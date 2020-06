Za in proti energijskim napitkom

Ko ženska postane odvisna od športanja Preberite še:

Kaj vse najdemo v energijskih napitkih?

Ena od sestavin teh napitkov je taurin, aminokislina, ki pomaga pri razvoju mozga in sodeluje pri reguliranju ravni vode in elektrolitov v krvi. FOTO: Shutterstock

Ciljna skupina so mladi kupci med 18 in 30 letom starosti, ki imajo radi moč in hitrost, kar bi jim naj ti produkti pomagali doseči. FOTO: Shutterstock

Športniki in rekreativci naravnost obožujejo energijske pijače. No, to lahko potrdijo tudi starši najstnikov, med katerimi je prav tako priljubljena, čeprav ne športajo. Pa vendar, zakaj tako privlači najbolj mlade, da, ne napišem - utrujene. V nekaterih kulturah so si privoščili skodelico kave ali pravega čaja, ponekod so žvečili dele rastlin ali iz njih pripravljali izvlečke. Te navade so žive še danes.A v urbanem okolju razvitega sveta je med mladimi primat prevzel sodobni energijski napitek. Sladko pijačo z dodatkom različnih kombinacij in količin kofeina, tavrina, vitaminov skupine B, glukuronolaktona, L-karnitina in izvlečkov nekaterih rastlin (ginseng, ginko, gvarana ...) najdemo na policah trgovin pod različnimi komercialnimi imeni.Vsak je že kdaj poskusil kakšno izmed številnih energijskih pijač na trgovinskih policah. Vzroki so različni: pomagala nam bo proti zaspanosti, pri učenju, športu ... Pa ste se kdaj tudi vprašali, kaj je v teh pijačah in kaj te sestavine povzročijo našemu telesu?Z besedo energijski napitki poimenujemo gazirane pijače, ki so ponavadi pakirane v ozkih pločevinkah, vsebujejo pa veliko kofeina, sladkorja, nekatere vitamine iz skupine B, aminokisline in rastlinske stimulanse.Ciljna skupina so mladi kupci med 18 in 30 letom starosti, ki imajo radi moč in hitrost, kar bi jim naj ti produkti pomagali doseči.Ena od sestavin teh napitkov je taurin, aminokislina, ki pomaga pri razvoju mozga in sodeluje pri reguliranju ravni vode in elektrolitov v krvi. Menijo tudi, da vsebuje antioksidante. Nahaja se v živilih kot so meso, ribe, materino mleko. Najdemo ga tudi v prehranskih dopolnilih, saj izboljšuje učinke športne aktivnosti, s čimer lahko tudi pojasnimo njegovo uporabo v energijskih napitkih.Nekateri so prepričani, da skupaj s kofeinom izboljša umske sposobnosti, medtem ko se znanstveniki s takšnimi učinki ne strinjajo. Najvišji priporočen vnos taurina je 3000 mg na dan, ne vemo pa še veliko o posledicah prekomernega dnevnega vnosa.V tovrstnih napitkih najdemo tudi snov glukuronolakton, ki ga sicer telo tvori samo. Telo ga uporabi pri procesih razstrupljanja. Znanstvenikom še ni uspelo odkriti, kaj pomeni za telo, dodaten vnos te snovi. Iz hrane ga telo namreč absorbira od 1 do 2 miligramov na dan, iz energetskih pijač pa kar od 840 do 1800 miligramov.Stroka ostaja zadržana glede posledic. Nekateri proizvajalci pijačam dodajajo tudi nekatere vitamine skupine B. Zaradi teh dodatkov pijače dajejo vtis zdravega živila, kljub temu da le malenkostno povečajo dnevni vnos vitaminov.Med pogostimi sestavinami energijskih pijač je gvarana, rastlina iz Južne Amerike. Ta poleg kofeina vsebuje majhne količine teobromina, teofilina in tanina, snovi, ki jih najdemo tudi v čaju. Kljub temu da je rastlina zdravju koristna, lahko v kombinaciji s kofeinom povzroči zastrupitev.Večina energijskih pijač pa seveda vsebujejo kofein, ki nam samo trenutno dvigne nivo energije, kasneje pa se ta spusti še na nižjo raven kot je bil pred zaužitjem kofeina.Mnenja o škodljivosti teh pijač so deljena, odločitev je vaša.