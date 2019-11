Vse, kar morate vedeti o zimskem pohodništvu

Obvezna oprema za vsak zimski vzpon je:

• nepremočljiv nahrbtnik,

• nepremočljiva pohodniška jakna,

• nepremočljive hlače,

• pohodni čevlji z derezami,

• nepremočljive gamaše,

• pohodniške palice,

• kapa in rokavice,

• spodnje perilo (spodnja majica, hlače) in

• rezervno perilo.

FOTO: Hervis

Je odlična metoda zain dobra priložnost, da tudi v tem letnem času poskrbite za. Seveda pa je potrebna dodatna previdnost, saj so. Vsak varen vzpon se začne z dobro opremo , posebej namenjeno zimskemu pohodništvu.Če želite to zimo tudi sami osvojiti svoj najljubši vrh, ne pozabite naSkrivnost vsake prijetne športne dejavnosti pozimi se skriva v pravilni obleki. To pa še posebej velja za zimsko pohodništvo. Temperature pred vzponom so navadno občutno nižje kot po njem. Ob hitrem tempu hoje vam lahko kmalu postane vroče, ko pa osvojite vrh ali se ustavite za počitek, pa bo dobrodošla softshell jakna, parka, bunda ali druga nepremočljiva obleka. Izberite obleke, ki so, saj vam bodo omogočale optimalno udobje inZgolj nekaj povsem osnovnih pripomočkov lahko, če vaš izlet ne gre popolnoma po načrtih, močno olajša resnost položaja. Predlagamo vam, da se na pot vedno odpravite s. Če vas čaka daljši, zahtevnejši vzpon, naj vsaj en član vaše ekipe s seboj vzame tudi kompakten. Ko ste prisiljeni prenočiti v gorah, vam to lahko silovito olajša situacijo in prepreči omrzline.Zimsko pohodništvo v družbi dobrih prijateljev je ne samo zabavno, temveč tudi. Če ste začetnik, se na izlet vedno odpravite z izkušenim pohodnikom, ki vam lahko svetuje pri vzponu. Vsaj eno osebo, ki ostane doma, natančno obvestite o tem, kam se odpravljate in kakšen je vaš načrt poti.Te besede je izjavil Ed Viesturs, eden najboljših pohodnikov vseh časov, ki je osvojil prav vse osemtisočake na svetu. Zima je tisti čas, ko je pohodništvo, zato se ob nevarnih razmerahEna najpogostejših napak pohodnikov začetnikov je, da se osredotočijo zgolj na, pozabijo pa na to, da bodo potrebovali veliko energije tudi za spust.Seznam opreme za zimsko pohodništvo je lahko precej dolg, zato vas morda privlači ideja, da bi kupili najcenejše izdelke ali uporabili celo vsakdanja zimska oblačila, ki jih že imate.Še enkrat naj poudarimo, da je vsekakor, ki je namenjena zimskim športnim dejavnostim. Zgolj ta bo omogočila udobno in varno hojo. Kakovostna oprema vam bo, prav tako pa je lahko večina opreme povsemČe želite na enem mestu dostopati do, je najboljša izbira Hervisova skrbno izbrana kolekcija kakovostnih izdelkov za varen in prijeten vzpon.Za konec pa ne pozabite – gore se ne bodo nikamor premaknile, zato ob nepredvidljivih, nevarnih razmerah ne silite v hrib in raje