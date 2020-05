FOTO:Z jogo nad bolečine v križu

Opozorilo: spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa in lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj na sploh.

Pokončna drža



Tek in joga sta super partnerja Preberite še:

Mačka

Mačka FOTO: Miranda Senechal

Kobra

Kobra FOTO: Michel Nieuwland

Kroženje z boki

Kroženje z boki v obliki osmice

Vretence za vretencem

Zajec

Zajec FOTO: Tadej Černe

Bolečine v križu poznamo skoraj vsi, zato je tudi pri teh težavah redna vadba joge skoraj obvezna, če ne želimo končati pri zdravniku in na raznih terapijah.Vse, kar počnemo, se zapiše v hrbtenico in potem razširi po vsem telesu. Z jogo krepimo hrbtenico in povečamo njeno prožnost. V jogijskih položajih krepimo hrbtne mišice, sproščamo napetosti in hkrati poskrbimo za gibčnost hrbtenice. Jogijski pregovor pravi, da smo stari toliko, kolikor je gibčna naša hrbtenica. Poskrbimo torej za prožno hrbtenico.Že s tem, da se zavedamo telesne drže, si pomagamo pri ohranjanju zdravja. Nekajkrat na dan se spomnimo na to, kako se držimo in po potrebi popravimo držo. Večinoma sedimo napačno za računalnikom ali stojimo z ukrivljenim hrbtom. Slaba drža pa vpliva na naše počutje in s tem tudi na zdravstveno stanje. V sedečem položaju na stolu je dobro imeti obe stopali na tleh, noge pa naj ne bodo prekrižane.Stopala so obrnjena naprej in v širini bokov. Medenica je potisnjena rahlo naprej. Ob vdihu podaljšamo hrbtenico, ob izdihu pa sprostimo ramena. Roke, dlani in prsti so popolnoma sproščeni. Kolena so rahlo pokrčena, tako da v nogah ne občutimo napetosti. Med vdihom prenesemo težo telesa na nožne prste, vendar tako, da ostajajo stopala na tleh. Težo nato počasi prenesemo na zunanji del stopal, pete in notranji del obeh stopal. Osredotočimo se na stik s tlemi ter začutimo sočasno povezanost z zemljo in nebom.Smo na vseh štirih. Dlani so v širini ramen. Kolena razmaknemo za širino bokov, stopala so sproščena. Pri vdihu vbočimo hrbet in pogledamo navzgor. Pri izdihu izbočimo hrbet, približamo brado proti prsnemu košu in potisnemo popek proti hrbtenici.Ležimo na trebuhu in položimo brado na tla. Stopala naj bodo v širini bokov. Dlani so na tleh vzporedno s prsnim košem. Med vdihom počasi dvignemo glavo in prsni koš. Ramena so sproščena in potisnjena navzdol. Začutimo širjenje prsnega koša in hkratno raztegovanje hrbtenice. Ta položaj zadržimo za nekaj vdihov in izdihov. Pri naslednjem izdihu počasi, vretence za vretencem, spuščamo hrbtenico na tla. Dlani postavimo eno na drugo in čelo nanje, tako da se tudi vratne mišice sprostijo.Stojimo s stopali, razmaknjenimi za širino bokov. Dlani položimo na križ, tako da sta mezinca skupaj. Z boki začnemo krožiti v desno. Krogi so na začetku manjši, nato jih postopoma povečujemo. Kot pri trebušnih plesih lahko tudi tukaj vajo izvajamo hitreje in po nekaj desetih krogih gibanje spet upočasnimo. Vajo ponovimo še v levo smer.Stojimo s stopali, razmaknjenimi za širino bokov. Roke so sproščene ob telesu in kolena rahlo pokrčena. Z boki krožimo v obliki osmice. Naredimo krog v desno in nato še v levo; na sredini se po občutku kroga vedno povežeta. Vajo ponovimo nekajkrat v desno in nekajkrat v levo.Stojimo s stopali v širini bokov. Roke so sproščene ob telesu. Pozornost usmerimo na hrbtenico in jo ob vdihu nekoliko podaljšamo proti temenu. Ob izdihu popeljemo brado proti prsnemu košu in se vretence za vretencem spuščamo navzdol. Roke in dlani so sproščene. Ob naslednjem vdihu se dvignemo, vretence za vretencem, nazaj v stoječi položaj. Vajo ponovimo trikrat.Smo v položaju otroka in čelo počiva na tleh. Vdihnemo in dvignemo medenico počasi navzgor. Izdihnemo in položimo teme glave na tla. Z dlanmi objamemo gležnje. Teža telesa je predvsem na kolenih in ne na glavi. Dihamo s trebuhom in začutimo aktiviranost stegenskih mišic. Vdihnemo in se ob izdihu vrnemo v položaj otroka.Ko bomo v položajih prišli do novih blokad in jih nato premagali, bomo krepili občutek samozaupanja.***Članek je povzet po knjigah Joga za srečno in vitalno življenje ter Joga za zdravo in sproščeno življenje avtorice Maje Miklič. Knjigi sta rezultat dolgoletnega učenja, raziskovanja, samozavedanja in redne vadbe. V njih boste našli vaje za vse dele telesa, opis meditacij in ostalih tehnik, ki vam bodo pripomogle k temu, da bo vaše življenje kakovostnejše. Gre za s fotografijami opremljeno predstavitev joge in vsega, kar joga nudi (od filozofije do pomoči pri zdravstvenih težavah). Primerni sta za začetnike in tiste, ki jih zanima več kot le telesna vadba.