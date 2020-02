Waldorfska solata, resnično prijetna osvežitev za zimske dni

Foto: Tanja Drinovec

Za 2 do 3 osebe potrebujemo:

Priprava:

Foto: Tanja Drinovec

Tokrat in po kar dolgem času se bomo zopet lotili ene od solatnih klasik. Na sporedu je waldorfska solata. Po krivici malo zapostavljena (se mi zdi) solata je nastala ob koncu 19. stoletja. Ob odprtju elitnega hotela. Takratni upravitelj personala je v naglici in pomanjkanju jedi porabil sestavine, ki so še bile na voljo in nastala je tale solata. Nad njo so bili navdušeni.Solata je zadela tudi eno velikih newyorških urednic in majordomsi je prislužil z njo večno slavo ob enem pa je lopnil veliko klofuto takratnim velikim šefom hotela. Solata je kasneje doživela veliko izpeljav, navdih pa je bila tudi eni največjih in najbolj poznanih restavracij s hitro prehrano.Solata je zanimiva, ker je sestavljena nekaterim mogoče iz malo nenavadnih surovin, V njej nastopa jabolko, gomoljna zelena, orehi in majoneza. Različic je seveda neomejeno. Morda na prvi pomislek čudno, vendar poskušanja vredno. Solata je resnično prijetna osvežitev zlasti za zimske dni z orehi in sestavinami, ki v zimskem času dominirajo.Seveda pa mimo zdravja ne moremo. Vsemogočna zelena, prislovično zdrava jabolka, superiorni orehi in brusnice. Solata bo krasna vitaminska in tudi kalorična popestritev zimskih dni.2 očiščeni sesekljani jabolkiČetrtino sesekljanega gomolja zelene2 pesti grobo sesekljanih orehovPest brusnic ali rozin po želji2 pesti sesekljanega ovčjega sira (po želji)Sol, poperLimonin sokMalo olivnega olja2 žlici majoneze1 žlica kisle smetaneOčiščena, drobno sesekljana jabolka in zeleno stresemo v posodo. Dodamo orehe, sir in brusnice. Nato začinimo s soljo in poprom. Dodamo še malce olja, majonezo, limonin sok in kislo smetano. Dobro premešamo in pustimo solato nekaj časa v hladilniku preden jo postrežemo.***Tanja Drinovec, študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.