu

Zakaj smo utrujeni in zakaj zbolimo Preberite še:

Zdravje - neke vrste zmernost, ustreznost in radoživost življenjskega utripa?

Meritev »zdravja«?

Evolucija fizioterapije in telefizioterapija

Sodobna fizioterapija ne zaostaja, temveč koraka strumno in pokončno, empatično in strokovno, vzporedno s posameznikom. FOTO: Shutterstock

Nekaj svežega potrebujemo. Globok vdih. Podaljšan izdih. Kinezioterapija. Prebujanje nevro-mišično-skeletnega sistema. Oksigenacija.Ni samo pomembna, izjemno pomembna je fizioterapija, še zlasti v sodobnem času. Pandemija in epidemija korona virusa je posegla v različna področja življenja. Poleg dnevnega števila obolelih bi morali dosledno ocenjevati in predvsem krepiti zdravstveno stanje posameznika. Zdravstveno stanje, ki se ga spomnim po definiciji nekje iz srednje šole, ko so nas učili kako se prepletajo krogi zdravja kot celote. Vedno znova se mi v ozadju vsakdana pojavlja slikovit prikaz, ki me opominja na zmernost.Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, ne le odsotnosti bolezni ali napake. Svetovna zdravstvena organizacija opisuje zdravje kot celovit dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vplivom okolja, ter omogoča opravljanje bioloških, socialnih in poklicnih funkcij. Gre za vir produktivnega kakovostnega življenja ter funkcionalni pogoj prilagajanja okolju. Gre za odgovornost. Vrednoto.Zdravje je preplet bio-psiho-socialnega stanja. Je temelj socialnega in gospodarskega razvoja, ki je jasen in hkrati nedovršen. Čeprav ga ne moremo neposredno kvantitativno meriti, so v praksi na voljo številni posredni kazalniki. V fizioterapiji imamo na voljo ocenjevalne postopke in fizioterapevtsko diagnostiko, ki pogojujeta uspešnost fizioterapevtskih metod in tehnik. Ne glede na izbrane fizioterapevtske postopke, bodisi gibalne terapije ali kinezioterapije bodisi manualne terapije ali podporne instrumentalne fizioterapije, se fizioterapevtska obravnava praviloma začne, nadaljuje in konča s fizioterapevtsko diagnostiko.»Vsako tele ima svoje vesel'e,« se poigrajo misli, a realno je lahko telekomunikacija v delno pomoč, tako pri ohranjanju stikov kot tudi v medicinskem pomenu. In, ker ima vsak problem svoj razplet, so prve omejitve človeškega terapevtskega stika vodile tudi v razvoj t.i. telefizioterapije. Podobno kot precej uporabljena telemedicina se telefizioterapija nanaša na več oblik telenadzora (telemonitoringa), telediagnostike in predvsem telekinezioterapije. Širše, telerehabilitacija je realno pri nas zgodba v povoju, zgodba v razvoju.Sodobna fizioterapija ne zaostaja, temveč koraka strumno in pokončno, empatično in strokovno, vzporedno s posameznikom. Za zdravje družbe, ker je to poklicna dolžnost fizioterapevtov in zdravje kot celota od realnih razsodb in ravnanja, vrednota.Znanstveni izsledki pričajo, da lahko tovrstni pripomočki, kot je parcialna digitalizacija fizioterapije, v določeni meri prispevajo k vrednotenju izvedene fizioterapevtske kinezioterapevtske vadbe in spodbudijo doslednost posameznika za izvajanje dnevne kinezioterapije za krepitev zdravega vsakdana. Če ste se kdaj že srečali s fizioterapevtom vam je zagotovo podal dobronamerne kinezioterapevtske nasvete (»vaje«) – danes jih lahko izvedete, zase. Vdihni in izdihni, v celoti izprazni pljuča, za pljuča. Zavij v svoj kotiček narave po odpornost.