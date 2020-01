Vzdržljivostni športi izboljšujejo moč možganov

V okviru raziskave so znanstveniki zbrali 132 ljudi, starih od 20 do 67 let, ki so štirikrat na teden opravili vzdržljivostni trening. Foto: Uroš Hočevar

Različne študije so v preteklosti že dokazale, da redni kardio treningi pozitivno vplivajo na moč možganov . Raziskovalci predvidevajo, da tek, kolesarjenje in plavanje med drugim zavirajo pojemanje možganskih funkcij, ki so posledica staranja. A doslej opravljene študije so skoraj izključno preiskovale le starejše osebe.Nedavna študija univerzepa je zdaj la potrdila pozitivne učinke kardio treninga na moč možganov tudi pri mladih!V okviru raziskave so znanstveniki zbrali 132 ljudi, starih od 20 do 67 let, ki so štirikrat na teden opravili vzdržljivostni trening. Po skoraj šestih mesecih so raziskovalci s pomočjo EEG (elektroencefalografija) raziskovali različne možganske dejavnosti - hitrost dojemanja podatkov, jezik, pozornost in spomin.Rezultati so bili zelo spodbudni: njihove intelektualne sposobnosti so se bistveno izboljšale, zlasti možganski procesi, ki so pomembni za razmišljanje, načrtovanje in reševanje težav. Raziskovalci so lahko ugotovili tudi povečanje sive možganovine testnih oseb. Siva možganovina ali siva substanca imenujemo območja osrednjega živčevja, ki je zgrajeno pretežno iz teles živčnih celic. Ta del možganov nadzoruje vse percepcijske procese, pa tudi motorične zmogljivosti.