Z avtodomom na dopust – preverite, kaj je dobro vedeti

Dve kovidni leti smo druženje zamenjali za zasebnost in v skladu s tem spremenili nekatere utečene navade. Marsikdo je tako prvič dopustoval tudi z avtodomom in tako odkril prednosti, ki jih ponuja.

Na zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so preverili, kakšne so možnosti za najem avtodoma na slovenskem trgu, glavne prednosti in pomanjkljivosti, predvsem pa, kako pravzaprav izbrati idealen avtodom.

Preverili in primerjali so ponudnike glede vključene opreme in stroškov. Zbrali so 23 ponudb za enotedensko dopustovanje štiričlanske družine, sredi junija ki razkrivajo, da bi za dnevni najem odšteli od 90 do 160 evrov.

Seveda pa so med ponudniki razlike tudi v dodatni opremi (zunanja miza, tenda, nosilci za kolesa, kuhinjski pripomočki itd.), višini varščine, stroškov priprave, (ne)omejitev glede prevoženih kilometrov…

Stroški priprave vozila segajo od 50 pa vse do 120 evrov, višina varščine pa od 500 pa vse do 2500 evrov (varščino vam bodo vrnili, če bo z avtodomom ob vrnitvi vse v najlepšem redu, drugače pa bodo z njo pokrili morebitne stroške).

Cena ne sme biti edino merilo za najem

Lahko je sicer eno pomembnejših, a šele potem, ko avtodom zadosti nekaterim drugim zahtevam. »Na prvem mestu je vsekakor velikost, ki naj sledi številu oseb, s katerimi boste delili bivalni prostor. Tukaj je treba najti kompromis med udobnim bivanjem in udobno vožnjo. Večji avtodomi nudijo več prostora v notranjosti, a se boste z njimi manj udobno in počasneje vozili, več težav boste imeli s parkiranjem, na ozkih cestah in v mestnih središčih.

Bodite pozorni na dovoljeno število potnikov med vožnjo v avtodomu, saj so številni certificirani le za štiri ali pet potnikov, čeprav imajo celo šest ležišč,« svetuje Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije in opozarja: »Pozanimajte se o morebitnih omejitvah števila dnevno prevoženih kilometrov, kar je še zlasti pomembno, če se z avtodomom podajate na križarjenje po evropskih cestah. Gre za povprečno število kilometrov v času najema, kar pomeni, da jih kakšen dan lahko prevozite tudi več, a skupno število ne sme presegati zmnožka dni najema in dovoljenega števila dnevno prevoženih kilometrov.«

Dobro je vedeti:

Ne odlašajte z rezervacijo najema. Avtodomi so najbolj zasedeni med spomladanskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami, zato je treba pravočasno poskrbeti za rezervacijo. Cene najema so takrat lahko celo podvojene v primerjavi z nesezonskimi termini, avtodome pa tako rekoč predajajo iz rok v roke, zato je manj možnosti za bolj prosto izbiro ali za najem kakšen dan prej, da bi se nanj navadili in ga v miru napolnili.

Cena dnevnega najema je odvisna od tudi od trajanja najema. Cena najema na dan se niža s številom dni najema. A tudi pri krajših najemih poiščite optimalni način. Če bi, denimo, želeli odpotovati v soboto, je najbolj primerno, da avtodom prevzamete vsaj v petek zgodaj popoldne, idealno bi bilo že v četrtek. Ponudnika povprašajte, ali je to mogoče, ne da bi vam zaračunal dodaten dan najema. Strošku dodatnega dneva najema se lahko izognete tudi pri ponudnikih, ki prevzeme in vračila opravljajo med vikendi oziroma prazniki.

Vsi ponudniki ne dovolijo prevoza domačih ljubljenčkov, zato se o tem izrecno pozanimajte.

S ponudnikom se dogovorite za točno uro, ko boste avtodom prevzeli in ga vrnili. Predvsem pri vrnitvi ne smete zamujati, drugače boste plačali zamudnino. Če se zgodi kaj nepredvidenega, takoj obvestite ponudnika in se dogovorite za drug termin.

Uporabnik odgovarja za vse poškodbe med najemom, zato je pomembno, da avtodom pred prevzemom natančno pregledate. Za pregled si vzemite vsaj eno uro časa, vsako, tudi najmanjšo pomanjkljivost vpišite v zapisnik in jo fotografirajte. Kritični so zlasti deli nadgradnje, tenda, vsi robovi avtomobila, luči, predlagamo, da preverite tudi streho.

Zahtevajte pogodbene pogoje najema v pisni obliki. Dobro je vedeti, da v primeru neskladij med splošnimi pogoji in najemno pogodbo obveljajo določila zadnje.

Če vam ponudnik zaradi okvare ne more izročiti avtodoma, ki ste si ga izbrali, vam je dolžan zagotoviti enakovredno vozilo (enak razred vozila), v nasprotnem primeru ste upravičeni do znižanja najemnine, odločite se lahko tudi za odstop od pogodbe. Imate tudi pravico do povračila škode.

Če boste na lastno željo ali zaradi višje sile prekinili potovanje prej, kot je določeno v pogodbi, vam ponudnik ob vrnitvi ne bo povrnil preostanka zneska najema za celotno obdobje.

V primeru okvare avtodoma morate o tem najprej obvestiti ponudnika, ki vam mora pred potovanjem dati telefonsko številko, na kateri bo vedno dosegljiv. Pri odpravljanju okvare sledite navodilom ponudnika. Pri kakršni koli nezgodi (prometna nesreča, kraja, vlom v avtodom, poškodba na parkirišču) morate škodo na avtodomu obvezno prijaviti policiji in takoj poklicati tudi ponudnika. Izpolniti bo treba tudi nezgodni zapisnik.

Avtodom je najprej namenjen kombinaciji vožnje in prenočevanja, zato ga ni smiselno najemati, da se pripeljete v kamp ob obali in se v njem namestite za 14 dni. Poleg najema boste namreč morali plačati tudi prostor v kampu, kar bo počitnice precej podražilo.